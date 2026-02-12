3.8°C
Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy: KPO i fundusze regionalne zmieniają region

Publikacja: 12.02.2026 17:00

Foto: mat. pras.

M.B.
Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do regionu trafiło już ponad 39 mld zł, które wspierają transport, nowoczesną medycynę i edukację, realnie poprawiając jakość życia mieszkańców.

Statystyki potwierdzają dominację województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ramach samego KPO podpisano w regionie ponad 142 tysiące umów. Oprócz środków z programu krajowego, Mazowsze skutecznie zarządza własnym programem regionalnym – Fundusze Europejskie dla Mazowsza, z którego zakontraktowano już przeszło 5 mld zł. Pieniądze te płyną szerokim strumieniem do samorządów, szpitali i spółek wojewódzkich, finansując kluczowe projekty infrastrukturalne i społeczne.

Nowoczesna kolej i komfort podróży

Transport szynowy to jeden z głównych beneficjentów unijnego wsparcia. Koleje Mazowieckie realizują obecnie historyczne zamówienie na 75 nowoczesnych pociągów elektrycznych.

Dzięki dofinansowaniu przekraczającemu miliard złotych, pasażerowie od 2026 roku zyskają klimatyzowane, szybkie i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami składy. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę komfortu, ale także zwiększenie przepustowości i ekologii transportu w aglomeracji warszawskiej i całym województwie.

Medycyna na miarę XXI wieku

Sektor ochrony zdrowia otrzymał ogromny zastrzyk gotówki, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach:

  • Onkologia: Ponad 92 mln zł przeznaczono na modernizację placówek specjalistycznych, m.in. w Otwocku i Płocku, co obejmuje zakup tomografów, rezonansów oraz remonty oddziałów.
  • Kardiologia: Niemal 78 mln zł trafiło do szpitali w Radomiu, Siedlcach czy Ciechanowie na doposażenie pracowni hemodynamiki i oddziałów kardiologicznych.
  • Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo: To największa pula wsparcia dla medycyny, wynosząca 143 mln zł. Środki te pozwalają na wdrożenie sztucznej inteligencji w diagnostyce, cyfryzację dokumentacji oraz ochronę danych pacjentów przed cyberatakami.
Edukacja w rzeczywistości wirtualnej

Unijne pieniądze zmieniają także sposób nauki. Program o wartości 21,5 mln zł pozwala na wprowadzenie do mazowieckich szkół zawodowych technologii Simulated Reality (SR). Uczniowie mogą w bezpiecznym, wirtualnym środowisku ćwiczyć skomplikowane zabiegi stomatologiczne czy naprawiać silniki. To innowacyjne podejście ma przygotować kadry do pracy w nowoczesnym przemyśle i usługach.

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Fundusze wspierają walkę ze skutkami zmian klimatu. Ponad 208 mln zł przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 57 gminach. Do flagowych inwestycji ekologicznych należy budowa dużego zbiornika retencyjnego w gminie Raciąż oraz projekt „Mazowsze bez smogu”, który koncentruje się na poprawie jakości powietrza poprzez współpracę ekspertów z lokalnymi samorządami.

Innowacje i wsparcie społeczne

W ramach programu regionalnego Mazowsze stawia na innowacje, czego przykładem jest wart 150 mln zł projekt terapii genowych w leczeniu choroby Parkinsona realizowany w Szpitalu Bródnowskim.

Jednocześnie fundusze wspierają aktywizację zawodową, usługi społeczne dla rodzin oraz podnoszenie efektywności energetycznej budynków publicznych, co domyka szeroki wachlarz dziedzin objętych europejską pomocą.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

