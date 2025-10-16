10.5°C
Życie Warszawy

Więcej pociągów z Warszawy. Nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026

Publikacja: 16.10.2025 14:30

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.

Foto: PKP Intercity

Nowe międzynarodowe połączenia do Berlina i Wilna, Pendolino do Zakopanego oraz Ustki, 4 pary sprinterów do Białegostoku, a także dodatkowe pociągi do Poznania, Wrocławia, Gdyni czy Lublina – tak wygląda nowy rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa mazowieckiego, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2025 roku.

W rozkładzie jazdy 2025/2026 pociąg IC Uznam pojedzie w zmienionej relacji Chełm – Świnoujście przez Warszawę i Łódź z grupą wagonów jadącą do Berlina. Ponadto zwiększy się liczba połączeń miedzy Warszawą a Berlinem przez Kutno. Obecnie podróżni mają do dyspozycji 6 par pociągów, a od połowy grudnia będzie ich 7. Oznacza to, że do stolicy Niemiec składy będą kursować przez cały rok, równo co 2 godziny w godz. 5-17. Ponadto pod koniec tego roku rozpocznie kursowanie drugie połączenie z Warszawy na Litwę - skład IC Wigry relacji Szczecin – Mockava. Po przekroczeniu granicy, w Mockavie, będzie on skomunikowany przy jednym peronie z pociągiem Kolei Litewskich (LTG) do Kowna i Wilna.

Pendolino do Zakopanego i Ustki

W nowym rozkładzie jazdy między Warszawą a Zakopanym będą kursowały 3 pary pociągów ekspresowych całorocznych. Ponadto 1 para połączeń do stolicy Tatr będzie obsługiwana najbardziej komfortowym pojazdem Pendolino. Czas przejazdu pociągu na całej trasie z Warszawy wyniesie 4 godz. 19 min. Na pokładzie Pendolino będzie można także w sezonie wakacyjnym podróżować z Warszawy do Ustki.

Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 27 czerwca 2026 roku. Czas podróży wyniesie 4 godz. 42 min. Popularne składy Pendolino kursują w najbardziej komfortowej kategorii Express InterCity Premium (EIP). Na ich pokładzie znajdują się łącznie 402 miejsca – 45 w klasie pierwszej i 357 w drugiej. Regulowane fotele w obu klasach, rozkładane stoliki, indywidualne oświetlenie oraz gniazdko elektryczne przy każdym miejscu gwarantują wygodną podróż.

Lepszy dojazd do Białegostoku, Lublina, Poznania, Wrocławia i Gdyni

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast. Do Trójmiasta pojedzie 15 par całorocznych pociągów kategorii EIP i EIC, czyli o jedno więcej. Ponadto podróżni będą mieli do dyspozycji 10 par ekonomicznych połączeń kategorii IC i TLK. Na tym samym poziomie utrzyma się liczba pociągów kursujących między stolicą a Krakowem – nadal będzie to 31 par.

3 pary połączeń więcej będzie kursowało do Poznania. Pociągi takie jak EIC Viadrina czy IC Kiliński zwiększą liczbę połączeń na tej trasie do 22 par. Ponadto w nowym rozkładzie jazdy na odcinku Warszawa – Białystok pociągi IC Hańcza, IC Wigry, IC Podlasiak, IC Zamenhof pojadą jako tzw. sprintery, bez zatrzymań na przystankach pośrednich, co skróci czas ich przejazdu do 90 minut. Między stolicą a Białymstokiem kursować będzie też dodatkowa para pociągów, czyli łącznie będzie ich 16.

Zwiększy się również liczba codziennych połączeń z Warszawy do Lublina do 14 par z obecnych 12. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Strzelecki możliwy będzie powrót ze stolicy na Lubelszczyznę po godzinie 20. Poprawi się także dojazd z Warszawy

w Sudety, dzięki wydłużeniu do Jeleniej Góry relacji pociągów IC Fredro oraz IC Konopnicka. Natomiast w wakacje podróżni z Warszawy będą mieli do dyspozycji dwa bezpośrednie pociągi ekspresowe na Hel – do kursującego w tym rozkładzie pociągu EIC Jantar dołączy nowy - EIC Kaszub.

Utrudnienia na torach

W trakcie obowiązywania rozkładu jazdy 2025/2026 zarządca infrastruktury będzie prowadził modernizację linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa. Spowoduje to ograniczoną przepustowość trasy. Wybrane pociągi jadące z Warszawy do/przez Częstochowę pojadą objazdem przez Centralną Magistralę Kolejową. Pozostałe pociągi PKP kursujące na odcinku Koluszki - Częstochowa mogą mieć wydłużony czas przejazdu.

Od połowy grudnia 2025 roku do końca marca 2026 roku będzie trwała modernizacja linii kolejowej nr 355 na odcinku Odolanów – Grabowno Wielkopolskie. W tym czasie pociągi kursujące do Wrocławia przez Łódź i Kalisz pojadą objazdem przez Krotoszyn, co spowoduje wydłużenie ich czasu podróży.

Również do marca 2026 roku potrwa modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Sandomierz – Ocice. W tym okresie pociągi IC San oraz IC Witos relacji Warszawa – Przemyśl pojadą objazdem przez Stalową Wolę, z pominięciem m.in. Rzeszowa. Na odcinku Sandomierz – Rzeszów PKP Intercity uruchomi zastępczą komunikację autobusową.

W 2026 roku kontynuowana będzie modernizacja Katowickiego Węzła Kolejowego. W związku z tym w zależności od postępu robót budowlanych w poszczególnych okresach roku niektóre pociągi kursujące przez Katowice mogą pojechać zmienionymi trasami lub mieć wydłużony czas przejazdu.

