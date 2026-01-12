Surowe konsekwencje dla wykonawców odśnieżania w Warszawie. Rekordowe kary i zerwane umowy

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) podjął zdecydowane kroki wobec firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie chodników w stolicy. Powodem interwencji były liczne zaniedbania, niedotrzymywanie terminów oraz niewydolność wykonawców podczas ostatnich opadów śniegu.



W efekcie nałożono kary finansowe przekraczające 1,5 mln zł oraz rozwiązano umowę z firmą obsługującą dwie duże dzielnice – Ursynów i Wilanów.

Gigantyczne kary za niewywiązanie się z umów

Naliczona kwota ponad 1,5 mln zł kar dotyczy firm, które nie zrealizowały prac zgodnie ze standardami określonymi w kontraktach. Jak podkreśla Robert Szymański, dyrektor ZOM, mimo wyjątkowo trudnych warunków pogodowych – najbardziej obfitych opadów od dekady – wymagania wobec wykonawców były jasno określone i znane od momentu podpisania umów.

Najwięcej zastrzeżeń kontrolerów dotyczyło braku terminowości w oczyszczaniu chodników i przystanków oraz niskiej jakości wykonywanych zadań. Kontrole prowadzone są całodobowo i obejmują ponad 4 mln m kw. terenów, w tym dojścia do stacji metra, schody oraz kładki.

Zmiana wykonawcy na Ursynowie i Wilanowie

Najpoważniejsze konsekwencje dotknęły wykonawcę odpowiedzialnego za tereny w Wilanowie i na Ursynowie. ZOM zdecydował o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy z powodu systematycznego spóźniania się z pracami i ogólnej niewydolności firmy. Problem potwierdzają władze lokalne – burmistrz Ursynowa Robert Kempa wskazał na około 20-30 zgłoszonych przypadków rażących zaniedbań, m.in. przy budynkach komunalnych.