BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski serial platformy HBO Max "Niebo. Rok w piekle". Na zdjęciu: Zofia Jastrzębska i Stanisław Linowski
Rozwój branży serialowej zawdzięczamy platformom streamingowym. Łatwo dostępne serwisy zwiększyły zapotrzebowanie na nowe produkcje, a zwłaszcza seriale. Światowi dystrybutorzy, podwyższyli oczekiwania widzów, motywując polskich producentów do ulepszenia treści i standardów. Z czasem, nasze filmy odcinkowe stawały się coraz śmielsze i niekonwencjonalne, kształtując sztukę serialu. Festiwal to owoc tej pracy.
Celem wydarzenia jest zaprezentować i docenić twórców oraz artystów, aby uhonorować polskie produkcje. Wyróżnione przez krytyków, poruszające historie, pokazują pasje i odwagę swoich autorów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni na międzynarodowym rynku filmowym.
Do współpracy zaproszono największe nazwiska branży filmowej. Gościem honorowym tegorocznej edycji jest Michelle Fairley, znana z roli Catelyn Stark w „Grze o Tron”, która zostanie wyświetlana podczas wydarzenia. Partnerzy programowi również przygotowali niespodzianki. Między innymi HBO Max, organizuje przedpremierowy pokaz serialu „Niebo. Rok w piekle”, z udziałem twórców. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier sezonu.
W harmonogramie festiwalu znalazło się wiele stref tematycznych, uwzględniających różnorodne gusta. Rozmowy z aktorami i twórcami, jak na przykład Sonią Bohosiewicz czy Konradem Elerykiem znajdziemy w sekcji „Stars on Stage”.
Panele dyskusyjne „ProIndustry” poruszają kwestie przyszłości w obliczu digitalizacji, tematy takie jak efekty specjalne, wykorzystywanie AI w filmach oraz detale realizacji technicznych.
Nie zapomniano o najmłodszych, jedna ze stref jest przeznaczona właśnie dla nich. W „Seriokids” najmłodsi obejrzą „Dzielnego lwa Eryka”. Seanse serialowe przygotowano w sekcjach „Warszawski sen”, „Teen”, „Period Drama” i wielu innych.
O nagrodę Najlepszego Polskiego Serialu Roku zawalczą najgłośniejsze tegoroczne tytuły.
Nominowani zostali:
Na liście znalazły się także: dramat „Minuta ciszy 2”, psychologiczny thriller „Porządny człowiek”, mroczny kryminał „Przesmyk”, inspirowany amerykańskim sitcomem „The Office 5” oraz dramat historyczny „Zatoka szpiegów”.
Wytypowana zostanie również najlepsza rola męska i najlepsza rola kobieca. O tym kto zwycięży zadecyduje międzynarodowe jury, w którym znaleźli się: Łukasz Palkowski („Chyłka”, „Bogowie”), Frank Spotnitz (twórca „Archiwum X”), Barry „Baz” Idoine (nominowany do Emmy operator „The Mandalorian”), Susie Liggat (producentka „Doktora Who”), Richard Bullock, Edward K. Gibbon.
Na festiwal od 26 do 30 listopada 2026 roku zapraszają: miasto stołeczne Warszawa, Bank BNP i Kinoteka. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja OFF CAMERA oraz Pałac Kultury i Nauk, gdzie w Kinotece odbędzie się wydarzenie.
Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy radzą, aby zakupić bilety z wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie festiwalu.