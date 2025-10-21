Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę. Kim jest Katarzyna Wagner?

Oprócz merytorycznych założeń, komisja zwróciła szczególną uwagę na całościowe podejście do zarządzania instytucją, doceniając jednocześnie wysokie kompetencje interpersonalne Wagner, które są kluczowe w skutecznym zarządzaniu zespołem pracowników.

Kim jest Katarzyna Wagner, nowa dyrektorka Muzeum Warszawy?

Katarzyna Wagner jest postacią doskonale zakorzenioną zarówno w świecie akademickim, jak i muzealnym. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych i na co dzień pracuje jako adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na nowożytnych dziejach miast Korony, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Zajmuje się także stosunkami polsko-szwedzkimi oraz dziejami muzealnictwa i kolekcjonerstwa. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, współtworząc obecnie zespół programowy nazewniczej konferencji naukowej pod intrygującym tytułem „Ślady, przypadki, drogowskazy”.

Doświadczenie w instytucjach

Dużym atutem nowej dyrektorki jest jej dogłębna znajomość Muzeum Warszawy. W latach 2010–2018 pełniła w nim funkcję kuratorki. W tym czasie przez ostatnie dwa lata odpowiadała również za merytoryczną stronę jako redaktorka naczelna rocznika „Almanach Warszawy”. Dodatkowo, Wagner aktywnie angażowała się w międzynarodową wymianę myśli, organizując seminaria i konferencje, w tym m.in. „Skąd się biorą warszawiacy?” oraz „Rzeczy w muzeum/Things in museum”.

Jej doświadczenie zarządcze sięga poza mury Muzeum Warszawy. W latach 2018-2020 była związana z Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie początkowo pełniła funkcję pełnomocniczki, a następnie zastępczyni dyrektora ds. naukowych. Kompetencje eksperckie Katarzyny Wagner zostały również wykorzystane poza strukturami muzeów, gdy zasiadała w jury prestiżowego konkursu Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla.

Kto wybrał dyrektorkę Muzeum Warszawy?

Proces wyboru nowej dyrektorki odbył się pod nadzorem szerokiej i reprezentatywnej Komisji Konkursowej. W jej skład weszli przedstawiciele kluczowych instytucji oraz środowisk związanych z muzealnictwem i życiem miejskim.

Przewodniczącą Komisji była Ewa Malinowska-Grupińska, reprezentująca Radę Muzeum Warszawy. Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowali: Aldona Machnowska-Góra, Artur Jóźwik i Magdalena Klepczarek. Grono ekspertów uzupełnili przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dr hab. Agnieszka Lajus i dr hab. Waldemar Ossowski. Ponadto, w składzie znaleźli się reprezentanci organizacji branżowych i pracowniczych: dr hab. Hubert Kowalski (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów – ICOM Polska), Robert Zydel (Stowarzyszenie Muzealników Polskich), Piotr Głogowski (NSZZ „Solidarność”) oraz Julia Kłosińska („Inicjatywa Pracownicza”). Radę Muzeum Warszawy reprezentowała także Eliza Czapska.

Wybór Katarzyny Wagner, poparty przez tak szerokie grono ekspertów, daje podstawę do przekonania, że nowy pięcioletni rozdział w historii Muzeum Warszawy będzie przebiegał bez perturbacji.