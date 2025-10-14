Ukraina! 10. Festiwal Filmowy w Warszawie. Hasłem tej edycji wydarzenia jest „kino wolności”

Już 3 listopada w Warszawie rusza Ukraina! 10. Festiwal Filmowy
To jedyne wydarzenie w naszym kraju, które jest w całości poświęcone ukraińskiej kinematografii. W tym roku odbędzie się już po raz dziesiąty.
Ukraina! 10. Festiwal Filmowy odbędzie się w Warszawie w dniach 3-10 listopada. Filmy obejrzeć będzie można w Kinotece, kinie Atlantic i Iluzjonie.
Hasłem tegorocznej jubileuszowej edycji wydarzenia jest „kino wolności”. „Ukraińscy twórcy nie milkną, odważnie opowiadając o traumach, nadziei i dramatycznych doświadczeniach swojego kraju. Filmy prezentowane na festiwalu udowadniają, że wolność kultury nie daje się zdusić nawet w najtrudniejszych czasach” – podkreślają organizatorzy.
Po Warszawie festiwal odwiedzi inne polskie miasta, w tym m.in. Łódź, Wrocław, Kraków, Lublin i Przemyśl.
W trakcie festiwalu odbędzie się konkurs, w ramach którego rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach filmów: fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych.
W sekcji fabularnej zaprezentowanych zostanie 10 produkcji, w tym m.in. „Bucza” oraz „Jesteś Wszechświatem”. W konkursie dokumentalnym również pojawi się 10 filmów, a wśród nich „Viktor”, „2000 metrów od Andrijiwki” oraz „Mój drogi Theo”. Natomiast w kategorii produkcji krótkometrażowych rywalizować będzie 25 tytułów, w tym polski film „Ludzie i Rzeczy”.
Na festiwalu zaprezentowanych zostanie około 60 filmów. Wydarzenie otworzy wspomniana już produkcja „Jesteś Wszechświatem”. Ważny punkt programu stanowić będzie prezentacja twórczości Ołeksandra Dowżenki, uznawanego za ojca ukraińskiego kina. Ponadto zaplanowano wieczór horroru oraz projekcje filmów nagrodzonych w ubiegłym roku: „Stepne”, „Redakcja” i „Sentymentalna podróż na planetę Paradżanow”.
Na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu odbędzie się pokaz niemego filmu „Jagódki miłości” Ołeksandra Dowżenki z muzyką na żywo w wykonaniu nominowanego do Grammy brytyjskiego zespołu The Tiger Lillies.
Ukraina! 10. Festiwal Filmowy to jednak nie tylko projekcje, ale także szereg wydarzeń towarzyszących. Odbędą się m.in. spotkania z twórcami, performance Sebastiana Płocharskiego oraz debata o dezinformacji i roli kina dokumentalnego w odkrywaniu prawdy o wojnie. Ponadto w programie zaplanowano warsztaty kulinarne, wystawę plakatów pokazującą historię festiwalu oraz pokaz bajek i animacji dla dzieci.
- Przez dziewięć lat widzieliśmy rosnące zainteresowanie kinem ukraińskim, szczególnie po 2022 roku. Teraz, w czwartym roku wojny, wielu widzów jest już zmęczonych tematem. Tym bardziej ważne jest dla nas, by pokazywać te filmy i przypominać, że wojna trwa, a Ukraińcy mimo nalotów starają się żyć i tworzyć normalnie – mówi Beata Bierońska-Lach, dyrektorka festiwalu.