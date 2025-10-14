Pociągiem do Lublina w półtorej godziny. Umowa na cztery tory linii otwockiej podpisana

Ostatni odcinek linii Warszawa Wschodnia – Lublin będzie rozbudowany. W ramach inwestycji na linii otwockiej PKP PLK zmodernizują 8 przystanków, dobudują dwa nowe tory, 4 skrzyżowania bezkolizyjne i 20 tuneli dla pieszych.



PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą inwestycji, która będzie realizowana za ok. 1,4 mld zł netto w ramach programu unijnego „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. W 2028 roku podróż koleją z Warszawy do Lublina zajmie około 90 minut.

Reklama Reklama

Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia – Lublin, czyli fragmentu Warszawa Wawer – Otwock (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności powstaną perony tymczasowe na przystankach pomiędzy Warszawą Wawer a Warszawą Falenica, przejazdy tymczasowe, rozjazdy w Międzylesiu oraz tzw. by-passy torowe, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach prac.

– To bardzo ważny dzień dla pasażerów, którzy na co dzień korzystają z połączeń pomiędzy Otwockiem a Warszawą. Nowe przystanki, większa przepustowość i pełna dostępność kolei sprawią, że jeszcze więcej osób wybierze kolej do dojazdów do pracy i do szkoły, co ma ważne znaczenie dla regionu. Przed nami trudny czas inwestycji, ale na efekty warto poczekać – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Przebudowa ośmiu przystanków na linii otwockiej

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a liczba kursujących pociągów między Warszawą a Otwockiem oraz Warszawą a Lublinem będzie mogła być większa. Przełoży się to na sprawniejsze i bardziej przewidywalne podróże zarówno w aglomeracji, jak i na trasach dalekobieżnych.

– Linia otwocka to jedna z najbardziej eksploatowanych linii w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego i dodatkowe tory na niej są potrzebne. Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego to więcej pociągów, więcej połączeń i szybsze przejazdy. To także gwarancja sprawnej kolei na następne dziesięciolecia. Inwestycja na Wawer – Otwock wpisuje się w szerszy plan modernizacji infrastruktury w Warszawie – dodaje Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.