Życie Warszawy

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

Publikacja: 21.11.2025 12:00

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski se

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski serial platformy HBO Max "Niebo. Rok w piekle". Na zdjęciu: Zofia Jastrzębska i Stanisław Linowski

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Jedyny taki festiwal w Polsce. Po raz drugi w Kinotece, Bank BNP tworzy przestrzeń dla twórców, producentów i widzów, a Warszawa, która jest bohaterką wielu produkcji, staje się serialowym centrum.

Rozwój branży serialowej zawdzięczamy platformom streamingowym. Łatwo dostępne serwisy zwiększyły zapotrzebowanie na nowe produkcje, a zwłaszcza seriale. Światowi dystrybutorzy, podwyższyli oczekiwania widzów, motywując polskich producentów do ulepszenia treści i standardów. Z czasem, nasze filmy odcinkowe stawały się coraz śmielsze i niekonwencjonalne, kształtując sztukę serialu. Festiwal to owoc tej pracy.

Pochwała polskich produkcji

Celem wydarzenia jest zaprezentować i docenić twórców oraz artystów, aby uhonorować polskie produkcje. Wyróżnione przez krytyków, poruszające historie, pokazują pasje i odwagę swoich autorów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni na międzynarodowym rynku filmowym.

Do współpracy zaproszono największe nazwiska branży filmowej. Gościem honorowym tegorocznej edycji jest Michelle Fairley, znana z roli Catelyn Stark w „Grze o Tron”, która zostanie wyświetlana podczas wydarzenia. Partnerzy programowi również przygotowali niespodzianki. Między innymi HBO Max, organizuje przedpremierowy pokaz serialu „Niebo. Rok w piekle”, z udziałem twórców. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier sezonu.

Foto: mat. pras.

Festiwalowe strefy tematyczne

W harmonogramie festiwalu znalazło się wiele stref tematycznych, uwzględniających różnorodne gusta. Rozmowy z aktorami i twórcami, jak na przykład Sonią Bohosiewicz czy Konradem Elerykiem znajdziemy w sekcji „Stars on Stage”.

Panele dyskusyjne „ProIndustry” poruszają kwestie przyszłości w obliczu digitalizacji, tematy takie jak efekty specjalne, wykorzystywanie AI w filmach oraz detale realizacji technicznych.

Nie zapomniano o najmłodszych, jedna ze stref jest przeznaczona właśnie dla nich. W „Seriokids” najmłodsi obejrzą „Dzielnego lwa Eryka”. Seanse serialowe przygotowano w sekcjach „Warszawski sen”, „Teen”, „Period Drama” i wielu innych.

Kto otrzyma statuetkę Najlepszego Polskiego Serialu Roku?

O nagrodę Najlepszego Polskiego Serialu Roku zawalczą najgłośniejsze tegoroczne tytuły.

Nominowani zostali:

  • „Aniela”, historia o zamożnej kobiecie, która z dnia na dzień traci wszystko,
  • „Breslau” - kryminał rozgrywający się w 1936 roku,
  • „Czarna śmierć” przedstawiająca Wrocław w obliczu epidemii,
  • „Heweliusz” opowiadający o tragicznym zatonięciu promu m/s „Jan Heweliusz”.

Na liście znalazły się także: dramat „Minuta ciszy 2”, psychologiczny thriller „Porządny człowiek”, mroczny kryminał „Przesmyk”, inspirowany amerykańskim sitcomem „The Office 5” oraz dramat historyczny „Zatoka szpiegów”.

Wytypowana zostanie również najlepsza rola męska i najlepsza rola kobieca. O tym kto zwycięży zadecyduje międzynarodowe jury, w którym znaleźli się: Łukasz Palkowski („Chyłka”, „Bogowie”), Frank Spotnitz (twórca „Archiwum X”), Barry „Baz” Idoine (nominowany do Emmy operator „The Mandalorian”), Susie Liggat (producentka „Doktora Who”), Richard Bullock, Edward K. Gibbon.

Kiedy i gdzie można wziąć udział w wydarzeniu?

Na festiwal od 26 do 30 listopada 2026 roku zapraszają: miasto stołeczne Warszawa, Bank BNP i Kinoteka. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja OFF CAMERA oraz Pałac Kultury i Nauk, gdzie w Kinotece odbędzie się wydarzenie.

Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy radzą, aby zakupić bilety z wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie festiwalu.

 

