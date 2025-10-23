I’ll be back. „Terminator” z 1984 roku powraca na ekrany

Kultowy „Terminator” z 1984 roku powraca do kin, od 24 października. Tym razem, scenariusz wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek dotąd.



Arnold Schwarzenegger, w roli „Terminatora”, wciela się w niezniszczalnego i bezlitosnego cyborga stworzonego do zabijania.

Morderczy plan Skynetu

W 2029 roku Ziemię opanowuje super-komputer „Skynet”, które przejmuje dane dotyczące historii ludzkości i odnajduje informacje o przyszłym przywódcy rebeliantów – Johnie Connorze. Cyfrowa inteligencja chcąc doprowadzić do zagłady całego rodzaju ludzkiego, który uważa za zagrożenie dla siebie, wysyła w przeszłość „elektronicznego mordercę”, aby zabił jego matkę, Sarę Connor, jeszcze przed narodzinami Johna.

Nieprawdopodobna, w chwili premiery filmu, walka ludzkości z maszynami i technologią, łączy gatunki science fiction, akcję i horror, zmieniła historię kinematografii. Choć główną częścią fabuły jest kataklizm, „Terminator”, przede wszystkim pokazuje jak istotna jest siła człowieczeństwa i nadziei.

Rozrywka, która staje się ostrzeżeniem

Akcja rozgrywa się między przyszłością, a przeszłością. Jednak, filmowa podróż w czasie do 2029 roku nie jest aż tak odległa dla współczesnej widowni. W obliczu błyskawicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji, automatyzacji i zabójczych dronów, motyw przewodni fabuły zdaje się być wręcz namacalny, a tym samym dziś jeszcze bardziej przerażający. Przełomowa produkcja Jamesa Camerona z roku na rok przeistacza się z rozrywki w ostrzeżenie. Ponadczasowy przekaz filmu o utracie kontroli nad technologią, fascynuje kolejne pokolenia służąc jako przestroga.