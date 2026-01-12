-8.8°C
Życie Warszawy
Protest przeciwko likwidacji Przedszkola nr 36 w Śródmieściu. Czy to początek serii?

Publikacja: 12.01.2026 18:30

W sprawę obrony Przedszkola nr 36 zaangażowały się radne dzielnicy oraz parlamentarzystki.

Foto: mat. pras.

M.B.
Rodzice, pracownicy oraz parlamentarzystki sprzeciwiają się planom zamknięcia Przedszkola nr 36 Odkrywcy Nowego Świata przy ulicy Nowy Świat 41a. To pierwszy protest związany planami stołecznego ratusza, które właśnie co opisywaliśmy w „Życiu Warszawy”.

Choć władze Warszawy posługują się terminem wygaszania placówki, środowisko przedszkolne wskazuje na faktyczną likwidację zaplanowaną na koniec obecnego roku szkolnego. Decyzja ta budzi kontrowersje ze względu na brak wcześniejszych konsultacji oraz wysoką ocenę funkcjonowania jednostki.

Brak dialogu z rodzicami i kadrą pedagogiczną

Przedstawiciele Rady Rodziców informują, że o planach dotyczących placówki dowiedzieli się z konferencji prasowej w połowie listopada. Projekt zakłada przeniesienie dzieci oraz kadry do Przedszkola nr 35 znajdującego się przy ulicy Górskiego. Dyrekcja przedszkola podkreśla, że jednostka przy Nowym Świecie jest w pełni wykorzystana, wyremontowana i dysponuje odpowiednią infrastrukturą, w tym ogrodem.

Placówka opiekuje się obecnie 60 dzieci. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne kwalifikacje, między innymi w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę. Rodzice podkreślają zadowolenie z pracy personelu i nie widzą uzasadnienia dla zamykania dobrze funkcjonującej jednostki bez przedstawienia merytorycznych argumentów.

Stanowisko radnych i przedstawicielek parlamentu

W sprawę zaangażowały się radne dzielnicy oraz parlamentarzystki. Julia Zimmermann, wiceprzewodnicząca rady dzielnicy Śródmieście, wskazuje na wcześniejsze deklaracje burmistrza, który zapewniał o braku planów likwidacji przedszkoli w tej części miasta. Proponowano wówczas rozwiązania mające na celu pozyskanie rodziców z innych dzielnic, aby utrzymać obłożenie placówek.

Posłanka Dorota Olko zwróciła uwagę na tendencję zastępowania zamykanych placówek publicznych przez podmioty prywatne, co miało miejsce w przypadku przedszkola przy ulicy Karowej. Według niej popyt na usługi edukacyjne w Śródmieściu pozostaje wysoki mimo zmian demograficznych, a miasto powinno dążyć do wzmacniania sektora publicznego.

Oczekiwanie na wyjaśnienia i decyzję Rady Miasta

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat wezwała władze miasta do podjęcia realnych rozmów z pracownikami i rodzicami. Mimo skierowanej do wiceprezydent Warszawy oraz burmistrza dzielnicy interwencji z żądaniem udostępnienia analiz stanowiących podstawę decyzji, Ratusz dotychczas nie udzielił odpowiedzi.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, która także uczestniczyła w proteście, wezwała władze miast

Foto: mat. pras.

Sprawa ma stać się przedmiotem obrad Rady Miasta w bieżącym tygodniu. Zapowiedziano, że podczas sesji zostanie podniesiony postulat zorganizowania okrągłego stołu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, aby uniknąć arbitralnego zamykania placówki bez wyjaśnienia przyczyn takiej decyzji.

