Przegląd imprez andrzejkowych. Gdzie, kiedy i za ile?

WIeczór andrzejkowy to okazja do wróżb i wspólnej zabawy
Bolek Pub zaprasza godz. 20 (także w piątek od godz. 20) na magiczny wieczór pełen wróżb, tańca i pysznego jedzenia. Będzie można skorzystać z usług wróżki i poznać swoją przyszłość (albo przynajmniej się pośmiać). Na gości będzie czekać dyniowe menu (krem z dyni, risotto, ciasto i inne jesienne smakołyki) i tańce do rana przy muzyce puszczanej przez DJ’a. Wstęp jest wolny a rezerwacje nie są wymagane.
W Teatrze Capitol odbędą się Wielkie Studenckie Andrzejki – Single Night, organizowane przez Warszawską Integrację Studencką. Każdy otrzyma kolorowe opaski: zielona – wolny/a, czerwony – zajęty/a, żółty – dziś się bawię. Na uczestników zabawy będzie czekać magiczna noc pełna wróżb i niespodzianek. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich studentów, niezależnie od rocznika. Bilety można kupić po linkiem: https://bkb.pl/181314-61277. Uwaga, im szybszy zakup tym niższa cena biletu. Ilość miejsc jest ograniczona do 1300 osób.
Restauracja Floor No. 2 na godz. 19 zaprasza na zmysłowy wieczór andrzejkowy z Burleską pełen magii i elegancji. Na gości będzie czekać nie tylko wykwintna kolacja, ale też zmysłowe show Burleska w wykonaniu Pin Up Candy w towarzystwie Foxic Poison. Koszt biletu wynosi 350 zł, a rezerwacji można dokonać telefonicznie: +48 22 630 50 96 lub pisząc na adres: [email protected].
O godz. 17 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do siedziby Instytutu na cudowny wieczór andrzejkowy. Przewidziano występy zespołów obrzędowych, wróżby andrzejkowe i katarzynkowe oraz wieczór tańca przy muzyce na żywo poprzedzony warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez Kapelę Szalonego. Zespół Zakukała Kukełecka przedstawi „Swaty”, a Zespół Brzozowianki pokaże „Kundzielnice”. Kasia Chodoń i Grupa Obrzędowa z Kozłowa zaproszą na wróżby od godz. 19. Podczas andrzejkowego wieczoru tańca zagrają na żywo: Kapela Szalonego, Kapela HrayBery, Kapela Stanisława Wolskiego oraz Kapela z Borówka. Przysmaki kuchni regionalnej. przygotują: KGW Świsłoczanki, KGW w Starym Grabiu oraz KGW w Stanisławowie. Wstęp jest bezpłatny.
Na godz. 19 Fabryka Norblina zaprasza na andrzejkową noc pełną muzycznych czarów. Modern Rocking rozgrzeje scenę gitarową energią i prawdziwie imprezowym vibe’em, a jeden z najbardziej charyzmatycznych składów warszawskiej sceny – Carol Markovsky – zaczarują Was swoim występem. Za dekami DJ Gris. Wstęp jest bezpłatny.
O godz. 18 odbędą się Bielańskie Andrzejki Back to the 90’s. Będzie głośno, kolorowo i absolutnie wyjątkowo. Na scenie wystąpią artyści, którzy zagwarantują wieczór pełen emocji, wspomnień i przebojów. Mile widziane stylizacje z lat 90. Wystąpią Roxanne Tribute to Roxette Band, KOMBI Łosowski i DJ Piotr Kulbicki. Wstęp jest bezpłatny.
Avangarda zaprasza o godz. 19 na noc pełną tańca, muzyki, wróżb i pysznego jedzenia. DJ zagra największe hity lat 80., 90. i współczesne przeboje. Cena biletu wynosi 149 zł, a na każdego Andrzeja czeka wyskokowy upominek. Rezerwacje tel.: 660 774 266.
Klub Hybrydy zaprasza o godz. 21 na Andrzejkowe Single Party wszystkich poszukiwaczy miłości, przyjaźni i dobrej zabawy pełnej wróżb, przepowiedni, tańca i muzyki lat 80’s, 90’s i 2000. Przy wejściu każdy może wybrać opaskę w odpowiednim kolorze: Czerwony - kolor miłości - dla szukających swojej drugiej połówki, Biały – wolny/a – dla wszystkich singli chętnych do nawiązania nowych znajomości, Niebieski – zajęty – oznacza brak zainteresowania szukaniem nowego towarzystwa. Bilety do nabycia na: KupBilecik.pl.
Na Andrzejki w DwA, będzie czekać na wieczór pełen atrakcji, muzyki, wróżb i niespodzianek. O godz. 16 ,,Małe arkana, ożywcze żywioły. Warsztaty tarota" Liczba miejsc ograniczona. Bilety: 30 zł https://biletyna.pl. W godz. 17 i 18 „Biżu mocy” – warsztaty robienia pierścionków. Liczba miejsc ograniczona Bilety: 25 zł https://biletyna.pl. O godz. 18 „Sprawdź, co Cię czeka!” – sesja z wróżką Laurą. Liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny, obowiązują zapisy na recepcji w dniu wydarzenia. O godz. 19 „Wyśpiewaj swoją przyszłość” – karaoke. Wstęp wolny.
O godz. 19 odbędzie się Andrzejkowa Kolacja Degustacyjna stworzona dla tych, którzy chcą celebrować Andrzejki w kameralnym, stylowym klimacie. W menu na gości będzie czekać sześć autorskich dań. Podczas wieczoru towarzyszyć będzie wróżka Regelinda – z tarotem, intuicją i delikatną nutą tajemnicy oraz sommelier, który wprowadzi gości w świat win. 299 zł / os. – kolacja degustacyjna. 499 zł / os. – kolacja degustacyjna z wine pairingiem. Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa 12,5 proc.