Życie Warszawy

Festiwalowy listopad w Warszawie. Światowe kino zawita do stolicy

Publikacja: 03.11.2025 16:45

Cztery festiwale filmowe odbędą się w listopadzie w Warszawie

Foto: X/Kulturalna Warszawa

Anna Rogalska
W listopadzie Warszawa zmieni się w stolicę kina światowego. Odbędą się aż cztery festiwale filmowe, podczas których w warszawskich kinach będzie można obejrzeć filmy z różnych zakątków Europy, Azji i Afryki.

Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”, Ukraina!" Festiwal Filmowy, Festiwal Filmów Azjatyckich „Pięć Smaków” oraz Festiwal Filmów Afrykańskich „AfryKamera” - to cztery festiwale filmowe, które będą się odbywać w Warszawie w listopadzie. 

Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”. 3-9 listopada

W dniach 3-9 listopada odbędzie się 23. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”. 

Festiwal „Kamera Dawida” to przegląd najnowszych międzynarodowych produkcji o tematyce żydowskiej, które były prezentowane i nagradzane na największych festiwalach filmowych. Podczas wydarzenia widzowie będą mogli obejrzeć filmy zawierające wątki związane z kulturą, historią, Zagładą, biografiami i współczesnym życiem Żydów z całego świata.

Uroczysta gala otwarcia 23. „Kamery Dawida” odbędzie się 3 listopada o godz. 19 w Muzeum POLIN. To w
od poniedziałku
Spotkanie z kulturą żydowską ku pamięci Mariana Turskiego

Tegoroczna gala otwarcia będzie poświęcona pamięci Mariana Turskiego. W ramach festiwalu odbędzie się konkurs filmów fabularnych i dokumentalnych. Produkcje zakwalifikowane do konkursu głównego to dzieła uznanych twórców, a także debiuty młodych filmowców z Polski i świata. Zaplanowano też liczne dyskusje, panele oraz warsztaty.

Wydarzenia festiwalowe odbędą się w Muzeum POLIN, kinie Luna i JCC Warszawa. Szczegółowy program znaleźć można na stronie festiwalu.

„Ukraina!” Festiwal Filmowy. 3-10 listopada

W poniedziałek 3 listopada rozpocznie się 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Filmowego „Ukraina!”. Festiwal potrwa do 10 listopada.

Jest to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone kinematografii ukraińskiej. Hasłem tegorocznej edycji jest „kino wolności” - tworzone pomimo wojny. Przez tydzień publiczność będzie mogła obejrzeć około 60 filmów fabularnych, dokumentalnych, animacji i krótkich metraży.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs filmowy. Ważnym punktem programu będzie retrospektywa twórczości Ołeksandra Dowżenki, uznawanego za ojca ukraińskiego kina. Widzowie zobaczą filmy dokumentalne o losach krymskotatarskich kobiet. Odbędą się także wieczory horroru oraz pokazy animacji dla dzieci. 

Już 3 listopada w Warszawie rusza Ukraina! 10. Festiwal Filmowy
od 3 listopada, bilety w sprzedaży
Ukraina! 10. Festiwal Filmowy. Tegoroczne hasło to „kino wolności”

Zwieńczeniem festiwalowych wydarzeń będzie pokaz niemego filmu Ołeksandra Dowżenki „Jagódka miłości” z muzyką na żywo w wykonaniu brytyjskiego zespołu The Tiger Lillies, nominowanego do Grammy. Ich koncert stanie się mocnym finałem festiwalu i symbolicznym gestem solidarności artystycznej z Ukrainą. 

Pokazy filmowe odbędą się w Kinotece PKiN, kinie Atlantic, kinie Iluzjon i w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Szczegóły można znaleźć na stronie festiwalu.

Festiwal Filmów Azjatyckich „Pięć Smaków”. 12-19 listopada

Od 12 do 19 listopada w warszawskich kinach odbędzie się 19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Wydarzenie jest świętem azjatyckiej kinematografii. W ramach festiwalu zaprezentowanych zostanie 50 filmów w ośmiu sekcjach. Wśród nich znajdą się zarówno dzieła diagnozujące kondycję współczesnych społeczeństw azjatyckich, jak i czysta rozrywka.

„Blaski i cienie dorastania w Korei Południowej, migracyjne wybory ludzi pragnących odmienić swoje życie, powrót do neonowych lat 80., gdy Japonia żyła przyszłością i śniła o technologicznej potędze, futurystyczne fantazje chińskich filmowców, a nawet skaczące wampiry i wąż uwodzący wdziękiem Maggie Cheung… W tym roku zabierzemy widzów w podróż po kontynencie azjatyckim już po raz dziewiętnasty, pokazując, jak różnorodna, odważna i stylowa jest filmowa Azja” - zapowiadają organizatorzy.

Kadr z filmu "Happyend", reż. Neo Sora, Japonia, 2024. To jeden z filmów, które będzie można obejrze
od 12 listopada
Festiwal Pięć Smaków. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?

Nowością będzie online’owa sekcja Posmaki, podczas której będzie można obejrzeć filmy, które pokazywano w przeszłości w kinach. Pokazy będą odbywać się w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w wieży Muzeum Sztuki Nowoczesnej (12 – 19 listopada) oraz online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl (12 – 30 listopada). Szczegóły dostępne są na stronie festiwalu.

Festiwal Filmów Afrykańskich „AfryKamera”. 21-26 listopada

Pod koniec miesiąca, od 21 do 26 listopada będzie można wziąć udział w Festiwalu Filmów Afrykańskich „AfryKamera”.  Wydarzenie odbywa się od 2006 roku i jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej festiwalem filmowym, który promuje kino afrykańskie, a także największą w Polsce imprezą poświęconą kulturze kontynentu afrykańskiego.

Będzie to już XX, jubileuszowa edycja festiwalu, podczas którego będzie można nie tylko obejrzeć ciekawe filmy, ale także wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Przygotowano m.in. spotkania z twórcami oraz scenę muzyczną AFreaks.

Wydarzenia festiwalowe odbędą się w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz w kinach Atlantic i Amondo. Szczegóły znajdziemy na stronie festiwalu.

