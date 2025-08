Robot ROSA zaczął pracę w Szpitalu Bródnowskim. Przeprowadził pierwszą operację

– Gratuluję prof. Pawłowi Skowronkowi udanej operacji wymiany stawu biodrowego przy użyciu ramienia robotycznego. Tym bardziej, że jako samorząd województwa wspieramy ten wiodący ośrodek medyczny, który jest pionierem w rozwoju technik małoinwazyjnych nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce i na Świecie – mówi marszałek Adam Struzik.

Pacjentka, która jako pierwsza w Szpitalu Bródnowskim miała wykonany zabieg z użyciem „biodrowego” ramienia robotycznego ROSA, czekała w kolejce na planowaną wymianę stawu biodrowego. Operacja pozwoli jej na powrót do pełnej sprawności i przywróci możliwość samodzielnego poruszania się oraz wzmożenia aktywności .

ROSA to kolejny robot w szpitalach prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego. Centrum Leczenia Kamicy w Dziecięcym szpitalu w Dziekanowie Leśnym posiada Avicenna Roboflex, czyli rozwiązanie robotyczne służące do nawigacji wewnątrznerkowej, wykorzystywanej do zabiegowego leczenia kamicy. Ponadto systemy robotyczne da Vinci są wykorzystywane do zabiegów w siedleckim szpitalu Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach i Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.