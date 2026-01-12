Protest przeciwko likwidacji Przedszkola nr 36 w Śródmieściu. Czy to początek serii?

Rodzice, pracownicy oraz parlamentarzystki sprzeciwiają się planom zamknięcia Przedszkola nr 36 Odkrywcy Nowego Świata przy ulicy Nowy Świat 41a. To pierwszy protest związany planami stołecznego ratusza, które właśnie co opisywaliśmy w „Życiu Warszawy”.



Choć władze Warszawy posługują się terminem wygaszania placówki, środowisko przedszkolne wskazuje na faktyczną likwidację zaplanowaną na koniec obecnego roku szkolnego. Decyzja ta budzi kontrowersje ze względu na brak wcześniejszych konsultacji oraz wysoką ocenę funkcjonowania jednostki.

Brak dialogu z rodzicami i kadrą pedagogiczną

Przedstawiciele Rady Rodziców informują, że o planach dotyczących placówki dowiedzieli się z konferencji prasowej w połowie listopada. Projekt zakłada przeniesienie dzieci oraz kadry do Przedszkola nr 35 znajdującego się przy ulicy Górskiego. Dyrekcja przedszkola podkreśla, że jednostka przy Nowym Świecie jest w pełni wykorzystana, wyremontowana i dysponuje odpowiednią infrastrukturą, w tym ogrodem.

Placówka opiekuje się obecnie 60 dzieci. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne kwalifikacje, między innymi w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę. Rodzice podkreślają zadowolenie z pracy personelu i nie widzą uzasadnienia dla zamykania dobrze funkcjonującej jednostki bez przedstawienia merytorycznych argumentów.