Areszt dla 28-latka podejrzanego o zabójstwo nastolatki na Bielanach

Policjanci z Bielan zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie zabójstwa 18-letniej dziewczyny. Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy, gdzie mundurowi znaleźli ciało nastolatki.



Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a za popełniony czyn grozi mu najwyższy wymiar kary.

Zaginięcie po nocy sylwestrowej

Sprawa swój początek miała na początku stycznia, kiedy matka 18-latki zgłosiła policji zaginięcie córki. Dziewczyna nie wróciła do domu po zabawie sylwestrowej. Matka nastolatki podjęła próbę kontaktu z jej 28-letnim chłopakiem, który twierdził wówczas, że rano odprowadził partnerkę na przystanek autobusowy i od tej pory nie wie, gdzie przebywa.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie 28-latkowi zarzutu zabójstwa. Foto: policja

Interwencja służb i zatrzymanie sprawcy

Działania poszukiwawcze prowadzone przez funkcjonariuszy z Ursynowa przybrały nagły zwrot po telefonie matki 28-latka na numer alarmowy. Kobieta powiadomiła służby o znalezieniu nieprzytomnej młodej osoby w pokoju zajmowanym przez jej syna. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego mógł jedynie potwierdzić zgon 18-letniej dziewczyny.

Policjanci z bielańskiej komendy bezzwłocznie przystąpili do czynności operacyjnych, które doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. Grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz przeprowadziła szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady oraz przesłuchując świadków.