Obywatel Ukrainy z zagłuszarką fal radiowych zatrzymany na Lotnisku Chopina

Zarzuty i śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Jak wyjaśnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, mężczyźnie postawiono zarzuty z art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze.

„Postępowanie jest związane z posiadaniem na terenie infrastruktury krytycznej sprawnego urządzenia służącego do zagłuszania fal radiowych” – podkreśla prok. Skiba.

Podejrzany nie przyznaje się do winy. Jego wyjaśnienia są niespójne – raz podawał się za żołnierza, innym razem za biznesmena. Choć deklaruje, że mieszka w Kanadzie, nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć celu swojej wizyty w Polsce ani obecności na lotnisku z nielegalnym sprzętem.

Szpiegostwo czy sabotaż?

Eksperci cytowani przez „Rzeczpospolitą” wskazują, że incydent może mieć drugie dno. Były oficer służb sugeruje, że obecność Illii S. mogła być formą testowania czujności polskich służb w dobie rosnącego zagrożenia sabotażem i dywersją.

Obecnie biegli z zakresu informatyki śledczej badają zawartość laptopa i telefonu zatrzymanego. Kluczowe będzie ustalenie mocy zagłuszarki – im jest ona większa, tym poważniejsze realne zagrożenie dla systemów pokładowych samolotów i wieży kontroli lotów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na miesiąc, co pozwoli służbom (niewykluczone, że również ABW) na dokładne prześwietlenie przeszłości 23-latka.