W ciągu najbliższych dni czekają nas spore zmiany w pogodzie. Nad Polskę nadciąga ciepły front, który podzieli kraj na dwie części – mroźny północny wschód i znacznie cieplejszy południowy zachód. Jaka będzie pogoda w Warszawie?



Stolica znajdzie się w strefie przejściowej, co oznacza, że można spodziewać się dość zmiennej aury, w tym opadów, ale również stopniowego, choć powolnego, ocieplenia. Kiedy mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na wyższe temperatury i zmianę pogody?

Początek tygodnia w Warszawie wciąż mroźny

Wtorek upłynie pod znakiem zimowej aury. Przez większą część dnia utrzyma się duże zachmurzenie. Będzie też dość mroźno – poranek przywita nas temperaturami na poziomie od -8 do -6 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie ok. -4 stopnie Celsjusza w godzinach południowych, jednak z powodu wiatru będzie wydawać się, że jest chłodniej. Noc z wtorku na środę przyniesie silniejszy mróz – temperatura spadnie nawet do -12 stopni.

Kolejny dzień nie zapowiada się lepiej, choć już nieco cieplej. Środa również będzie mocno pochmurna, a dodatkowo w ciągu dnia możliwe są opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. W godzinach popołudniowych mróz powinien już ustąpić, a termometry pokażą około 1 stopień Celsjusza. W nocy również prognozowane są dodatnie temperatury, nieco powyżej 0 stopnia.

Jaka będzie pogoda w Warszawie w drugiej połowie tygodnia?

W czwartek ponownie należy spodziewać się dużych zachmurzeń, choć termometry pokażą dodatnią temperaturę – około 1–2 stopnie Celsjusza. Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej ze względu na wilgoć i słaby wiatr. Dzień zapowiada się raczej bez opadów.