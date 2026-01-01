Intensywne opady śniegu w Warszawie. Służby miejskie pracują cały czas

Początek nowego roku przyniósł do stolicy gwałtowne pogorszenie warunków atmosferycznych. W wyniku intensywnych opadów w Warszawie odnotowano 23 cm pokrywy śnieżnej, co wymusiło całonocną pracę służb porządkowych.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem oraz zamieciami śnieżnymi dla województwa mazowieckiego.

Działania Zarządu Oczyszczania Miasta

W związku z grubą warstwą śniegu ekipy Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) prowadziły działania przez całą noc sylwestrową. Głównym priorytetem było utrzymanie przejezdności tras, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. 1 stycznia o godzinie 5:10 na ulice wyjechały 42 posypywarki, które skoncentrowały się na newralgicznych punktach infrastruktury, takich jak mosty, wiadukty oraz strome podjazdy. Obiekty te, ze względu na swoją konstrukcję oraz bliskość Wisły, są szczególnie podatne na powstawanie śliskości.

Oczyszczanie chodników i terenów dla pieszych

Obecnie aktywność służb przeniosła się na tereny przeznaczone dla ruchu pieszego. Do odśnieżenia i zabezpieczenia piaskiem wyznaczono około 4 mln m kw. powierzchni. Prace te są wykonywane ręcznie przez ekipy wyposażone w odpowiedni sprzęt. Równocześnie kontrolerzy ZOM prowadzą całodobowy monitoring stanu nawierzchni w różnych częściach miasta, co pozwala na bieżące reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Przedstawiciele miasta apelują do prywatnych zarządców nieruchomości o podejmowanie analogicznych działań na podległych im chodnikach.