W drugiej połowie tygodnia mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na nieznaczne ocieplenie
Stolica znajdzie się w strefie przejściowej, co oznacza, że można spodziewać się dość zmiennej aury, w tym opadów, ale również stopniowego, choć powolnego, ocieplenia. Kiedy mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na wyższe temperatury i zmianę pogody?
Wtorek upłynie pod znakiem zimowej aury. Przez większą część dnia utrzyma się duże zachmurzenie. Będzie też dość mroźno – poranek przywita nas temperaturami na poziomie od -8 do -6 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie ok. -4 stopnie Celsjusza w godzinach południowych, jednak z powodu wiatru będzie wydawać się, że jest chłodniej. Noc z wtorku na środę przyniesie silniejszy mróz – temperatura spadnie nawet do -12 stopni.
Kolejny dzień nie zapowiada się lepiej, choć już nieco cieplej. Środa również będzie mocno pochmurna, a dodatkowo w ciągu dnia możliwe są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. W godzinach popołudniowych mróz powinien już ustąpić, a termometry pokażą około 1 stopień Celsjusza. W nocy również prognozowane są dodatnie temperatury, nieco powyżej 0 stopnia.
W czwartek ponownie należy spodziewać się dużych zachmurzeń, choć termometry pokażą dodatnią temperaturę – około 1–2 stopnie Celsjusza. Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej ze względu na wilgoć i słaby wiatr. Dzień zapowiada się raczej bez opadów.
Piątek będzie wyglądać podobnie – nadal z dużym zachmurzeniem i dodatnią temperaturą, utrzymującą się w okolicach 0–1 stopnia Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni, bez opadów deszczu i śniegu.
Osoby, którym brakuje słońca, mają powód do radości, ponieważ w sobotę i niedzielę można już spodziewać się nieco większych przejaśnień, choć powróci również lekki mróz. W pierwszy dzień weekendu temperatury będą utrzymywać się na poziomie -2 stopni Celsjusza.
Powieje jednak umiarkowany wiatr, przez co temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Ogólne warunki mają być znacznie łagodniejsze niż na początku tygodnia.
Niedziela zapowiada się z przejściowymi zachmurzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie około -4 stopnie Celsjusza, choć z powodu umiarkowanego wiatru odczuwalna może sięgnąć nawet -12 stopni. W ciągu kolejnych dni można znowu spodziewać się zmiennej aury – chwilowego ocieplenia i ponownie mrozu.