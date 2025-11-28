-0.2°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy

Przegląd imprez andrzejkowych. Gdzie, kiedy i za ile?

Publikacja: 28.11.2025 18:15

WIeczór andrzejkowy to okazja do wróżb i wspólnej zabawy

Foto: Oliwia Czernicka

Oliwia Czernicka
Wszystkim tym, którzy szukają pomysłu na andrzejkowy wieczór w Warszawie spieszymy z pomocą. „Życie Warszawy” przyjrzało się ofercie imprez na nadchodzący weekend, pełnych tańca, wróżb, dobrego jedzenia i muzyki.

Bolek Pub & Restaurant, Aleja Niepodległości 211

Bolek Pub zaprasza godz. 20 (także w piątek od godz. 20) na magiczny wieczór pełen wróżb, tańca i pysznego jedzenia. Będzie można skorzystać z usług wróżki i poznać swoją przyszłość (albo przynajmniej się pośmiać). Na gości będzie czekać dyniowe menu (krem z dyni, risotto, ciasto i inne jesienne smakołyki) i tańce do rana przy muzyce puszczanej przez DJ’a. Wstęp jest wolny a rezerwacje nie są wymagane.

Teatr Capitol Club, ul. Marszałkowska 115

W Teatrze Capitol odbędą się Wielkie Studenckie Andrzejki – Single Night, organizowane przez Warszawską Integrację Studencką. Każdy otrzyma kolorowe opaski: zielona – wolny/a, czerwony – zajęty/a, żółty – dziś się bawię. Na uczestników zabawy będzie czekać magiczna noc pełna wróżb i niespodzianek. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich studentów, niezależnie od rocznika. Bilety można kupić po linkiem: https://bkb.pl/181314-61277. Uwaga, im szybszy zakup tym niższa cena biletu. Ilość miejsc jest ograniczona do 1300 osób.

Floor No. 2, al. Jerozolimskie 65/79

Restauracja Floor No. 2 na godz. 19 zaprasza na zmysłowy wieczór andrzejkowy z Burleską pełen magii i elegancji. Na gości będzie czekać nie tylko wykwintna kolacja, ale też zmysłowe show Burleska w wykonaniu Pin Up Candy w towarzystwie Foxic Poison. Koszt biletu wynosi 350 zł, a rezerwacji można dokonać telefonicznie: +48 22 630 50 96 lub pisząc na adres: [email protected].

NIKiDW przy Krakowskim Przedmieściu 66

O godz. 17 Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do siedziby Instytutu na cudowny wieczór andrzejkowy. Przewidziano występy zespołów obrzędowych, wróżby andrzejkowe i katarzynkowe oraz wieczór tańca przy muzyce na żywo poprzedzony warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez Kapelę Szalonego. Zespół Zakukała Kukełecka przedstawi „Swaty”, a Zespół Brzozowianki pokaże „Kundzielnice”. Kasia Chodoń i Grupa Obrzędowa z Kozłowa zaproszą na wróżby od godz. 19. Podczas andrzejkowego wieczoru tańca zagrają na żywo: Kapela Szalonego, Kapela HrayBery, Kapela Stanisława Wolskiego oraz Kapela z Borówka. Przysmaki kuchni regionalnej. przygotują: KGW Świsłoczanki, KGW w Starym Grabiu oraz KGW w Stanisławowie. Wstęp jest bezpłatny.

Food Town w Fabryce Norblina, ul. Żelazna 51/53

Na godz. 19 Fabryka Norblina zaprasza na andrzejkową noc pełną muzycznych czarów. Modern Rocking rozgrzeje scenę gitarową energią i prawdziwie imprezowym vibe’em, a jeden z najbardziej charyzmatycznych składów warszawskiej sceny – Carol Markovsky – zaczarują Was swoim występem. Za dekami DJ Gris. Wstęp jest bezpłatny.

CRS Bielany, ul. Samuela Lindego 20

O godz. 18 odbędą się Bielańskie Andrzejki Back to the 90’s. Będzie głośno, kolorowo i absolutnie wyjątkowo. Na scenie wystąpią artyści, którzy zagwarantują wieczór pełen emocji, wspomnień i przebojów. Mile widziane stylizacje z lat 90. Wystąpią Roxanne Tribute to Roxette Band, KOMBI Łosowski i DJ Piotr Kulbicki. Wstęp jest bezpłatny.

