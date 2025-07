Warszawskie SOR-y na granicy wydolności? „Niektóre dyżury stają się wręcz dramatyczne”

Warszawskie SOR-y już dawno przekroczyły granicę swojej wydolności – ostrzega dr hab. Paweł Łęgosz, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM, koordynator Oddziału Ortopedii i Endoprotezoplastyki. SOR Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley’a, położony w ścisłym centrum Warszawy, jest jednym z 12 takich oddziałów w naszym mieście.



Dr Łęgosz w rozmowie z PAP podkreśla, że przy natłoku pacjentów lekarze nie są w stanie poświęcić im odpowiedniej ilości czasu. Podaje też statystyki. W Szpitalu Dzieciątka Jezus w maju tego roku przez SOR przewinęło się 3056 pacjentów, co daje średnio 102 osoby dziennie. Dla porównania – rok wcześniej było to 2520 osób (84 pacjentów dziennie).

dr hab. Paweł Łęgosz, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM, koordynator Oddziału Ortopedii i Endoprotezoplastyki Personel jest skrajnie przeciążony i wypalony. Robią więcej, niż można, ale nie da się z nich już więcej wycisnąć.

– Największy problem stanowi centralizacja pacjentów w kilku placówkach – mieszkańcy całej Warszawy i okolic trafiają do tych samych szpitali. Zamknięto SOR przy ul. Barskiej, a także szpital na Solcu. Teoretycznie przeniesiono go na Ursynów, ale mieszkańcy z centrum nie będą jeździć na drugi koniec miasta. Trafiają do nas, na Stępińską, czy na Bielany – wyjaśnia. – W efekcie niektóre dyżury stają się wręcz dramatyczne.

– 2 maja mieliśmy 164 pacjentów, 22 maja – 167, a 27 maja – 165. Mam trzech lekarzy, którzy muszą obsłużyć 20 pacjentów leżących i ponad 150 przychodzących – kontynuuje.

Na SOR trafiają pacjenci, którzy nie powinni się tam znaleźć?

Zdaniem dra Łęgosza kolejnym z powodem oblężenia panującego na SOR-ach jest fakt, że trafiają na oddziały trafiają pacjenci, którzy nie powinni się tam znaleźć. To efekt m.in. niewydolnych placówek POZ i nocnych pomocy lekarskich. – Lekarze POZ często ograniczają się do wystawienia skierowania na SOR. A to nie jest ich rola – podkreśla specjalista.