Życie Warszawy

Duże zmiany na ważnym skrzyżowaniu w Warszawie. Mają ułatwić m.in. dojazd do S8

Publikacja: 28.11.2025 14:50

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie czeka przebudowa

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie czeka przebudowa

Foto: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Anna Rogalska
Żoliborskie skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego czeka przebudowa. O przygotowaniach do planowanych prac poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Zmiany mają ułatwić kierowcom dojazd do trasy S8. Pojawi się m.in. nowa sygnalizacja i organizacja ruchu.

Trwa przetarg na przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Krasińskiego i Broniewskiego na Żoliborzu. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapoznał się już z ofertami. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca. 

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego po nowemu. Co się zmieni?

Ulice Krasińskiego i Broniewskiego są jednymi z głównych arterii Żoliborza. Pierwsza z nich prowadzi przez całą dzielnicę, druga łączy trasę S8 z al. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki a dalej z Placem Wilsona.

Projekt przebudowy będzie oparty na koncepcji przygotowanej przez Tramwaje Warszawskie. Największą zmianą będzie wydzielenie osobnego lewoskrętu z ul. Krasińskiego w stronę trasy S8. Ma to upłynnić ruch na korkującym się od lat skrzyżowaniu.

Dla rowerzystów wyznaczone zostaną trzy nowe przejazdy. Zaprojektowana zostanie również nowa trasa rowerowa wzdłuż ul. Krasińskiego między ulicami Przasnyską a Broniewskiego. W projekcie zostanie również zachowana rezerwa pod przyszłą drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Broniewskiego.

Z punktu widzenia mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej poprawić ma się lokalizacja przystanków autobusowych i tramwajowych. Powstać mają również miejsca postojowe wzdłuż ulicy Krasińskiego. Inwestycja będzie się także wiązać z przebudową sygnalizacji.

Przebudowa skrzyżowania Krasińskiego i Broniewskiego. Na jakim etapie są prace?

Aktualnie trwa przetarg na przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Krasińskiego i Broniewskiego. Wpłynęły trzy oferty. Zarząd Dróg Miejskich już się z nimi zapoznał. Najniższa z nich opiewa na ponad 392 tys. zł, a najwyższa na ponad 540 tys. zł. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 240 dni na dostarczenie gotowej dokumentacji. Ogłoszenie przetargu było możliwe po przyznaniu przez stołecznych radnych dodatkowych środków na tę inwestycję.

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie, stan obecny

Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego w Warszawie, stan obecny

Foto: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Poprawa organizacji ruchu w Warszawie. Inne inwestycje ZDM

Przebudowa skrzyżowania ulic Krasińskiego i Broniewskiego będzie kolejną inwestycją, która ma na celu poprawę organizacji ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Warszawie.

W tym roku rozpoczęto prace na dwóch takich skrzyżowaniach – al. Krakowskiej z ulicami Bakalarską i Lechicką oraz ul. Powstańców Śląskich z ul. Wrocławską. Inwestycje mają dostosować ruch w tych miejscach do nowych potrzeb.

Sygnalizację zmodernizowano także na rondzie Kercelak. Miały one na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa. A kolejne przebudowy są w przygotowaniu. Planowane są zmiany na skrzyżowaniu Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody". A także na skrzyżowaniu ulic Marywilskiej i Odlewniczej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

