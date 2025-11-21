Przebudowa skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Celem bezpieczeństwo

ZDM przygotowuje się do przebudowy skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody”
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił wyniki otwarcia ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu Doliny Służewieckiej: z aleją Rodowicza „Anody” oraz z ulicą Nowoursynowską. Zgłosiły się dwie firmy, z których tańsza zaproponowała realizację zadania za około 410 tysięcy złotych, a droższa za około 503 tysiące złotych.
Obie kwoty mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy na opracowanie pełnej dokumentacji, która ma uwzględniać zmiany w organizacji ruchu.
Obecna geometria skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody” pozwala kierowcom skręcającym w prawo na rozwijanie zbyt dużej prędkości. Jest to problematyczne, ponieważ w obrębie skrzyżowania znajdują się przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, a droga jest często używana przez uczniów pobliskiej szkoły i obiektów sportowych. Duża szerokość jezdni sprawia, że istniejące zebry są wyjątkowo długie.
Fragment Skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Jana Rodowicza "Anody", który ma zostać gruntownie zmieniony
Planowana przebudowa ma znacząco poprawić bezpieczeństwo. Wstępne założenia projektowe przewidują możliwość usunięcia trójkątnej wyspy po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania i zmniejszenie tej po stronie południowo-wschodniej. Na istniejącym przejściu ma pojawić się sygnalizator, a na jezdni wyznaczony zostanie dodatkowy pas. Zlikwidowane zostaną również zanikające pasy w ciągu Doliny Służewieckiej.
Kluczowym elementem zmian będzie wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego przez wschodni wlot Doliny Służewieckiej, co poprawi dostępność dla mieszkańców. Obecnie najbliższe przejście w tej okolicy znajduje się około 250 metrów dalej i jest podziemne, co wymaga pokonywania schodów. Najbliższe naziemne przejścia są oddalone o około 630 metrów, na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską.
Dokumentacja projektowa obejmie również modernizację skrzyżowania z ul. Nowoursynowską. Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przez północno-wschodni wlot Doliny Służewieckiej, co zapewni rowerzystom komplet przejazdów w tym miejscu. Ponadto, dla kierowców przewidziano nowy pas do skrętu w lewo z Doliny w stronę ul. Ciszewskiego. Na tym skrzyżowaniu wykonano już wcześniej remont nawierzchni chodników i trasy rowerowej.
Modernizacja istniejącej i budowa nowej sygnalizacji świetlnej jest stałym elementem dbałości o bezpieczeństwo na warszawskich ulicach. Co roku przybywa nowych świateł, a także modernizowane są już istniejące instalacje.
Przykłąd rozwiązania tymczasowego przed założeniem świateł - progi zwalniające na ulicy Popiełuszki
W przypadkach wymagających szybkiej reakcji stosowane są również rozwiązania tymczasowe, takie jak montaż progów zwalniających przed potencjalnie niebezpiecznymi przejściami, które są usuwane po wprowadzeniu docelowej sygnalizacji. Nowa sygnalizacja często idzie w parze z wyznaczaniem nowych naziemnych przejść dla pieszych, zastępujących niewygodne kładki lub znacząco poprawiając dostępność.