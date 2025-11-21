Przebudowa skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Celem bezpieczeństwo

Zarząd Dróg Miejskich otwiera oferty na projekt przebudowy kluczowych skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Inwestycja obejmie modernizację sygnalizacji świetlnej, która zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także wyznaczenie długo oczekiwanego naziemnego przejścia dla pieszych przez Dolinę Służewiecką.



Zarząd Dróg Miejskich ogłosił wyniki otwarcia ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu Doliny Służewieckiej: z aleją Rodowicza „Anody” oraz z ulicą Nowoursynowską. Zgłosiły się dwie firmy, z których tańsza zaproponowała realizację zadania za około 410 tysięcy złotych, a droższa za około 503 tysiące złotych.

Reklama Reklama

Obie kwoty mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy na opracowanie pełnej dokumentacji, która ma uwzględniać zmiany w organizacji ruchu.

Bezpieczniejsze skrzyżowanie z al. Rodowicza „Anody”

Obecna geometria skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody” pozwala kierowcom skręcającym w prawo na rozwijanie zbyt dużej prędkości. Jest to problematyczne, ponieważ w obrębie skrzyżowania znajdują się przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, a droga jest często używana przez uczniów pobliskiej szkoły i obiektów sportowych. Duża szerokość jezdni sprawia, że istniejące zebry są wyjątkowo długie.