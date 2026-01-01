Obywatel Ukrainy z zagłuszarką fal radiowych zatrzymany na Lotnisku Chopina

Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
Sprawa jest traktowana priorytetowo ze względu na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – donosi dziennik.
Illia S. zwrócił uwagę ochrony lotniska swoim nietypowym zachowaniem. 23-latek przez wiele godzin przebywał w jednym z lokali gastronomicznych w ogólnodostępnej strefie terminala. Z laptopem i kawą spędził tam około sześciu godzin, co wyraźnie odróżniało go od podróżnych oczekujących na rejs. Śledczy sprawdzają obecnie monitoring, by ustalić, czy mężczyzna pojawiał się na lotnisku również w poprzednich dniach.
Podczas zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono sprawne urządzenie do zagłuszania fal radiowych (tzw. jammer). Sprzęt ten operował na częstotliwościach zarezerwowanych dla:
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Jak wyjaśnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, mężczyźnie postawiono zarzuty z art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze.
„Postępowanie jest związane z posiadaniem na terenie infrastruktury krytycznej sprawnego urządzenia służącego do zagłuszania fal radiowych” – podkreśla prok. Skiba.
Podejrzany nie przyznaje się do winy. Jego wyjaśnienia są niespójne – raz podawał się za żołnierza, innym razem za biznesmena. Choć deklaruje, że mieszka w Kanadzie, nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć celu swojej wizyty w Polsce ani obecności na lotnisku z nielegalnym sprzętem.
Eksperci cytowani przez „Rzeczpospolitą” wskazują, że incydent może mieć drugie dno. Były oficer służb sugeruje, że obecność Illii S. mogła być formą testowania czujności polskich służb w dobie rosnącego zagrożenia sabotażem i dywersją.
Obecnie biegli z zakresu informatyki śledczej badają zawartość laptopa i telefonu zatrzymanego. Kluczowe będzie ustalenie mocy zagłuszarki – im jest ona większa, tym poważniejsze realne zagrożenie dla systemów pokładowych samolotów i wieży kontroli lotów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na miesiąc, co pozwoli służbom (niewykluczone, że również ABW) na dokładne prześwietlenie przeszłości 23-latka.