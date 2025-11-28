Przegląd imprez andrzejkowych. Gdzie, kiedy i za ile?

Wszystkim tym, którzy szukają pomysłu na andrzejkowy wieczór w Warszawie spieszymy z pomocą. „Życie Warszawy” przyjrzało się ofercie imprez na nadchodzący weekend, pełnych tańca, wróżb, dobrego jedzenia i muzyki.



Bolek Pub & Restaurant, Aleja Niepodległości 211

Bolek Pub zaprasza godz. 20 (także w piątek od godz. 20) na magiczny wieczór pełen wróżb, tańca i pysznego jedzenia. Będzie można skorzystać z usług wróżki i poznać swoją przyszłość (albo przynajmniej się pośmiać). Na gości będzie czekać dyniowe menu (krem z dyni, risotto, ciasto i inne jesienne smakołyki) i tańce do rana przy muzyce puszczanej przez DJ’a. Wstęp jest wolny a rezerwacje nie są wymagane.

Teatr Capitol Club, ul. Marszałkowska 115

W Teatrze Capitol odbędą się Wielkie Studenckie Andrzejki – Single Night, organizowane przez Warszawską Integrację Studencką. Każdy otrzyma kolorowe opaski: zielona – wolny/a, czerwony – zajęty/a, żółty – dziś się bawię. Na uczestników zabawy będzie czekać magiczna noc pełna wróżb i niespodzianek. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich studentów, niezależnie od rocznika. Bilety można kupić po linkiem: https://bkb.pl/181314-61277. Uwaga, im szybszy zakup tym niższa cena biletu. Ilość miejsc jest ograniczona do 1300 osób.

Floor No. 2, al. Jerozolimskie 65/79

Restauracja Floor No. 2 na godz. 19 zaprasza na zmysłowy wieczór andrzejkowy z Burleską pełen magii i elegancji. Na gości będzie czekać nie tylko wykwintna kolacja, ale też zmysłowe show Burleska w wykonaniu Pin Up Candy w towarzystwie Foxic Poison. Koszt biletu wynosi 350 zł, a rezerwacji można dokonać telefonicznie: +48 22 630 50 96 lub pisząc na adres: [email protected].

NIKiDW przy Krakowskim Przedmieściu 66

O godz. 17 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do siedziby Instytutu na cudowny wieczór andrzejkowy. Przewidziano występy zespołów obrzędowych, wróżby andrzejkowe i katarzynkowe oraz wieczór tańca przy muzyce na żywo poprzedzony warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez Kapelę Szalonego. Zespół Zakukała Kukełecka przedstawi „Swaty”, a Zespół Brzozowianki pokaże „Kundzielnice”. Kasia Chodoń i Grupa Obrzędowa z Kozłowa zaproszą na wróżby od godz. 19. Podczas andrzejkowego wieczoru tańca zagrają na żywo: Kapela Szalonego, Kapela HrayBery, Kapela Stanisława Wolskiego oraz Kapela z Borówka. Przysmaki kuchni regionalnej. przygotują: KGW Świsłoczanki, KGW w Starym Grabiu oraz KGW w Stanisławowie. Wstęp jest bezpłatny.