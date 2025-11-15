Nowa przestrzeń na Targówku. Otwarcie Arthouse Kołowa

Arthouse Kołowa, przestrzeń kulturalno-sportowo-rekreacyjna na Targówku, udostępnia mieszkańcom kolejną część kompleksu dla lokalnej społeczności.



Oficjalne otwarty został nowy budynek i otaczający go teren, wzbogacające ofertę dla mieszkańców Targówka.

Reklama Reklama

Nowa przestrzeń na Targówku

Arthouse Kołowa, działający od listopada 2020 roku, stanowi ważny punkt na mapie lokalnej kultury i społecznej integracji. Placówka wspiera rozwój pasji i talentów, oferując przestrzeń do spotkań sąsiedzkich oraz działań edukacyjnych. Oddanie do użytku nowej części kompleksu przy ul. Kołowej 24 to kolejny etap rozwoju miejsca.

W programie otwarcia, które odbywa się 15 listopada, zaplanowano m.in. Turniej Piłkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem młodych sportowców z rocznika 2015. Za organizację turnieju odpowiadają GKP Targówek, FFK Warszawa, KS GROM PRO oraz Szkółka Piłkarska Targówek. Mieszkańcy będą mogli nie tylko kibicować młodym zawodnikom, ale również zobaczyć, jak rozbudowa Arthouse Kołowa rozszerza przestrzeń dostępną dla społeczności.

Goście wydarzenia będą mieli także okazję zwiedzić nowy budynek, skorzystać z rodzinnych animacji cyrkowych w sali akrobatycznej oraz spędzić czas w atmosferze lokalnej integracji.