Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian od 1 stycznia 2026 roku

To ważny moment dla lokalnych społeczności, który nie tylko podnosi prestiż, ale przede wszystkim daje nowym ośrodkom miejskim solidny impuls do rozwoju gospodarczego i społecznego.
W naszym województwie prawa miejskie świętują trzy miejscowości, które od dawna pełniły rolę lokalnych centrów:
Dla mieszkańców to nie tylko zmiana tabliczek na urzędach. Status miasta to sygnał dla inwestorów, że miejscowość posiada odpowiednią infrastrukturę i potencjał kadrowy. Co ciekawe, dla wielu takich miejsc jest to akt sprawiedliwości dziejowej – odzyskują prawa miejskie odebrane im jeszcze przez cara w ramach represji po powstaniu styczniowym.
Zmiana statusu na miejski otwiera przed Stanisławowem, Małkinią Górną i Staroźrebami zupełnie nowe możliwości finansowe, szczególnie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021–2027, którego budżet wynosi ponad 2 miliardy euro.
Obecnie na Mazowszu mamy 113 miast (wliczając trzy najnowsze) oraz ponad 7 tysięcy miejscowości wiejskich. Jednak lista ta wcale nie musi się na tym kończyć. W regionie nie brakuje ambitnych miejscowości, które analizują pójście tą samą drogą.
Zgodnie z danymi z samorządów, o statusie miasta myślą lub prowadziły już na ten temat rozmowy m.in. Skierdy (w gminie Jabłonna) oraz historyczne ośrodki nad Bugiem, takie jak Nur czy Sarnaki. Dla nich sukces Stanisławowa czy Małkini Górnej może być motywacją do działania w nadchodzących latach.
Nowy rok to także porządki w granicach. Na Mazowszu największą zmianą jest powiększenie Radomia, który wchłonął fragmenty terenów z sąsiednich gmin: Jedlnia-Letnisko, Kowala i Jastrzębia. Z kolei gmina Zakrzew powiększyła się o część Lasu Kapturskiego.
Na koniec warto wspomnieć, że poza naszym województwem nowe prawa miejskie otrzymały również:
Ciekawostką jest też zmiana nazwy gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie) na Bratian, co ma ułatwić życie mieszkańcom i uniknąć pomyłek z pobliskim miastem o tej samej nazwie.