Mazowsze liderem w sięganiu po unijne miliardy: KPO i fundusze regionalne zmieniają region

Statystyki potwierdzają dominację województwa mazowieckiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W ramach samego KPO podpisano w regionie ponad 142 tysiące umów. Oprócz środków z programu krajowego, Mazowsze skutecznie zarządza własnym programem regionalnym – Fundusze Europejskie dla Mazowsza, z którego zakontraktowano już przeszło 5 mld zł. Pieniądze te płyną szerokim strumieniem do samorządów, szpitali i spółek wojewódzkich, finansując kluczowe projekty infrastrukturalne i społeczne.
Transport szynowy to jeden z głównych beneficjentów unijnego wsparcia. Koleje Mazowieckie realizują obecnie historyczne zamówienie na 75 nowoczesnych pociągów elektrycznych.
Dzięki dofinansowaniu przekraczającemu miliard złotych, pasażerowie od 2026 roku zyskają klimatyzowane, szybkie i w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami składy. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę komfortu, ale także zwiększenie przepustowości i ekologii transportu w aglomeracji warszawskiej i całym województwie.
Sektor ochrony zdrowia otrzymał ogromny zastrzyk gotówki, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach:
Unijne pieniądze zmieniają także sposób nauki. Program o wartości 21,5 mln zł pozwala na wprowadzenie do mazowieckich szkół zawodowych technologii Simulated Reality (SR). Uczniowie mogą w bezpiecznym, wirtualnym środowisku ćwiczyć skomplikowane zabiegi stomatologiczne czy naprawiać silniki. To innowacyjne podejście ma przygotować kadry do pracy w nowoczesnym przemyśle i usługach.
Fundusze wspierają walkę ze skutkami zmian klimatu. Ponad 208 mln zł przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 57 gminach. Do flagowych inwestycji ekologicznych należy budowa dużego zbiornika retencyjnego w gminie Raciąż oraz projekt „Mazowsze bez smogu”, który koncentruje się na poprawie jakości powietrza poprzez współpracę ekspertów z lokalnymi samorządami.
W ramach programu regionalnego Mazowsze stawia na innowacje, czego przykładem jest wart 150 mln zł projekt terapii genowych w leczeniu choroby Parkinsona realizowany w Szpitalu Bródnowskim.
Jednocześnie fundusze wspierają aktywizację zawodową, usługi społeczne dla rodzin oraz podnoszenie efektywności energetycznej budynków publicznych, co domyka szeroki wachlarz dziedzin objętych europejską pomocą.