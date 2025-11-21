BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

Festiwalowe strefy tematyczne

W harmonogramie festiwalu znalazło się wiele stref tematycznych, uwzględniających różnorodne gusta. Rozmowy z aktorami i twórcami, jak na przykład Sonią Bohosiewicz czy Konradem Elerykiem znajdziemy w sekcji „Stars on Stage”.

Panele dyskusyjne „ProIndustry” poruszają kwestie przyszłości w obliczu digitalizacji, tematy takie jak efekty specjalne, wykorzystywanie AI w filmach oraz detale realizacji technicznych.

Nie zapomniano o najmłodszych, jedna ze stref jest przeznaczona właśnie dla nich. W „Seriokids” najmłodsi obejrzą „Dzielnego lwa Eryka”. Seanse serialowe przygotowano w sekcjach „Warszawski sen”, „Teen”, „Period Drama” i wielu innych.

Kto otrzyma statuetkę Najlepszego Polskiego Serialu Roku?

O nagrodę Najlepszego Polskiego Serialu Roku zawalczą najgłośniejsze tegoroczne tytuły.

Nominowani zostali:

„Aniela”, historia o zamożnej kobiecie, która z dnia na dzień traci wszystko,

„Breslau” - kryminał rozgrywający się w 1936 roku,

„Czarna śmierć” przedstawiająca Wrocław w obliczu epidemii,

„Heweliusz” opowiadający o tragicznym zatonięciu promu m/s „Jan Heweliusz”.

Na liście znalazły się także: dramat „Minuta ciszy 2”, psychologiczny thriller „Porządny człowiek”, mroczny kryminał „Przesmyk”, inspirowany amerykańskim sitcomem „The Office 5” oraz dramat historyczny „Zatoka szpiegów”.

Wytypowana zostanie również najlepsza rola męska i najlepsza rola kobieca. O tym kto zwycięży zadecyduje międzynarodowe jury, w którym znaleźli się: Łukasz Palkowski („Chyłka”, „Bogowie”), Frank Spotnitz (twórca „Archiwum X”), Barry „Baz” Idoine (nominowany do Emmy operator „The Mandalorian”), Susie Liggat (producentka „Doktora Who”), Richard Bullock, Edward K. Gibbon.

Kiedy i gdzie można wziąć udział w wydarzeniu?

Na festiwal od 26 do 30 listopada 2026 roku zapraszają: miasto stołeczne Warszawa, Bank BNP i Kinoteka. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja OFF CAMERA oraz Pałac Kultury i Nauk, gdzie w Kinotece odbędzie się wydarzenie.

Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy radzą, aby zakupić bilety z wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie festiwalu.