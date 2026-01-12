Muzeum POLIN rozpoczyna nabór wolontariuszy do akcji Żonkile 2026

Zadania wolontariuszy podczas rocznicy powstania

W niedzielę 19 kwietnia wolontariusze pojawią się na ulicach Warszawy, aby wręczać przechodniom papierowe żonkile oraz ulotki informacyjne. Ich zadaniem będzie edukowanie mieszkańców i turystów na temat historii pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Praca wolontariacka będzie realizowana w kilkunastu punktach na terenie stolicy, a wybór konkretnych sztabów i lokalizacji zostanie udostępniony uczestnikom w marcu.

Żonkile Pomnik Bohaterów Getta Foto: Danuta Matloch

W tegorocznej edycji zostaną uruchomione trzy specjalne sztaby dedykowane wyłącznie młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Będą one zlokalizowane w Nowym Teatrze, Teatrze Ochoty oraz Staromiejskim Domu Kultury.

Symbolika żonkila i cele kampanii

Akcja Żonkile nawiązuje do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, który w każdą rocznicę zrywu składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Dzięki działalności Muzeum POLIN żonkil stał się powszechnym symbolem pamięci o żydowskim oporze podczas II wojny światowej.

Udział w wolontariacie jest dokumentowany zaświadczeniem, a wszyscy uczestnicy zostają objęci ubezpieczeniem NNW. Dotychczas w inicjatywie wzięło udział ponad 15 tysięcy osób. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej muzeum.