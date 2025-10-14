Ukraina! 10. Festiwal Filmowy w Warszawie. Hasłem tej edycji wydarzenia jest „kino wolności”

3 listopada w Warszawie rozpocznie się Ukraina! 10. Festiwal Filmowy przybliżający kino i sztukę naszych sąsiadów. W programie znalazło się około 60 produkcji, w tym filmy fabularne, dokumentalne i krótkometrażowe, a także animacje. Bilety są już dostępne w sprzedaży. Bilety na seanse już w sprzedaży!



To jedyne wydarzenie w naszym kraju, które jest w całości poświęcone ukraińskiej kinematografii. W tym roku odbędzie się już po raz dziesiąty.

Ukraina! 10. Festiwal Filmowy już od 3 listopada w Warszawie

Ukraina! 10. Festiwal Filmowy odbędzie się w Warszawie w dniach 3-10 listopada. Filmy obejrzeć będzie można w Kinotece, kinie Atlantic i Iluzjonie.

Hasłem tegorocznej jubileuszowej edycji wydarzenia jest „kino wolności”. „Ukraińscy twórcy nie milkną, odważnie opowiadając o traumach, nadziei i dramatycznych doświadczeniach swojego kraju. Filmy prezentowane na festiwalu udowadniają, że wolność kultury nie daje się zdusić nawet w najtrudniejszych czasach” – podkreślają organizatorzy.

Po Warszawie festiwal odwiedzi inne polskie miasta, w tym m.in. Łódź, Wrocław, Kraków, Lublin i Przemyśl.