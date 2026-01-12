Muzeum POLIN rozpoczyna nabór wolontariuszy do akcji Żonkile 2026

Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemnego szacunku i tolerancji.
Zgłoszenia dla osób indywidualnych będą przyjmowane za pośrednictwem formularza internetowego do 18 lutego 2026 roku.
Do udziału w wolontariacie zaproszone są osoby powyżej 14. roku życia, przy czym organizatorzy nie wyznaczyli górnej granicy wieku. Od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w działalności społecznej. Kluczowym kryterium wyboru jest chęć działania na rzecz pamięci historycznej oraz budowania wzajemnego szacunku i tolerancji.
Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w cyklu przygotowawczym, który obejmuje:
W niedzielę 19 kwietnia wolontariusze pojawią się na ulicach Warszawy, aby wręczać przechodniom papierowe żonkile oraz ulotki informacyjne. Ich zadaniem będzie edukowanie mieszkańców i turystów na temat historii pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Praca wolontariacka będzie realizowana w kilkunastu punktach na terenie stolicy, a wybór konkretnych sztabów i lokalizacji zostanie udostępniony uczestnikom w marcu.
Żonkile
Pomnik Bohaterów Getta
W tegorocznej edycji zostaną uruchomione trzy specjalne sztaby dedykowane wyłącznie młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Będą one zlokalizowane w Nowym Teatrze, Teatrze Ochoty oraz Staromiejskim Domu Kultury.
Akcja Żonkile nawiązuje do postaci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, który w każdą rocznicę zrywu składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Dzięki działalności Muzeum POLIN żonkil stał się powszechnym symbolem pamięci o żydowskim oporze podczas II wojny światowej.
Udział w wolontariacie jest dokumentowany zaświadczeniem, a wszyscy uczestnicy zostają objęci ubezpieczeniem NNW. Dotychczas w inicjatywie wzięło udział ponad 15 tysięcy osób. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej muzeum.