Życie Warszawy

I’ll be back. „Terminator” z 1984 roku powraca na ekrany

Publikacja: 23.10.2025 17:15

W klasycznym filmie sf rolę terminatora – cybroga zabójcy – zagrał Arnold Schwarzenegger

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Kultowy „Terminator” z 1984 roku powraca do kin, od 24 października. Tym razem, scenariusz wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek dotąd.

Arnold Schwarzenegger, w roli „Terminatora”, wciela się w niezniszczalnego i bezlitosnego cyborga stworzonego do zabijania.

Morderczy plan Skynetu

W 2029 roku Ziemię opanowuje super-komputer „Skynet”, które przejmuje dane dotyczące historii ludzkości i odnajduje informacje o przyszłym przywódcy rebeliantów – Johnie Connorze. Cyfrowa inteligencja chcąc doprowadzić do zagłady całego rodzaju ludzkiego, który uważa za zagrożenie dla siebie, wysyła w przeszłość „elektronicznego mordercę”, aby zabił jego matkę, Sarę Connor, jeszcze przed narodzinami Johna.

Nieprawdopodobna, w chwili premiery filmu, walka ludzkości z maszynami i technologią, łączy gatunki science fiction, akcję i horror, zmieniła historię kinematografii. Choć główną częścią fabuły jest kataklizm, „Terminator”, przede wszystkim pokazuje jak istotna jest siła człowieczeństwa i nadziei. 

Rozrywka, która staje się ostrzeżeniem

Akcja rozgrywa się między przyszłością, a przeszłością. Jednak, filmowa podróż w czasie do 2029 roku nie jest aż tak odległa dla współczesnej widowni. W obliczu błyskawicznie rozwijającej się sztucznej inteligencji, automatyzacji i zabójczych dronów, motyw przewodni fabuły zdaje się być wręcz namacalny, a tym samym dziś jeszcze bardziej przerażający. Przełomowa produkcja Jamesa Camerona z roku na rok przeistacza się z rozrywki w ostrzeżenie. Ponadczasowy przekaz filmu o utracie kontroli nad technologią, fascynuje kolejne pokolenia służąc jako przestroga.

Premiera zremasterowanego filmu odbędzie się 24 października we wszystkich kinach sieci Multikino. Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie sieci. 

