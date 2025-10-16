Więcej pociągów z Warszawy. Nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.
W rozkładzie jazdy 2025/2026 pociąg IC Uznam pojedzie w zmienionej relacji Chełm – Świnoujście przez Warszawę i Łódź z grupą wagonów jadącą do Berlina. Ponadto zwiększy się liczba połączeń miedzy Warszawą a Berlinem przez Kutno. Obecnie podróżni mają do dyspozycji 6 par pociągów, a od połowy grudnia będzie ich 7. Oznacza to, że do stolicy Niemiec składy będą kursować przez cały rok, równo co 2 godziny w godz. 5-17. Ponadto pod koniec tego roku rozpocznie kursowanie drugie połączenie z Warszawy na Litwę - skład IC Wigry relacji Szczecin – Mockava. Po przekroczeniu granicy, w Mockavie, będzie on skomunikowany przy jednym peronie z pociągiem Kolei Litewskich (LTG) do Kowna i Wilna.
W nowym rozkładzie jazdy między Warszawą a Zakopanym będą kursowały 3 pary pociągów ekspresowych całorocznych. Ponadto 1 para połączeń do stolicy Tatr będzie obsługiwana najbardziej komfortowym pojazdem Pendolino. Czas przejazdu pociągu na całej trasie z Warszawy wyniesie 4 godz. 19 min. Na pokładzie Pendolino będzie można także w sezonie wakacyjnym podróżować z Warszawy do Ustki.
Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 27 czerwca 2026 roku. Czas podróży wyniesie 4 godz. 42 min. Popularne składy Pendolino kursują w najbardziej komfortowej kategorii Express InterCity Premium (EIP). Na ich pokładzie znajdują się łącznie 402 miejsca – 45 w klasie pierwszej i 357 w drugiej. Regulowane fotele w obu klasach, rozkładane stoliki, indywidualne oświetlenie oraz gniazdko elektryczne przy każdym miejscu gwarantują wygodną podróż.
Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast. Do Trójmiasta pojedzie 15 par całorocznych pociągów kategorii EIP i EIC, czyli o jedno więcej. Ponadto podróżni będą mieli do dyspozycji 10 par ekonomicznych połączeń kategorii IC i TLK. Na tym samym poziomie utrzyma się liczba pociągów kursujących między stolicą a Krakowem – nadal będzie to 31 par.
3 pary połączeń więcej będzie kursowało do Poznania. Pociągi takie jak EIC Viadrina czy IC Kiliński zwiększą liczbę połączeń na tej trasie do 22 par. Ponadto w nowym rozkładzie jazdy na odcinku Warszawa – Białystok pociągi IC Hańcza, IC Wigry, IC Podlasiak, IC Zamenhof pojadą jako tzw. sprintery, bez zatrzymań na przystankach pośrednich, co skróci czas ich przejazdu do 90 minut. Między stolicą a Białymstokiem kursować będzie też dodatkowa para pociągów, czyli łącznie będzie ich 16.
Zwiększy się również liczba codziennych połączeń z Warszawy do Lublina do 14 par z obecnych 12. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Strzelecki możliwy będzie powrót ze stolicy na Lubelszczyznę po godzinie 20. Poprawi się także dojazd z Warszawy
w Sudety, dzięki wydłużeniu do Jeleniej Góry relacji pociągów IC Fredro oraz IC Konopnicka. Natomiast w wakacje podróżni z Warszawy będą mieli do dyspozycji dwa bezpośrednie pociągi ekspresowe na Hel – do kursującego w tym rozkładzie pociągu EIC Jantar dołączy nowy - EIC Kaszub.
W trakcie obowiązywania rozkładu jazdy 2025/2026 zarządca infrastruktury będzie prowadził modernizację linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa. Spowoduje to ograniczoną przepustowość trasy. Wybrane pociągi jadące z Warszawy do/przez Częstochowę pojadą objazdem przez Centralną Magistralę Kolejową. Pozostałe pociągi PKP kursujące na odcinku Koluszki - Częstochowa mogą mieć wydłużony czas przejazdu.
Od połowy grudnia 2025 roku do końca marca 2026 roku będzie trwała modernizacja linii kolejowej nr 355 na odcinku Odolanów – Grabowno Wielkopolskie. W tym czasie pociągi kursujące do Wrocławia przez Łódź i Kalisz pojadą objazdem przez Krotoszyn, co spowoduje wydłużenie ich czasu podróży.
Również do marca 2026 roku potrwa modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Sandomierz – Ocice. W tym okresie pociągi IC San oraz IC Witos relacji Warszawa – Przemyśl pojadą objazdem przez Stalową Wolę, z pominięciem m.in. Rzeszowa. Na odcinku Sandomierz – Rzeszów PKP Intercity uruchomi zastępczą komunikację autobusową.
W 2026 roku kontynuowana będzie modernizacja Katowickiego Węzła Kolejowego. W związku z tym w zależności od postępu robót budowlanych w poszczególnych okresach roku niektóre pociągi kursujące przez Katowice mogą pojechać zmienionymi trasami lub mieć wydłużony czas przejazdu.