Pociągiem do Lublina w półtorej godziny. Umowa na cztery tory linii otwockiej podpisana

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.
PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą inwestycji, która będzie realizowana za ok. 1,4 mld zł netto w ramach programu unijnego „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. W 2028 roku podróż koleją z Warszawy do Lublina zajmie około 90 minut.
Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia – Lublin, czyli fragmentu Warszawa Wawer – Otwock (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Warszawą Wawer a Warszawą Falenica, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.
– To bardzo ważny dzień dla pasażerów, którzy na co dzień korzystają z połączeń pomiędzy Otwockiem a Warszawą. Nowe przystanki, większa przepustowość i pełna dostępność kolei sprawią, że jeszcze więcej osób wybierze kolej do dojazdów do pracy i do szkoły, co ma ważne znaczenie dla regionu. Przed nami trudny czas inwestycji, ale na efekty warto poczekać – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a liczba kursujących pociągów między Warszawą a Otwockiem oraz Warszawą a Lublinem będzie mogła być większa. Przełoży się to na sprawniejsze i bardziej przewidywalne podróże zarówno w aglomeracji, jak i na trasach dalekobieżnych.
– Linia otwocka to jedna z najbardziej eksploatowanych linii w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego i dodatkowe tory na niej są potrzebne. Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego to więcej pociągów, więcej połączeń i szybsze przejazdy. To także gwarancja sprawnej kolei na następne dziesięciolecia. Inwestycja na Wawer – Otwock wpisuje się w szerszy plan modernizacji infrastruktury w Warszawie – dodaje Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji pasażerskiej. Wszystkie przystanki będą przystosowane do obsługi pasażerów mających problemy z poruszaniem się. Zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków tak, aby - jak np. w Falenicy zachować historyczny wygląd “skrzydlatych” wiat.
– Rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Wawer – Otwock to nie tylko poprawa komunikacji, ale także impuls do dalszego rozwoju naszej dzielnicy. Cieszy nas, że wspólnie działamy na rzecz mieszkańców i nowoczesnej infrastruktury kolejowej – komentuje Paweł Michalec, burmistrz Wawra.
W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami oraz przebudowane zostanie istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica. Zlikwidowane będą cztery przejazdy kolejowo-drogowe, a w ich miejsce powstaną: tunel drogowy w Radości (ul. Panny Wodnej – Izbicka), tunel w Falenicy (ul. Walcownicza – Bystrzycka), tunel w Józefowie (okolice ul. Cichej – Matejki), wiadukt drogowy na granicy Warszawy i Józefowa (ul. Werbeny – Brucknera).
Aby skrócić czas realizacji inwestycji, już na początku 2025 roku PKP PLK prowadziły prace przygotowawcze. W Radości (ul. Patriotów 211 i Panny Wodnej 50) oraz w Falenicy (ul. Bysławska) rozebraliśmy budynki kolidujące z nowym układem drogowym. W tych miejscach powstaną bezkolizyjne skrzyżowania, które zapewnią mieszkańcom bezpieczną komunikację. Przebudowano również kanalizację sanitarną między Aninem a Międzylesiem – przeniesiono ją z terenu kolejowego pod jezdnię, co umożliwi budowę przejść podziemnych w ramach realizacji dodatkowego toru.
„Odremontujemy istniejące mosty na rzece Świder, a także wybudujemy dwa nowe pod tory linii nr 506. Wzdłuż linii pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028” – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe.
Prace na linii otwockiej to ostatni odcinek zmodernizowanej linii Warszawa Wschodnia – Lublin. Po zakończeniu prac i uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów czas przejazdu między Warszawą a Lublinem skróci się do około 90 minut – obecnie najszybszy pociąg pokonuje tę trasę w godzinę i 46 minut.
W poprzednich latach Polskie Linie Kolejowe S.A. dobudowały drugi tor między Otwockiem a Pilawą oraz przebudowały odcinek od Pilawy do Lublina. W Lublinie wybudowany został nowy przystanek Lublin Zachodni.