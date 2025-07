Ekologiczne sprzątanie fosy na Forcie Bema. Natura pomoże oczyścić wodę

Ponad 405 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na czyszczenie fosy wokół historycznego Fortu Bema. Zamiast tradycyjnych, inwazyjnych metod, zastosowana zostanie przełomowa technika bioremediacji, wykorzystująca naturalne procesy biologiczne



Nagromadzone osady na dnie fosy w Forcie Bema - resztki roślinności i inne zanieczyszczenia organiczne, doprowadziły do znacznego zamulenia zbiornika. Skutkuje to nie tylko pogorszeniem estetyki miejsca, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na delikatny ekosystem wodny, ograniczając dostęp tlenu i utrudniając życie zamieszkującym fosę organizmom. Tradycyjne metody oczyszczania, takie jak mechaniczne pogłębianie, są często kosztowne, głośne i mogą prowadzić do znacznych zaburzeń w środowisku naturalnym.

Rewolucja na dnie fosy w Forcie Bema

Warszawa zdecydowała się na innowacyjne podejście – bioremediację mikrobiologiczną. To nic innego jak wykorzystanie sił natury do walki z zanieczyszczeniami. Metoda polega na wprowadzeniu do wody i osadów dennych specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów. Te niewidzialne gołym okiem „ekipy sprzątające” mają za zadanie rozłożyć organiczne związki chemiczne, które tworzą niechciany muł i osady. Działają one niczym armia maleńkich „zjadaczy śmieci”, przetwarzając zanieczyszczenia w substancje nieszkodliwe dla środowiska. To rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim ekologiczne i bezpieczne dla wszystkich form życia w fosie.

Monitorowany proces odnowy

Proces bioremediacji na Forcie Bema zostanie podzielony na cztery etapy. Regularne aplikacje preparatów biologicznych będą miały miejsce w odstępach czasowych, począwszy od maja aż do końca września przyszłego roku. Specjaliści, w tym ichtiolodzy, będą monitorować stan fosy, dokonując pomiarów osadu dennego zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu każdej tury aplikacji. Równie istotne będą regularne pomiary stężenia tlenu w wodzie, co pozwoli na bieżąco oceniać poprawę jakości środowiska wodnego i kontrolować skuteczność działania mikroorganizmów.