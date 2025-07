Ponad 1,35 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Nowoczesny sprzęt poprawi jakość leczenia

Szpital Wolski otrzyma ponad 1,35 miliona złotych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Inwestycja ma poprawić diagnostykę, leczenie i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu.



Szpital Wolski to jedna z ważniejszych, wielospecjalistycznych placówek medycznych w stolicy. Jej kompleks, składający się z 11 wolnostojących pawilonów, rocznie przyjmuje dziesiątki tysięcy pacjentów. Tylko w 2024 roku szpital udzielił ponad 122 tysiące porad medycznych i objął opieką ponad 72 tysiące osób. Aby sprostać rosnącym potrzebom i wyzwaniom współczesnej medycyny, niezbędne jest unowocześnienie wyposażenia.

Dofinansowanie Szpitala Wolskiego

Dofinansowanie w wysokości ponad 1,35 miliona złotych pozwoli na znaczące doposażenie Szpitala Wolskiego w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Środki te zostaną skierowane przede wszystkim do kluczowych obszarów działalności szpitala: Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) oraz Bloku Operacyjnego. To właśnie te oddziały stanowią serce placówki, gdzie ratuje się życie, przeprowadza skomplikowane operacje i monitoruje stan najciężej chorych pacjentów.

Pacjenci zyskają

Zakup nowego sprzętu przyniesie wymierne korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Nowoczesne urządzenia pozwolą na poprawę jakości leczenia dzięki bardziej precyzyjnej diagnostyce i efektywniejszym terapiom. Znacząco zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów, gdyż zaawansowana aparatura umożliwia dokładniejsze monitorowanie ich stanu i minimalizowanie ryzyka powikłań. Jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo personelu, który będzie mógł pracować na ergonomicznym i niezawodnym sprzęcie, zmniejszającym obciążenie i ułatwiającym codzienne obowiązki.

Co więcej, inwestycja ta przyczyni się do przyspieszenia diagnostyki i powrotu do zdrowia – szybsze i dokładniejsze badania pozwolą na wcześniejsze postawienie diagnozy i wdrożenie skuteczniejszego leczenia, skracając tym samym czas hospitalizacji. Lista konkretnego sprzętu do zakupu zostanie opracowana w ścisłym porozumieniu ze Szpitalem Wolskim, aby optymalnie wykorzystać środki i najlepiej odpowiedzieć na bieżące potrzeby placówki.