Życie Warszawy

Przebudowa skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Celem bezpieczeństwo

Publikacja: 21.11.2025 08:30

ZDM przygotowuje się do przebudowy skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody”

Foto: mat. pras.

M.B.
Zarząd Dróg Miejskich otwiera oferty na projekt przebudowy kluczowych skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Inwestycja obejmie modernizację sygnalizacji świetlnej, która zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także wyznaczenie długo oczekiwanego naziemnego przejścia dla pieszych przez Dolinę Służewiecką.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił wyniki otwarcia ofert w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch skrzyżowań w ciągu Doliny Służewieckiej: z aleją Rodowicza „Anody” oraz z ulicą Nowoursynowską. Zgłosiły się dwie firmy, z których tańsza zaproponowała realizację zadania za około 410 tysięcy złotych, a droższa za około 503 tysiące złotych.

Obie kwoty mieszczą się w budżecie przeznaczonym na ten cel. Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni od momentu podpisania umowy na opracowanie pełnej dokumentacji, która ma uwzględniać zmiany w organizacji ruchu.

Bezpieczniejsze skrzyżowanie z al. Rodowicza „Anody”

Obecna geometria skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody” pozwala kierowcom skręcającym w prawo na rozwijanie zbyt dużej prędkości. Jest to problematyczne, ponieważ w obrębie skrzyżowania znajdują się przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, a droga jest często używana przez uczniów pobliskiej szkoły i obiektów sportowych. Duża szerokość jezdni sprawia, że istniejące zebry są wyjątkowo długie.

Fragment Skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Jana Rodowicza "Anody", który ma zostać gruntownie

Foto: mat. pras.

Planowana przebudowa ma znacząco poprawić bezpieczeństwo. Wstępne założenia projektowe przewidują możliwość usunięcia trójkątnej wyspy po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania i zmniejszenie tej po stronie południowo-wschodniej. Na istniejącym przejściu ma pojawić się sygnalizator, a na jezdni wyznaczony zostanie dodatkowy pas. Zlikwidowane zostaną również zanikające pasy w ciągu Doliny Służewieckiej.

Nowe przejście przez Dolinę Służewiecką

Kluczowym elementem zmian będzie wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego przez wschodni wlot Doliny Służewieckiej, co poprawi dostępność dla mieszkańców. Obecnie najbliższe przejście w tej okolicy znajduje się około 250 metrów dalej i jest podziemne, co wymaga pokonywania schodów. Najbliższe naziemne przejścia są oddalone o około 630 metrów, na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską.

Zmiany na skrzyżowaniu z ul. Nowoursynowską

Dokumentacja projektowa obejmie również modernizację skrzyżowania z ul. Nowoursynowską. Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie brakującego przejazdu rowerowego przez północno-wschodni wlot Doliny Służewieckiej, co zapewni rowerzystom komplet przejazdów w tym miejscu. Ponadto, dla kierowców przewidziano nowy pas do skrętu w lewo z Doliny w stronę ul. Ciszewskiego. Na tym skrzyżowaniu wykonano już wcześniej remont nawierzchni chodników i trasy rowerowej.

W trosce o bezpieczeństwo na stołecznych drogach

Modernizacja istniejącej i budowa nowej sygnalizacji świetlnej jest stałym elementem dbałości o bezpieczeństwo na warszawskich ulicach. Co roku przybywa nowych świateł, a także modernizowane są już istniejące instalacje.

Przykłąd rozwiązania tymczasowego przed założeniem świateł - progi zwalniające na ulicy Popiełuszki

Foto: mat. pras.

W przypadkach wymagających szybkiej reakcji stosowane są również rozwiązania tymczasowe, takie jak montaż progów zwalniających przed potencjalnie niebezpiecznymi przejściami, które są usuwane po wprowadzeniu docelowej sygnalizacji. Nowa sygnalizacja często idzie w parze z wyznaczaniem nowych naziemnych przejść dla pieszych, zastępujących niewygodne kładki lub znacząco poprawiając dostępność.

