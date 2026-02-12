Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy: KPO i fundusze regionalne zmieniają region

Mazowsze zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do regionu trafiło już ponad 39 mld zł, które wspierają transport, nowoczesną medycynę i edukację, realnie poprawiając jakość życia mieszkańców.



Statystyki potwierdzają dominację województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ramach samego KPO podpisano w regionie ponad 142 tysiące umów. Oprócz środków z programu krajowego, Mazowsze skutecznie zarządza własnym programem regionalnym – Fundusze Europejskie dla Mazowsza, z którego zakontraktowano już przeszło 5 mld zł. Pieniądze te płyną szerokim strumieniem do samorządów, szpitali i spółek wojewódzkich, finansując kluczowe projekty infrastrukturalne i społeczne.

Nowoczesna kolej i komfort podróży

Transport szynowy to jeden z głównych beneficjentów unijnego wsparcia. Koleje Mazowieckie realizują obecnie historyczne zamówienie na 75 nowoczesnych pociągów elektrycznych.

Dzięki dofinansowaniu przekraczającemu miliard złotych, pasażerowie od 2026 roku zyskają klimatyzowane, szybkie i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami składy. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę komfortu, ale także zwiększenie przepustowości i ekologii transportu w aglomeracji warszawskiej i całym województwie.

Medycyna na miarę XXI wieku

Sektor ochrony zdrowia otrzymał ogromny zastrzyk gotówki, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: