Wydarzenia festiwalowe odbędą się w Muzeum POLIN, kinie Luna i JCC Warszawa. Szczegółowy program znaleźć można na stronie festiwalu.

„Ukraina!” Festiwal Filmowy. 3-10 listopada

W poniedziałek 3 listopada rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Filmowego „Ukraina!”. Festiwal potrwa do 10 listopada.

Jest to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone kinematografii ukraińskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest „kino wolności” - tworzone pomimo wojny. Przez tydzień publiczność będzie mogła obejrzeć około 60 filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji i krótkich metraży.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs filmowy. Ważnym punktem programu będzie retrospektywa twórczości Ołeksandra Dowżenki, uznawanego za ojca ukraińskiego kina. Widzowie zobaczą filmy dokumentalne o losach krymskotatarskich kobiet. Odbędą się także wieczory horroru oraz pokazy animacji dla dzieci.

Zwieńczeniem festiwalowych wydarzeń będzie pokaz niemego filmu Ołeksandra Dowżenki „Jagódka miłości” z muzyką na żywo w wykonaniu brytyjskiego zespołu The Tiger Lillies, nominowanego do Grammy. Ich koncert stanie się mocnym finałem festiwalu i symbolicznym gestem solidarności artystycznej z Ukrainą.

Pokazy filmowe odbędą się w Kinotece PKiN, kinie Atlantic, kinie Iluzjon i w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Szczegóły można znaleźć na stronie festiwalu.

Festiwal Filmów Azjatyckich „Pięć Smaków”. 12-19 listopada

Od 12 do 19 listopada w warszawskich kinach odbędzie się 19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Wydarzenie jest świętem azjatyckiej kinematografii. W ramach festiwalu zaprezentowanych zostanie 50 filmów w ośmiu sekcjach. Wśród nich znajdą się zarówno dzieła diagnozujące kondycję współczesnych społeczeństw azjatyckich, jak i czysta rozrywka.

„Blaski i cienie dorastania w Korei Południowej, migracyjne wybory ludzi pragnących odmienić swoje życie, powrót do neonowych lat 80., gdy Japonia żyła przyszłością i śniła o technologicznej potędze, futurystyczne fantazje chińskich filmowców, a nawet skaczące wampiry i wąż uwodzący wdziękiem Maggie Cheung… W tym roku zabierzemy widzów w podróż po kontynencie azjatyckim już po raz dziewiętnasty, pokazując, jak różnorodna, odważna i stylowa jest filmowa Azja” - zapowiadają organizatorzy.

Nowością będzie online’owa sekcja Posmaki, podczas której będzie można obejrzeć filmy, które pokazywano w przeszłości w kinach. Pokazy będą odbywać się w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w wieży Muzeum Sztuki Nowoczesnej (12 – 19 listopada) oraz online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl (12 – 30 listopada). Szczegóły dostępne są na stronie festiwalu.

Festiwal Filmów Afrykańskich „AfryKamera”. 21-26 listopada

Pod koniec miesiąca, od 21 do 26 listopada będzie można wziąć udział w Festiwalu Filmów Afrykańskich „AfryKamera”. Wydarzenie odbywa się od 2006 roku i jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej festiwalem filmowym, który promuje kino afrykańskie, a także największą w Polsce imprezą poświęconą kulturze kontynentu afrykańskiego.

Będzie to już XX, jubileuszowa edycja festiwalu, podczas którego będzie można nie tylko obejrzeć ciekawe filmy, ale także wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Przygotowano m.in. spotkania z twórcami oraz scenę muzyczną AFreaks.

Wydarzenia festiwalowe odbędą się w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz w kinach Atlantic i Amondo. Szczegóły znajdziemy na stronie festiwalu.