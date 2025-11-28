Duże zmiany na ważnym skrzyżowaniu w Warszawie. Mają ułatwić m.in. dojazd do S8

Dla rowerzystów wyznaczone zostaną trzy nowe przejazdy. Zaprojektowana zostanie również nowa trasa rowerowa wzdłuż ul. Krasińskiego między ulicami Przasnyską a Broniewskiego. W projekcie zostanie również zachowana rezerwa pod przyszłą drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Broniewskiego.

Z punktu widzenia mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej poprawić ma się lokalizacja przystanków autobusowych i tramwajowych. Powstać mają również miejsca postojowe wzdłuż ulicy Krasińskiego. Inwestycja będzie się także wiązać z przebudową sygnalizacji.

Przebudowa skrzyżowania Krasińskiego i Broniewskiego. Na jakim etapie są prace?

Aktualnie trwa przetarg na przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Krasińskiego i Broniewskiego. Wpłynęły trzy oferty. Zarząd Dróg Miejskich już się z nimi zapoznał. Najniższa z nich opiewa na ponad 392 tys. zł, a najwyższa na ponad 540 tys. zł. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na dostarczenie gotowej dokumentacji. Ogłoszenie przetargu było możliwe po przyznaniu przez stołecznych radnych dodatkowych środków na tę inwestycję.

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie, stan obecny Foto: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Poprawa organizacji ruchu w Warszawie. Inne inwestycje ZDM

Przebudowa skrzyżowania ulic Krasińskiego i Broniewskiego będzie kolejną inwestycją, która ma na celu poprawę organizacji ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Warszawie.

W tym roku rozpoczęto prace na dwóch takich skrzyżowaniach – al. Krakowskiej z ulicami Bakalarską i Lechicką oraz ul. Powstańców Śląskich z ul. Wrocławską. Inwestycje mają dostosować ruch w tych miejscach do nowych potrzeb.

Sygnalizację zmodernizowano także na rondzie Kercelak. Miały one na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa. A kolejne przebudowy są w przygotowaniu. Planowane są zmiany na skrzyżowaniu Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody". A także na skrzyżowaniu ulic Marywilskiej i Odlewniczej.