Wars i Sawa grają w szachy. Rusza kolejna edycja projektu

Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.
Zainteresowane placówki mogą składać deklaracje przystąpienia do inicjatywy do 5 lutego 2026 roku, priorytetowo traktowane będą szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.
Logo programu "Wars i Sawa grają w szachy"
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie nauki gry w szachy jako obowiązkowych zajęć dla wybranych oddziałów klas pierwszych lub drugich. Program przewiduje realizację co najmniej jednej godziny lekcyjnej tygodniowo przez okres dwóch lat. Postępy uczniów w nauce gry mają być uwzględniane w semestralnej oraz rocznej ocenie opisowej.
Udział w inicjatywie wiąże się również z koniecznością oddelegowania przez dyrekcję placówki dwojga nauczycieli na specjalistyczne przeszkolenie. Kurs metodyki nauczania gry w szachy jest niezbędny do uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Dodatkowo szkoły uczestniczące w programie zobowiązują się do udziału w procesie ewaluacji efektów edukacyjnych.
Proces rekrutacji do XI edycji został podzielony na kilka etapów. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, co nastąpi 5 lutego, ogłoszenie wyników naboru zaplanowano na 11 lutego 2026 roku. Zakwalifikowani nauczyciele będą mieli czas do 17 lutego na zapisanie się na kurs podstawowy organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Szkolenie obejmuje 72 godziny dydaktyczne i zostanie przeprowadzone w formie trzech zjazdów weekendowych:
Zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 12:30 oraz w soboty i niedziele od godziny 9:00.
Deklaracje przystąpienia do projektu muszą zostać podpisane przez dyrektora szkoły. Można je składać w formie papierowej, kierując pismo przewodnie do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na adres al. Jerozolimskie 44, lub w formie elektronicznej poprzez miejski system ankietowy. Formularze oraz szczegółowe założenia programowe są dostępne na platformie ankietybe.um.warszawa.pl.
Projekt „Wars i Sawa grają w szachy” jest realizowany od ponad dekady. W jego organizację, obok władz miasta i Polskiego Związku Szachowego, zaangażowane jest również Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wzory dokumentów szkoły mogą uzyskać bezpośrednio w Biurze Edukacji lub pod dedykowanym adresem e-mail projektu.