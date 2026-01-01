Intensywne opady śniegu w Warszawie. Służby miejskie pracują cały czas

Służby miejskie pracują już drugą dobę przy odśnieżaniu Warszawy. Śnieg cały czas jednak pada
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem oraz zamieciami śnieżnymi dla województwa mazowieckiego.
W związku z grubą warstwą śniegu ekipy Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) prowadziły działania przez całą noc sylwestrową. Głównym priorytetem było utrzymanie przejezdności tras, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. 1 stycznia o godzinie 5:10 na ulice wyjechały 42 posypywarki, które skoncentrowały się na newralgicznych punktach infrastruktury, takich jak mosty, wiadukty oraz strome podjazdy. Obiekty te, ze względu na swoją konstrukcję oraz bliskość Wisły, są szczególnie podatne na powstawanie śliskości.
Obecnie aktywność służb przeniosła się na tereny przeznaczone dla ruchu pieszego. Do odśnieżenia i zabezpieczenia piaskiem wyznaczono około 4 mln m kw. powierzchni. Prace te są wykonywane ręcznie przez ekipy wyposażone w odpowiedni sprzęt. Równocześnie kontrolerzy ZOM prowadzą całodobowy monitoring stanu nawierzchni w różnych częściach miasta, co pozwala na bieżące reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Przedstawiciele miasta apelują do prywatnych zarządców nieruchomości o podejmowanie analogicznych działań na podległych im chodnikach.
Sytuacja pogodowa pozostaje dynamiczna. Synoptycy IMGW utrzymują alerty pierwszego stopnia dla Warszawy oraz okolicznych powiatów, w tym piaseczyńskiego, wołomińskiego i legionowskiego. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne wywołane wiatrem osiągającym w porywach do 65 km/h. Dodatkowym utrudnieniem jest zjawisko oblodzenia. Przy temperaturach spadających do -1°C mokra nawierzchnia dróg i chodników zamarza, co drastycznie obniża przyczepność.
Mieszkańcy regionu muszą liczyć się z ograniczoną widocznością oraz trudnościami w przemieszczaniu się. Według prognoz strefy opadów śniegu i deszczu ze śniegiem będą się przemieszczać nad województwem mazowieckim przez cały pierwszy dzień roku. Służby miejskie zapowiadają kontynuację prac w zależności od rozwoju sytuacji meteorologicznej.