Restauracja Avangarda, ul. Czackiego 3/5

Avangarda zaprasza o godz. 19 na noc pełną tańca, muzyki, wróżb i pysznego jedzenia. DJ zagra największe hity lat 80., 90. i współczesne przeboje. Cena biletu wynosi 149 zł, a na każdego Andrzeja czeka wyskokowy upominek. Rezerwacje tel.: 660 774 266.

Klub Hybrydy, Złota 7/9

Klub Hybrydy zaprasza o godz. 21 na Andrzejkowe Single Party wszystkich poszukiwaczy miłości, przyjaźni i dobrej zabawy pełnej wróżb, przepowiedni, tańca i muzyki lat 80’s, 90’s i 2000. Przy wejściu każdy może wybrać opaskę w odpowiednim kolorze: Czerwony - kolor miłości - dla szukających swojej drugiej połówki, Biały – wolny/a – dla wszystkich singli chętnych do nawiązania nowych znajomości, Niebieski – zajęty – oznacza brak zainteresowania szukaniem nowego towarzystwa. Bilety do nabycia na: KupBilecik.pl.

Dom w Alejach, Aleje Jerozolimskie 2

Na Andrzejki w DwA, będzie czekać na wieczór pełen atrakcji, muzyki, wróżb i niespodzianek. O godz. 16 ,,Małe arkana, ożywcze żywioły. Warsztaty tarota" Liczba miejsc ograniczona. Bilety: 30 zł https://biletyna.pl. W godz. 17 i 18 „Biżu mocy” – warsztaty robienia pierścionków. Liczba miejsc ograniczona Bilety: 25 zł https://biletyna.pl. O godz. 18 „Sprawdź, co Cię czeka!” – sesja z wróżką Laurą. Liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny, obowiązują zapisy na recepcji w dniu wydarzenia. O godz. 19 „Wyśpiewaj swoją przyszłość” – karaoke. Wstęp wolny.

Brunch & Celebration, ul. Solec 18

O godz. 19 odbędzie się Andrzejkowa Kolacja Degustacyjna stworzona dla tych, którzy chcą celebrować Andrzejki w kameralnym, stylowym klimacie. W menu na gości będzie czekać sześć autorskich dań. Podczas wieczoru towarzyszyć będzie wróżka Regelinda – z tarotem, intuicją i delikatną nutą tajemnicy oraz sommelier, który wprowadzi gości w świat win. 299 zł / os. – kolacja degustacyjna. 499 zł / os. – kolacja degustacyjna z wine pairingiem. Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa 12,5 proc.

 Bale Andrzejkowe w hotelach

  • Róża Wiatrów, Wał Miedzeszyński 377 (DJ & SAX, open bar, szwedzki stół) – cena biletu 390 zl (przy rezerwacji dla minimum 10 osób 360 zł / osoba), rezerwacje można składać na tel.: 572 886 766
  • Klub Sosnowy, Trakt Lubelski 40A (DJ, bogato zastawione bufety, open bar, loteria z nagrodami, spotkanie z wróżką) – cena biletu 399 zł, rezerwacje można składać na tel.: 502 704 841
  • Hotel Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 9 (andrzejkowa noc przebojów, DJ, uroczysta kolacja, bufet dań na ciepło, open bar) bilet na wydarzenie w cenie pobytu, rezerwacje można składać na tel.: 87 643 85 00
  • Hotel Książę Poniatowski, Wąska 12b, Łazy (menu gorące i zimne, pakiet napojów, bufet deserowy, open bar, fotobudka, wróżka, DJ Wodzirej Jacek Wojtkowski „Jack The Music”) cena biletu 350 zł (dla grup 8 i więcej osób cena wynosi 320 zł za osobę)
  • Hotel Boss, Żwanowiecka 20 (bogate bufety, open bar, spotkanie z wróżką, DJ) cena biletu 440 zł, dział sprzedaży: +48 22 51 66 200.
  • Hotel Mansor w Ząbkach, ul. ks. Ignacego Skorupki 5 (DJ Prezmar, wykwintne menu, trzydaniowa kolacja, słodki bufet, przekąski, 0,5l wódki na parę gratis, nielimitowane napoje bezalkoholowe) cena biletu 330 zł, rezerwacje: +48 534 801 764, +48 577 092 299
  • InterContinental, Emilii Plater 49 (Bal stu przepowiedni, gala pełna stylu, wodzirej, przepowiednie, nagrody, prezenty, iADE Longevity – Nie o miłości, lecz o biznesie i medycynie estetycznej, magia spotyka się z nauką, a networking z zabawą.)
