Wars i Sawa grają w szachy. Rusza kolejna edycja projektu

Warszawa we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym ogłosiła rozpoczęcie XI edycji popularnego programu edukacyjnego. Projekt skierowany do publicznych szkół podstawowych ma na celu wsparcie rozwoju poznawczego najmłodszych uczniów poprzez naukę gry w szachy.



Zainteresowane placówki mogą składać deklaracje przystąpienia do inicjatywy do 5 lutego 2026 roku, priorytetowo traktowane będą szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

Reklama Reklama

Logo programu "Wars i Sawa grają w szachy" Foto: mat. pras.

Zasady uczestnictwa i cele programu

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie nauki gry w szachy jako obowiązkowych zajęć dla wybranych oddziałów klas pierwszych lub drugich. Program przewiduje realizację co najmniej jednej godziny lekcyjnej tygodniowo przez okres dwóch lat. Postępy uczniów w nauce gry mają być uwzględniane w semestralnej oraz rocznej ocenie opisowej.

Udział w inicjatywie wiąże się również z koniecznością oddelegowania przez dyrekcję placówki dwojga nauczycieli na specjalistyczne przeszkolenie. Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowo szkoły uczestniczące w programie zobowiązują się do udziału w procesie ewaluacji efektów edukacyjnych.