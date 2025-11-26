Tunelem na perony dworca Warszawa Zachodnia. Co znajdziemy w przejściu podziemnym?

W tunelu znajdują się toalety, poczekalnie dla pasażerów oraz kasy biletowe. Zaplanowano tam także miejsce na niewielką galerię handlową z 26 lokalami usługowymi, gdzie będą sklepy, w tym piekarnie, restauracje oraz inne punkty usługowe.

Warszawa Zachodnia to największa w Polsce stacja pod względem liczby kursujących pociągów pasażerskich. Średnio na dobę przez stację przejeżdża ponad 1000 pociągów aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Przejście podziemne to część tunelu pieszego, który łączy Aleje Jerozolimskie, znajdujące się tam przystanki autobusów komunikacji miejskiej z peronami podmiejskimi i dalekobieżnymi stacji Warszawa Zachodnia oraz ul. Tunelową Foto: mat. pras.

Na stacji Warszawa zachodnia znajduje się 8 peronów: 7 z nich znajduje się pomiędzy ul. Tunelową a Al. Jerozolimskimi oraz jeden na linii w kierunku Warszawy Gdańskiej. Pod siedmioma pierwszymi peronami znajduje się tunel łączący oba dworce (od strony A. Jerozolimskich oraz od ul. Tunelowej).

Historia dworca Warszawa Zachodnia

Pierwsze plany wybudowania dużej stacji w miejscu dzisiejszej Warszawy Zachodniej powstały… w 1893 roku przy okazji pierwszych szkicowych prac nad projektem przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK). Pięć lat później (1898 r.) szczegółowymi pracami projektowymi zajęła się powołana przez rosyjskie ministerstwo specjalna komisja, której przewodniczył dyrektor Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Ferdynand Rydzewski.

Warszawa Zachodnia rozpoczęła swoje funkcjonowanie 15 maja 1936 roku. Początkowo jako stacja techniczna służąca zmianie lokomotyw z parowych na elektryczne, odprawianiu pociągów dalekobieżnych zaczynających bieg w kierunku wschodnim z Dworca Głównego. Do czasu zakończenia prac budowlanych i elektryfikacyjnych obsługiwała również w ograniczonym zakresie podmiejski ruch osobowy. Pełne funkcjonowanie nastąpiło 3 września 1936 roku, kiedy wprowadzono regularne kursowanie pociągów pomiędzy Warszawą Wschodnią a Zachodnią w tzw. ruchu rytmicznym (odstępy między pociągami w jednym kierunku co 5 minut).

Warszawa Zachodnia już wkrótce stanie się najnowocześniejszym węzłem komunikacyjnym w Polsce Foto: mat. pras.

W 1956 roku rozpoczęto budowę nowego kompleksu dworcowego, od przebudowy przejścia podziemnego pod peronami przez jego poszerzenie i wydłużenie do ulicy Tunelowej, po stworzenie przyczółków-wyjść dla 4 nowych peronów – jednego od strony Woli i trzech od strony Alej Jerozolimskich. Planowano również w pierwszym etapie przywrócić linię tramwajową wzdłuż ul. Brylowskiej z przedłużeniem do ul. Tunelowej. Tunel dla pieszych pod peronami oddano do użytku pod koniec 1958 roku, a u jego wylotu od strony Woli wybudowano pawilon, który do czasu wybudowania docelowego budynku od strony Alej Jerozolimskich miał pełnić funkcje obsługi pasażerów (kasy, poczekalnia, bufet).

W 1959 r. dalszą rozbudowę przerwano, przesuwając środki finansowe na modernizację linii średnicowej (m.in. budowę nowych przystanków). Mimo wstrzymania prac budowlanych trwały prace koncepcyjne i projektowe. W kwietniu 1965 roku ogłoszono konkurs na zagospodarowanie otoczenia dworca i zagospodarowanie terenu przy projektowanych nowych ulicach, zarówno od strony Ochoty, jak i Woli.

Z końcem tego samego roku, w wyniku jego rozstrzygnięcia powstała koncepcja harmonijnego połączenia ruchu podmiejskiego z dalekobieżnym, zarówno kolejowego, jak i autobusowego. W przypadku tego ostatniego zaplanowano włączyć w kompleks kolejowych budynków dodatkowy, pełniący rolę dużego dworca autobusowej komunikacji dalekobieżnej, podmiejskiej, jak i miejskiej (krańce kilku linii miejskich). W kompleksie miał się znaleźć hotel, punkty usługowo-gastronomiczne, parkingi, a nawet lądowisko dla lekkich śmigłowców.

W ramach uszczegółowienia koncepcji w 1971 roku przedstawiono makietę przyszłego kompleksu, jak i plany jego realizacji. W pierwszej kolejności w 1973 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy dworca PKS-u wraz z hotelem i całą infrastrukturą. Po zakończeniu w 1975 roku budowy części autobusowej, modernizacji torów i wybudowaniu 3 nowych peronów (2 dla pociągów podmiejskich i jednego dla WKD) miała się rozpocząć realizacja budynków kolejowych. W tym samym roku oddano je do użytku dla pasażerów. Niestety nie pobudowano peronu od strony Woli, który wg nowego oznaczenia miał być ósmym.

W połowie stycznia 1980 roku przekazano do użytku kompleks PKS i tunel dla pieszych łączący go z częścią kolejową, który w przyszłości miał mieć wyjścia do hali głównej dworca PKP. W 1987 r. rozpoczęto modernizację otoczenia pawilonu przy ul. Tunelowej i dostosowanie go do potrzeb pętli autobusów miejskich. Równolegle miały się rozpocząć prace budowlane przy rozbudowie samego pawilonu, zwiększające jego powierzchnię z 350 m² do 1600 m², i budowa krytych, zamkniętych wiat na peronach nr 4, 5 i 6. Ostatecznie nie udało się zrealizować rozbudowy pawilonu kasowego.

W 1989 roku oddano do użytku hotel dla kierowców i część administracyjną w kompleksie PKS oraz kontynuowano rozbudowę kolejowego tunelu dla pieszych, wydłużając i przeprowadzając go pod Alejami Jerozolimskimi.

W 2009 roku poddano częściowej, niewielkiej modernizacji perony i cześć podziemną dworca w związku z przygotowaniami do mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012. Dworzec zyskał dodatkowo nowoczesny, ekranowy system informacji pasażerskiej (SDIP).

Rok później (2010) rozpoczęto rozmowy w sprawie modernizacji „Warszawy Zachodniej” i wybudowania brakujących dla pełnej obsługi pasażerskiej budynków. Trzy lata później rozpoczęła się częściowa rozbudowa od strony Alej. Nowy obiekt „Warszawa Zachodnia” oddano do użytku w grudniu 2015 r. Stał się on swoistym uzupełnieniem dotychczasowego dworca przy ulicy Tunelowej, którego powierzchnia wynosiła 400 m². Tym samym kompleks kolejowej obsługi pasażerskiej wzbogacił się o 1300 m² nowej powierzchni dworcowej.

W październiku 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na określenie dokładnego zakresu prac na stacji i w jej otoczeniu.

W 2017 roku w ramach modernizacji linii obwodowej na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia zmodernizowano peron 8, będący do maja 2012 roku przystankiem Warszawa Wola.

W 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskały wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i wybrały wykonawcę nowej stacji Warszawa Zachodnia.