Wzmocnienie autonomii tańca i choreografii. Pawilon Tańca powstał na Powiślu.

– Ideą Pawilonu Tańca jest wzmocnienie autonomii tańca i choreografii jako pełnoprawnej dziedziny sztuki. Chcemy stworzyć miejsce otwarte na lokalne i międzynarodowe współprace, interdyscyplinarne spotkania i artystyczne poszukiwania. Program budujemy wspólnie z artystami i publicznością – przez otwarte nabory, rezydencje, koprodukcje i działania uruchamiające tkankę miejską i angażującą mieszkańców Powiśla i użytkowników Bulwarów – mówią kuratorki Alicja Berejowska i Renata Piotrowska-Auffret.

Przez pierwszy rok Pawilon Tańca zaprezentuje szereg premier i koprodukcji powstałych we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz tańca. Publiczność zobaczy między innymi spektakl Storm Pawła Sakowicza, koprodukcję z Centrum Sztuki Współczesnej – Pałac Sapiehów w Wilnie, którego polska premiera odbędzie się 30 i 31 stycznia, oraz Wyplatające empiria Aleks Borys, powstałe we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej – Przestrzeniami Sztuki Tańca w Gdańsku. W programie znajdą się także Bow Wojciecha Grudzińskiego (koprodukcja z Fundacją Ciało/Umysł), Święto wiosny Ramony Nagabczyńskiej i Agaty Siniarskiej oraz Fuga Janusza Orlika, zrealizowana we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Wydarzenia w Pawilonie Tańca

Od lutego ruszą bloki tematyczne, które połączą artystów i artystki z różnych środowisk oraz krajów. Pierwszy z nich poświęcony będzie nowej choreografii ukraińskiej. Tutaj zobaczymy spektakle Cossachka Julii Lopaty i Gali Pekhy (26 lutego), Hopak Olgi Dukhovnej (28 lutego), a także towarzyszący pokazowi masterclass z artystką (1 marca).

Początek marca upłynie pod znakiem wydarzeń poświęconych wielopokoleniowości – w programie znajdą się: MONUMENT 0.7: M/OTHERS Eszter Salamon (6 marca) oraz Współudomowienie – wersje warszawskie Izy Szostak i Magdaleny Fejdasz-Hanczewskiej, realizowane we współpracy z ich rodzinami (7 marca).

Pawilon nie będzie jedynie przestrzenią prezentacji spektakli, ale również edukacji i wspólnego działania twórców wyłonionych w otwartych naborach.

Nieco później rozpocznie się cykl pokazów Warsaw calling, w ramach którego zaprezentowane zostaną spektakle polskich artystów i artystek na co dzień mieszkających i tworzących w Berlinie: null&void Agaty Siniarskiej (13 marca), Heavy Weight Holding Body Karola Tymińskiego (14 marca), KISS Kasi Wolińskiej (15 marca) oraz All That I Left Behind Is Here Romualda Krężla (20 marca).

W kolejnych miesiącach Pawilon Tańca zaprosi publiczność m.in. na Tydzień Tańca, nową odsłonę wydarzeń wielopokoleniowych – tym razem z myślą o młodej publiczności oraz na cykl wydarzeń plenerowych i projektów realizowanych nad Wisłą i na Powiślu.

Pawilon nie będzie jedynie przestrzenią prezentacji spektakli, ale również edukacji i wspólnego działania twórców wyłonionych w otwartych naborach. Tuż po weekendzie otwarcia rozpoczną się Edukacyjne wtorki – regularne zajęcia dla kilku grup wiekowych, na różnym poziomie zaawansowania. W lutym ruszy cykl Roztańczone rodziny – twórcze warsztaty dla dzieci i ich opiekunów realizowane we współpracy z Fundacją Performat.

W grudniu 2026 r. odbędzie się rezydencja wytchnieniowa Safer Spaces, przygotowana wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie, a we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru powstanie spektakl z udziałem Młodzieżowej Koalicji Performatywnej na Czas Chaosu. W pierwszych miesiącach Pawilonu Tańca ruszy również przestrzeń prezentacji Scena Otwarta oraz kurs Choreografia w Pawilonie.