Wzmocnienie autonomii tańca i choreografii. Pawilon Tańca powstał na Powiślu.

Publikacja: 15.11.2025 13:24

8 stycznia działać zacznie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, który zajął miejsce Pawilonu nad Wisłą, dawnej tymczasowej siedziby MSN.

Foto: UM Warszawa

Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych rozpoczyna działalność na Wybrzeżu Kościuszkowskim w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Nauki Kopernik. W programie w pierwszym roku zapowiedziano 150 wydarzeń.

8 stycznia działać zacznie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, który zajął miejsce Pawilonu nad Wisłą, dawnej tymczasowej siedziby MSN. Instytucja mieści się na Powiślu, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22.

– Powstanie tego budynku i koncepcja Pawilonu Tańca to efekt długiego, partycypacyjnego procesu, który rozpoczął się, gdy okazało się, że gmach po Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie pusty. Po wielu rozważaniach uznano, że to właśnie warszawski taniec najbardziej potrzebuje takiego miejsca, co potwierdziły konsultacje prowadzone przez Warszawskie Obserwatorium Kultury i MSN. Od dziś rusza sprzedaż biletów, a my z radością wchodzimy w nowy etap dla tańca i sztuk performatywnych w Warszawie – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

Premiery i koprodukcje w Pawilonie Tańca

Weekend otwarcia rozpocznie się 8 stycznia 2026 roku pokazem spektaklu My Fierce Ignorant Step w choreografii Christosa Papadopoulosa z Grecji, jednej z najciekawszych postaci współczesnej europejskiej sceny tanecznej. W kolejnych dniach zaplanowano m.in. wydarzenie realizowane we współpracy z festiwalem Ephemera oraz międzypokoleniowy Bal Powszechny.

W kolejnych miesiącach publiczność pawilonu będzie miała okazję zobaczyć dzieła światowej twórców m.in. In C Sashy Waltz & Guests z Niemiec, Vagabundus Idio Chichavy z Mozambiku, Non+Ultras Moritza Ostruschnjaka z Niemiec. Sprzedaż pierwszej puli biletów na wydarzenia rusza już dziś, 13 listopada.

– Ideą Pawilonu Tańca jest wzmocnienie autonomii tańca i choreografii jako pełnoprawnej dziedziny sztuki. Chcemy stworzyć miejsce otwarte na lokalne i międzynarodowe współprace, interdyscyplinarne spotkania i artystyczne poszukiwania. Program budujemy wspólnie z artystami i publicznością – przez otwarte nabory, rezydencje, koprodukcje i działania uruchamiające tkankę miejską i angażującą mieszkańców Powiśla i użytkowników Bulwarów – mówią kuratorki Alicja Berejowska i Renata Piotrowska-Auffret.

Przez pierwszy rok Pawilon Tańca zaprezentuje szereg premier i koprodukcji powstałych we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz tańca. Publiczność zobaczy między innymi spektakl Storm Pawła Sakowicza, koprodukcję z Centrum Sztuki Współczesnej – Pałac Sapiehów w Wilnie, którego polska premiera odbędzie się 30 i 31 stycznia, oraz Wyplatające empiria Aleks Borys, powstałe we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej – Przestrzeniami Sztuki Tańca w Gdańsku. W programie znajdą się także Bow Wojciecha Grudzińskiego (koprodukcja z Fundacją Ciało/Umysł), Święto wiosny Ramony Nagabczyńskiej i Agaty Siniarskiej oraz Fuga Janusza Orlika, zrealizowana we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Wydarzenia w Pawilonie Tańca

Od lutego ruszą bloki tematyczne, które połączą artystów i artystki z różnych środowisk oraz krajów. Pierwszy z nich poświęcony będzie nowej choreografii ukraińskiej. Tutaj zobaczymy spektakle Cossachka Julii Lopaty i Gali Pekhy (26 lutego), Hopak Olgi Dukhovnej (28 lutego), a także towarzyszący pokazowi masterclass z artystką (1 marca).

Początek marca upłynie pod znakiem wydarzeń poświęconych wielopokoleniowości – w programie znajdą się: MONUMENT 0.7: M/OTHERS Eszter Salamon (6 marca) oraz Współudomowienie – wersje warszawskie Izy Szostak i Magdaleny Fejdasz-Hanczewskiej, realizowane we współpracy z ich rodzinami (7 marca).

Pawilon nie będzie jedynie przestrzenią prezentacji spektakli, ale również edukacji i wspólnego działania twórców wyłonionych w otwartych naborach.

Nieco później rozpocznie się cykl pokazów Warsaw calling, w ramach którego zaprezentowane zostaną spektakle polskich artystów i artystek na co dzień mieszkających i tworzących w Berlinie: null&void Agaty Siniarskiej (13 marca), Heavy Weight Holding Body Karola Tymińskiego (14 marca), KISS Kasi Wolińskiej (15 marca) oraz All That I Left Behind Is Here Romualda Krężla (20 marca).

W kolejnych miesiącach Pawilon Tańca zaprosi publiczność m.in. na Tydzień Tańca, nową odsłonę wydarzeń wielopokoleniowych – tym razem z myślą o młodej publiczności oraz na cykl wydarzeń plenerowych i projektów realizowanych nad Wisłą i na Powiślu.

Pawilon nie będzie jedynie przestrzenią prezentacji spektakli, ale również edukacji i wspólnego działania twórców wyłonionych w otwartych naborach. Tuż po weekendzie otwarcia rozpoczną się Edukacyjne wtorki – regularne zajęcia dla kilku grup wiekowych, na różnym poziomie zaawansowania. W lutym ruszy cykl Roztańczone rodziny – twórcze warsztaty dla dzieci i ich opiekunów realizowane we współpracy z Fundacją Performat.

W grudniu 2026 r. odbędzie się rezydencja wytchnieniowa Safer Spaces, przygotowana wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie, a we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru powstanie spektakl z udziałem Młodzieżowej Koalicji Performatywnej na Czas Chaosu. W pierwszych miesiącach Pawilonu Tańca ruszy również przestrzeń prezentacji Scena Otwarta oraz kurs Choreografia w Pawilonie.

