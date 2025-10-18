5.7°C
Życie Warszawy

Wąskotorowe pożegnanie sezonu. Muzeum Kolei w Sochaczewie zaprasza na paradę lokomotyw i piknik retro

Publikacja: 18.10.2025 15:21

Ostatnia rozkładowa wycieczka pociągiem Retro na skraj Puszczy Kampinoskiej połączona zostanie z bezpłatnym wstępem do muzeum

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
26 października Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oficjalnie zakończy sezon turystyczny. Ostatnia rozkładowa wycieczka pociągiem Retro na skraj Puszczy Kampinoskiej połączona zostanie z bezpłatnym wstępem do muzeum, paradą pojazdów szynowych oraz piknikiem rodzinnym z ogniskiem w Tułowicach.

W niedzielę, 26 października, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza na Zakończenie sezonu turystycznego 2025. Dzień ten jest wyjątkową okazją, by skorzystać z ostatniej w tym roku rozkładowej wycieczki pociągiem Retro w stronę Puszczy Kampinoskiej, a także odwiedzić placówkę na zupełnie za darmo. Przez cały dzień, w godzinach od 09:00 do 17:00, na gości czekać będzie szereg atrakcji, począwszy od oficjalnych powitań, przez prezentację historycznych pojazdów, aż po kilkugodzinny piknik rodzinny.

Bezpłatne wystawy i parada historycznych składów

Wstęp na teren placówki w godzinach pracy muzeum jest bezpłatny. Zainteresowani będą mogli zwiedzać wszystkie wystawy stałe i czasowe. Uwagę z pewnością przyciągnie najdłuższa stacjonarna wąskotorowa makieta kolejowa w Polsce, znana jako „Sochaczewska Kolej Dojazdowa”. Ponadto, udostępniona zostanie oryginalna poczekalnia dworcowa z głównego budynku stacyjnego, pochodząca z 1937 roku, wraz z wystawą czasową pt. „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń… na kolei”.

Program dnia w muzeum rozpocznie się oficjalnie o godzinie 10:00 powitaniem gości przez Dyrekcję Stacji Muzeum i Kierownictwo Muzeum Kolei Wąskotorowej. Najważniejszym punktem dla miłośników techniki będzie zaplanowana na 10:30 parada muzealnych pojazdów szynowych w skansenie, która potrwa do godziny 11:00.

Pociągiem Retro do serca Kampinosu

Główną atrakcją dnia jest przejazd zabytkowym pociągiem Retro, który o godzinie 11:10 wyruszy z Sochaczewa do Tułowic. Przyjazd do celu podróży, na skraj Puszczy Kampinoskiej, planowany jest na godzinę 12:16. Skład powrotny odjedzie z Tułowic o godzinie 14:14, a zakończenie przejazdu i powrót do muzeum w Sochaczewie nastąpi o 15:20.

Wycieczka pociągiem Retro jest płatna. Osoby zainteresowane miejscówką muszą wykupić bilet w cenie biletu ulgowego, który kosztuje 35 zł. Dzieci do lat 4, podróżujące bez miejscówki, zapłacą 16 zł. Opłata za przewóz roweru wynosi dodatkowe 16 zł. Warto zaznaczyć, że przewóz psów jest bezpłatny, o ile właściciel posiada aktualną książeczkę szczepień, a zwierzę jest na smyczy i w kagańcu.

Piknik i Park Rozrywki w Osadzie Puszczańskiej

Pobyt w Tułowicach, w godzinach od 12:16 do 14:14, to czas na rodzinny piknik z ogniskiem, zorganizowany w tamtejszej Osadzie Puszczańskiej. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, szczególnie z myślą o najmłodszych pasażerach.

Dzieci będą mogły skorzystać z przejażdżek kolejką parkową Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej, a także z dmuchańca, bramki celnościowej i kolejowej fotobudki. Przewidziano również muzealną grę terenową z nagrodami.

Szczególnie rozbudowany jest „Kolejowy Kącik Zabaw”, w którym dostępne będą m.in. kolejowe kolorowanki z taborem kolei sochaczewskiej i kolei leśnej „Zamczysko”, możliwość malowania pociągu z jak największą liczbą wagonów w ramach zabawy „Pociąg marzeń”, oraz układanie puzzli i kostek wielkoformatowych związanych z koleją sochaczewską. Nie zabraknie również kartonowych modeli muzealnych lokomotyw do sklejania, drewnianej kolejki leśnej i klocków. Dodatkowo, na pamiątkowe zdjęcia czekają kolejowe monidła, fotoramki oraz ścianka fotograficzna „Kolejowe selfie”, wyposażona w tematyczne gadżety, takie jak czapka, lizak i latarka.

Wydarzenie zakończy się o godzinie 17:00 wraz z zamknięciem muzeum, dając tym samym finał sezonowi turystycznemu 2025.

