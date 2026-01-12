Surowe konsekwencje dla wykonawców odśnieżania w Warszawie. Rekordowe kary i zerwane umowy

Odśnieżanie do obowiązek właścicieli nieruchomości znajdujących się przy chodniku
W efekcie nałożono kary finansowe przekraczające 1,5 mln zł oraz rozwiązano umowę z firmą obsługującą dwie duże dzielnice – Ursynów i Wilanów.
Naliczona kwota ponad 1,5 mln zł kar dotyczy firm, które nie zrealizowały prac zgodnie ze standardami określonymi w kontraktach. Jak podkreśla Robert Szymański, dyrektor ZOM, mimo wyjątkowo trudnych warunków pogodowych – najbardziej obfitych opadów od dekady – wymagania wobec wykonawców były jasno określone i znane od momentu podpisania umów.
Najwięcej zastrzeżeń kontrolerów dotyczyło braku terminowości w oczyszczaniu chodników i przystanków oraz niskiej jakości wykonywanych zadań. Kontrole prowadzone są całodobowo i obejmują ponad 4 mln m kw. terenów, w tym dojścia do stacji metra, schody oraz kładki.
Najpoważniejsze konsekwencje dotknęły wykonawcę odpowiedzialnego za tereny w Wilanowie i na Ursynowie. ZOM zdecydował o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy z powodu systematycznego spóźniania się z pracami i ogólnej niewydolności firmy. Problem potwierdzają władze lokalne – burmistrz Ursynowa Robert Kempa wskazał na około 20-30 zgłoszonych przypadków rażących zaniedbań, m.in. przy budynkach komunalnych.
Mimo podjęcia radykalnych kroków, wokół sprawy narastają niejasności. Jak informuje serwis haloursynow.pl, Zarząd Oczyszczania Miasta konsekwentnie odmawia podania nazwy firmy, z którą rozwiązano kontrakt, co budzi pytania o powody ochrony danych tego wykonawcy.
Dodatkowe kontrowersje wzbudzają rozbieżności w datach dotyczących zmian wykonawców. Według ustaleń haloursynow.pl, pojawiają się sygnały, że poprzednia firma mogła zostać zwolniona już 10 grudnia – czyli w okresie, gdy nie odnotowano opadów śniegu. Oznaczałoby to, że za chaos podczas późniejszych ataków zimy mogła odpowiadać nowa firma, która przejęła kontrakt 11 grudnia w trybie bezprzetargowym. Dziennikarze zapowiadają domaganie się szczegółowych wyjaśnień i dokumentacji w tej sprawie.
Warto pamiętać, że ZOM odpowiada jedynie za część terenów dla pieszych. Za pozostałe miejsca odpowiedzialni są:
Mieszkańcy mogą zgłaszać usterki i zaniedbania poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Nadzór nad zarządcami prywatnymi sprawuje Straż Miejska, która ma prawo nakładać mandaty za nieodśnieżone chodniki.