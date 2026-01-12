-4°C
1017.8 hPa
Życie Warszawy
Surowe konsekwencje dla wykonawców odśnieżania w Warszawie. Rekordowe kary i zerwane umowy

Publikacja: 12.01.2026 15:00

Odśnieżanie do obowiązek właścicieli nieruchomości znajdujących się przy chodniku

Foto: Jakub Ostałowski

M.B.
Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) podjął zdecydowane kroki wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodników w stolicy. Powodem interwencji były liczne zaniedbania, niedotrzymywanie terminów oraz niewydolność wykonawców podczas ostatnich opadów śniegu.

W efekcie nałożono kary finansowe przekraczające 1,5 mln zł oraz rozwiązano umowę z firmą obsługującą dwie duże dzielnice – Ursynów i Wilanów.

Gigantyczne kary za niewywiązanie się z umów

Naliczona kwota ponad 1,5 mln zł kar dotyczy firm, które nie zrealizowały prac zgodnie ze standardami określonymi w kontraktach. Jak podkreśla Robert Szymański, dyrektor ZOM, mimo wyjątkowo trudnych warunków pogodowych – najbardziej obfitych opadów od dekady – wymagania wobec wykonawców były jasno określone i znane od momentu podpisania umów.

Najwięcej zastrzeżeń kontrolerów dotyczyło braku terminowości w oczyszczaniu chodników i przystanków oraz niskiej jakości wykonywanych zadań. Kontrole prowadzone są całodobowo i obejmują ponad 4 mln m kw. terenów, w tym dojścia do stacji metra, schody oraz kładki.

Zmiana wykonawcy na Ursynowie i Wilanowie

Najpoważniejsze konsekwencje dotknęły wykonawcę odpowiedzialnego za tereny w Wilanowie i na Ursynowie. ZOM zdecydował o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy z powodu systematycznego spóźniania się z pracami i ogólnej niewydolności firmy. Problem potwierdzają władze lokalne – burmistrz Ursynowa Robert Kempa wskazał na około 20-30 zgłoszonych przypadków rażących zaniedbań, m.in. przy budynkach komunalnych.

Wątpliwości wokół procedur i zatajenia nazwy firmy

Mimo podjęcia radykalnych kroków, wokół sprawy narastają niejasności. Jak informuje serwis haloursynow.pl, Zarząd Oczyszczania Miasta konsekwentnie odmawia podania nazwy firmy, z którą rozwiązano kontrakt, co budzi pytania o powody ochrony danych tego wykonawcy.

Dodatkowe kontrowersje wzbudzają rozbieżności w datach dotyczących zmian wykonawców. Według ustaleń haloursynow.pl, pojawiają się sygnały, że poprzednia firma mogła zostać zwolniona już 10 grudnia – czyli w okresie, gdy nie odnotowano opadów śniegu. Oznaczałoby to, że za chaos podczas późniejszych ataków zimy mogła odpowiadać nowa firma, która przejęła kontrakt 11 grudnia w trybie bezprzetargowym. Dziennikarze zapowiadają domaganie się szczegółowych wyjaśnień i dokumentacji w tej sprawie.

Podział odpowiedzialności za odśnieżanie w stolicy

Warto pamiętać, że ZOM odpowiada jedynie za część terenów dla pieszych. Za pozostałe miejsca odpowiedzialni są:

  • zarządcy nieruchomości i wspólnoty – chodniki przylegające bezpośrednio do posesji oraz uliczki osiedlowe,
  • urzędy 18 dzielnic – drogi gminne, którymi nie jeżdżą autobusy,
  • Zarząd Zieleni – alejki w parkach i ich otoczeniu,
  • GDDKiA – drogi ekspresowe oraz wybrane mosty, w tym most Południowy i most Grota-Roweckiego.
Mieszkańcy mogą zgłaszać usterki i zaniedbania poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Nadzór nad zarządcami prywatnymi sprawuje Straż Miejska, która ma prawo nakładać mandaty za nieodśnieżone chodniki.

Źródło: zyciewarszawy.pl

