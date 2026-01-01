1.1°C
Życie Warszawy
Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian od 1 stycznia 2026 roku

Publikacja: 01.01.2026 19:00

Foto: Adobe Stock

M.B.
Nowy rok przyniósł spore przetasowania na mapie administracyjnej Polski. Zgodnie z decyzją rządu status miasta zyskało sześć miejscowości, z czego aż połowa leży w województwie mazowieckim.

To ważny moment dla lokalnych społeczności, który nie tylko podnosi prestiż, ale przede wszystkim daje nowym ośrodkom miejskim solidny impuls do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Mazowsze rośnie w siłę

W naszym województwie prawa miejskie świętują trzy miejscowości, które od dawna pełniły rolę lokalnych centrów:

  • Stanisławów – miejscowość o bogatych tradycjach, która teraz oficjalnie wraca do grona miast.
  • Małkinia Górna – strategiczny punkt na mapie komunikacyjnej nad Bugiem.
  • Staroźreby – dynamiczny ośrodek usługowy, będący ważnym punktem dla północno-zachodniej części regionu.

Dla mieszkańców to nie tylko zmiana tabliczek na urzędach. Status miasta to sygnał dla inwestorów, że miejscowość posiada odpowiednią infrastrukturę i potencjał kadrowy. Co ciekawe, dla wielu takich miejsc jest to akt sprawiedliwości dziejowej – odzyskują prawa miejskie odebrane im jeszcze przez cara w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Pieniądze z Unii Europejskiej – co zyskują nowe miasta?

Zmiana statusu na miejski otwiera przed Stanisławowem, Małkinią Górną i Staroźrebami zupełnie nowe możliwości finansowe, szczególnie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, którego budżet wynosi ponad 2 miliardy euro.

  • Dostęp do funduszy na rewitalizację: Nowe miasta mogą ubiegać się o dotacje na odnowę rynków, parków czy zdegradowanych budynków, co na terenach typowo wiejskich jest trudniejsze do sfinansowania z programów miejskich.
  • Programy ochrony środowiska i klimatu: Jako ośrodki miejskie, miejscowości te zyskują łatwiejszy dostęp do środków z programu FEnIKS, m.in. na rozwój ekologicznego transportu miejskiego, termomodernizację budynków publicznych oraz budowę nowoczesnych systemów gospodarowania wodami opadowymi.
  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną: Status miasta pozwala na skuteczniejsze pozyskiwanie środków na nowoczesne obiekty kulturalne, instytucje zdrowia czy edukację zawodową dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  • Atrakcyjność dla startupów: Dzięki programom takim jak Platformy startowe, nowe miasta mogą stać się atrakcyjnym miejscem dla młodych przedsiębiorców szukających dotacji na rozwój innowacyjnych pomysłów (nawet do 2 mln zł na projekt).
Mazowieckie statystyki i aspiracje

Obecnie na Mazowszu mamy 113 miast (wliczając trzy najnowsze) oraz ponad 7 tysięcy miejscowości wiejskich. Jednak lista ta wcale nie musi się na tym kończyć. W regionie nie brakuje ambitnych miejscowości, które analizują pójście tą samą drogą.

Zgodnie z danymi z samorządów, o statusie miasta myślą lub prowadziły już na ten temat rozmowy m.in. Skierdy (w gminie Jabłonna) oraz historyczne ośrodki nad Bugiem, takie jak Nur czy Sarnaki. Dla nich sukces Stanisławowa czy Małkini Górnej może być motywacją do działania w nadchodzących latach.

Zmiany granic i nowości w innych regionach

Nowy rok to także porządki w granicach. Na Mazowszu największą zmianą jest powiększenie Radomia, który wchłonął fragmenty terenów z sąsiednich gmin: Jedlnia-Letnisko, Kowala i Jastrzębia. Z kolei gmina Zakrzew powiększyła się o część Lasu Kapturskiego.

Na koniec warto wspomnieć, że poza naszym województwem nowe prawa miejskie otrzymały również:

  • Janów Podlaski (województwo lubelskie),
  • Branice (województwo opolskie),
  • Janów (województwo śląskie).

Ciekawostką jest też zmiana nazwy gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie) na Bratian, co ma ułatwić życie mieszkańcom i uniknąć pomyłek z pobliskim miastem o tej samej nazwie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

