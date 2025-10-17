Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego z Woli coraz bliżej

Tunel tramwajowy prowadzący pod Dworzec Zachodni od strony Ochoty powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr oraz Alejami Jerozolimskimi
Nowa inwestycja to ważny element obwodowego połączenia, które znacząco poprawi komunikację, zwłaszcza podziemną częścią trasy.
W postępowaniu przetargowym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla trasy Kasprzaka–Dworzec Zachodni złożono siedem ofert. Co istotne, aż pięć z nich mieści się w określonym przez zamawiającego budżecie, który wynosi 20,3 mln zł brutto. Obecnie komisja przetargowa rozpoczyna ocenę formalną złożonych dokumentów, by wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.
Przebieg przyszłej trasy tramwajowe łączącej Wolę z Dworcem Zachodnim
Planowana trasa będzie miała długość około 1,4 km, z czego niemal 0,9 km będzie przebiegać pod ziemią. Tory poprowadzą przez już istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie w nowym tunelu, w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku Szpital Wolski.
Trasa została podzielona na dwa zadania, co umożliwia jej etapowanie:
Wybrany projektant będzie zobowiązany do opracowania trzech wariantów trasy. Warianty te będą różnić się m.in. miejscem zakończenia odcinka podziemnego oraz lokalizacją rampy wyjazdowej (rejon ul. Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego).
Zadania projektanta są szerokie i obejmują: przygotowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji przetargowej, a także pozyskanie decyzji środowiskowych i wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Kompletna dokumentacja ma być gotowa w ciągu $43$ miesięcy od podpisania umowy.
Chociaż prace projektowe ruszą niebawem, sama budowa jest wstępnie planowana po roku 2030. Dokładny harmonogram realizacji inwestycji uzależniony będzie przede wszystkim od dostępności środków finansowych.
Nowa trasa z Kasprzaka do Dworca Zachodniego jest kluczowym elementem większego tramwajowego połączenia obwodowego. Inwestycja ma na celu ułatwienie podróży między dzielnicami bez konieczności przejazdu przez ścisłe centrum miasta. Znacząco skróci i uprości ona dojazd z Woli do Dworca Zachodniego, który dynamicznie rozwija się jako ważny węzeł przesiadkowy.
Warto przypomnieć, że równolegle do planowania trasy z Woli, trwają już prace budowlane nad połączeniem tramwajowym Dworca Zachodniego od strony Ochoty. Zgodnie z harmonogramem, tramwaje powinny dotrzeć do pierwszego podziemnego przystanku na Dworcu Zachodnim w drugiej połowie 2026 roku.