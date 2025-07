Dziki grasują w Warszawie. Problem narasta

W ostatnim czasie mieszkańcy stołecznych Bielan zaczęli zgłaszać coraz więcej przypadków pojawiania się dzików na terenie osiedli. Problem ten narasta również w innych dzielnicach i miastach.



Zgłoszenia trafiają do Lasów Miejskich w Warszawie, które są zobowiązane do niezwłocznego podejmowania działań mających eliminować zagrożenie stwarzanego przez dziki. Od początku 2025 roku do końca maja na terenie Bielan zarejestrowano 219 zgłoszeń, z czego najwięcej, bo 97, odnotowano w maju. W styczniu było ich 7, w lutym 9, a w marcu 37.

Kolejny odstrzał dzików w Warszawie?

W ubiegłym roku przeprowadzono odłów i uśmiercenie aż 500 dzików na terenie miasta. Obecnie Lasy Miejskie złożył kolejny wniosek o wydanie decyzji na odłów z uśmierceniem oraz odstrzał redukcyjny, jednak z powodu ograniczeń w związku z sytuacją z afrykańskim pomorem świń (ASF), działania te są tymczasowo wstrzymane.

Trwają procedury związane z wydaniem kolejnej decyzji na odłów i odstrzał, co pozwoli warszawskim lasom na podjęcie działań redukcyjnych.

Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan, wielokrotnie interweniował osobiście, zgłaszając sytuację do odpowiednich służb. Podejmował działania bezpośrednie w terenie, a 12 czerwca złożył oficjalny wniosek o pilną interwencję na terenie całej dzielnicy ze względu na narastający problem i brak skutecznych działań.

