6.7°C
1018.9 hPa
Życie Warszawy

Nowa przestrzeń na Targówku. Otwarcie Arthouse Kołowa

Publikacja: 15.11.2025 11:33

Arthouse Kołowa, działający od listopada 2020 roku, stanowi ważny punkt na mapie lokalnej kultury i

Arthouse Kołowa, działający od listopada 2020 roku, stanowi ważny punkt na mapie lokalnej kultury i społecznej integracji.

Foto: UM Warszawa

rbi
Arthouse Kołowa, przestrzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjna na Targówku, udostępnia mieszkańcom kolejną część kompleksu dla lokalnej społeczności.

Oficjalne otwarty został nowy budynek i otaczający go teren, wzbogacające ofertę dla mieszkańców Targówka.

Nowa przestrzeń na Targówku

Arthouse Kołowa, działający od listopada 2020 roku, stanowi ważny punkt na mapie lokalnej kultury i społecznej integracji. Placówka wspiera rozwój pasji i talentów, oferując przestrzeń do spotkań sąsiedzkich oraz działań edukacyjnych. Oddanie do użytku nowej części kompleksu przy ul. Kołowej 24 to kolejny etap rozwoju miejsca.

Polecane
Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka
infrastruktura sportowa
Nowa pływalnia na Białołęce. Umowa podpisana, otwarcie w 2027 roku

W programie otwarcia, które odbywa się 15 listopada, zaplanowano m.in. Turniej Piłkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem młodych sportowców z rocznika 2015. Za organizację turnieju odpowiadają GKP Targówek, FFK Warszawa, KS GROM PRO oraz Szkółka Piłkarska Targówek. Mieszkańcy będą mogli nie tylko kibicować młodym zawodnikom, ale również zobaczyć, jak rozbudowa Arthouse Kołowa rozszerza przestrzeń dostępną dla społeczności.

Goście wydarzenia będą mieli także okazję zwiedzić nowy budynek, skorzystać z rodzinnych animacji cyrkowych w sali akrobatycznej oraz spędzić czas w atmosferze lokalnej integracji.

Reklama
Reklama

ArthouseKołowa – miejsce lokalnej kultury

Arthouse Kołowa kontynuuje misję budowania lokalnej kultury i tworzenia przestrzeni dostępnej dla mieszkańców w każdym wieku. To miejsce, które łączy działania artystyczne, rekreacyjne i sportowe, pozostając jednym z najważniejszych elementów rewitalizacji obszaru – zgodnie z ideą #TuMieszkaKultura.

Wydarzenie jest finansowane ze środków „Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030”.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

8 stycznia działać zacznie Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, który zajął miejsce Pawilon
SZTUKA

Pawilon Tańca powstał na Powiślu.

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się równo rok po rozpo
infrastruktura dydaktyczna

UW inwestuje w nowoczesny wydział. Podczas budowy natrafiono na zaskakujące ślady historii

13 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przest
plan zagospodarowania

Dwa razy więcej mieszkańców i 7 ha pod zieleń na Odolanach?

"(...) przypadki występowania insektów w budynkach użyteczności publicznej (...) mają charakter incy
infrastruktura dydaktyczna

Pluskwy w siedzibie UW? Uczelnia uspokaja - będzie dezynsekcja

Bożodrzew gruczołkowaty to szybko rosnące drzewo, często z odrostami korzeniowymi
flora stołeczna

Niszczy nawierzchnie, infrastrukturę i budynki. Walka z bożodrzewem

Figlowisko na Ursynowie działa już od końca września
rekreacja

Sezon łyżwiarski 2025/2026 w Warszawie wystartował

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie
bezpieczeństwo

Odpalali race na Marszu Niepodległości, teraz szuka ich policja

Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka
infrastruktura sportowa

Nowa pływalnia na Białołęce. Umowa podpisana, otwarcie w 2027 roku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama