Wąskotorowe pożegnanie sezonu. Muzeum Kolei w Sochaczewie zaprasza na paradę lokomotyw i piknik retro

Pociągiem Retro do serca Kampinosu

Główną atrakcją dnia jest przejazd zabytkowym pociągiem Retro, który o godzinie 11:10 wyruszy z Sochaczewa do Tułowic. Przyjazd do celu podróży, na skraj Puszczy Kampinoskiej, planowany jest na godzinę 12:16. Skład powrotny odjedzie z Tułowic o godzinie 14:14, a zakończenie przejazdu i powrót do muzeum w Sochaczewie nastąpi o 15:20.

Wycieczka pociągiem Retro jest płatna. Osoby zainteresowane miejscówką muszą wykupić bilet w cenie biletu ulgowego, który kosztuje 35 zł. Dzieci do lat 4, podróżujące bez miejscówki, zapłacą 16 zł. Opłata za przewóz roweru wynosi dodatkowe 16 zł. Warto zaznaczyć, że przewóz psów jest bezpłatny, o ile właściciel posiada aktualną książeczkę szczepień, a zwierzę jest na smyczy i w kagańcu.

Piknik i Park Rozrywki w Osadzie Puszczańskiej

Pobyt w Tułowicach, w godzinach od 12:16 do 14:14, to czas na rodzinny piknik z ogniskiem, zorganizowany w tamtejszej Osadzie Puszczańskiej. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, szczególnie z myślą o najmłodszych pasażerach.

Dzieci będą mogły skorzystać z przejażdżek kolejką parkową Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej, a także z dmuchańca, bramki celnościowej i kolejowej fotobudki. Przewidziano również muzealną grę terenową z nagrodami.

Szczególnie rozbudowany jest „Kolejowy Kącik Zabaw”, w którym dostępne będą m.in. kolejowe kolorowanki z taborem kolei sochaczewskiej i kolei leśnej „Zamczysko”, możliwość malowania pociągu z jak największą liczbą wagonów w ramach zabawy „Pociąg marzeń”, oraz układanie puzzli i kostek wielkoformatowych związanych z koleją sochaczewską. Nie zabraknie również kartonowych modeli muzealnych lokomotyw do sklejania, drewnianej kolejki leśnej i klocków. Dodatkowo, na pamiątkowe zdjęcia czekają kolejowe monidła, fotoramki oraz ścianka fotograficzna „Kolejowe selfie”, wyposażona w tematyczne gadżety, takie jak czapka, lizak i latarka.

Wydarzenie zakończy się o godzinie 17:00 wraz z zamknięciem muzeum, dając tym samym finał sezonowi turystycznemu 2025.