-4°C
1018.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Muzeum POLIN rozpoczyna nabór wolontariuszy do akcji Żonkile 2026

Publikacja: 12.01.2026 18:00

Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemne

Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemnego szacunku i tolerancji.

Foto: Maciek Jazwiecki

M.B.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosiło rozpoczęcie naboru wolontariuszy do czternastej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Wydarzenie upamiętnia 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, która przypada 19 kwietnia.

Zgłoszenia dla osób indywidualnych będą przyjmowane za pośrednictwem formularza internetowego do 18 lutego 2026 roku.

Zasady naboru i wymagania wobec kandydatów

Do udziału w wolontariacie zaproszone są osoby powyżej 14. roku życia, przy czym organizatorzy nie wyznaczyli górnej granicy wieku. Od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w działalności społecznej. Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemnego szacunku i tolerancji.

Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w cyklu przygotowawczym, który obejmuje:

  • warsztaty historyczno-komunikacyjne;
  • spotkania integracyjne;
  • specjalne szkolenia merytoryczne.
Reklama
Reklama

Zadania wolontariuszy podczas rocznicy powstania

W niedzielę 19 kwietnia wolontariusze pojawią się na ulicach Warszawy, aby wręczać przechodniom papierowe żonkile oraz ulotki informacyjne. Ich zadaniem będzie edukowanie mieszkańców i turystów na temat historii pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Praca wolontariacka będzie realizowana w kilkunastu punktach na terenie stolicy, a wybór konkretnych sztabów i lokalizacji zostanie udostępniony uczestnikom w marcu.

Pomnik Bohaterów Getta

Żonkile

Pomnik Bohaterów Getta

Foto: Danuta Matloch

W tegorocznej edycji zostaną uruchomione trzy specjalne sztaby dedykowane wyłącznie młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Będą one zlokalizowane w Nowym Teatrze, Teatrze Ochoty oraz Staromiejskim Domu Kultury.

Symbolika żonkila i cele kampanii

Akcja Żonkile nawiązuje do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, który w każdą rocznicę zrywu składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Dzięki działalności Muzeum POLIN żonkil stał się powszechnym symbolem pamięci o żydowskim oporze podczas II wojny światowej.

Polecane
Nowoczesna instalacja w Galerii „Więzi” w Muzeum POLIN na poziomie -2 multiplikuje lustrzane odbicia
ekspozycja
Nowa Galeria „Więzi” w Muzeum POLIN

Udział w wolontariacie jest dokumentowany zaświadczeniem, a wszyscy uczestnicy zostają objęci ubezpieczeniem NNW. Dotychczas w inicjatywie wzięło udział ponad 15 tysięcy osób. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej muzeum.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dz
nowoczesna edukacja

Wars i Sawa grają w szachy. Rusza kolejna edycja projektu

Likwidacją przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zajmie się na najbliższej
placówki oświatowe

Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?

Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW
jubileusz

200 lat Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie obchodów

Uniwersytet SWPS działa w kilku miastach, ale to Warszawa pozostaje jego centrum ciężkości.
podsumowanie roku

Stypendia za 20 mln zł, studenci w Sejmie i cyfrowe dyplomy. Jak Uniwersytet SWPS zmienia akademicką Warszawę

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców
podatki

Rusza cykl bezpłatnych szkoleń KSeF dla przedsiębiorców

Jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń roku była pierwsza graduacja absolwentów kierunku lekars
podsumowanie

Rok zmian, ambicji i otwarcia na świat. Tak 2025 zapisał się na UKSW

Bal inaugurujący akcję „Zima w mieście” w poprzednich latach
ferie

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do akcji Zima w Mieście 2026

Od 1 stycznia obowiązują zmienione zasady pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego
reforma języka polskiego

Ważne zmiany w ortografii od 1 stycznia. Jak pisać o Warszawie od 2026 roku?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama