Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego z Woli coraz bliżej

Otwarto oferty w przetargu na kluczową dokumentację projektową dla nowej trasy tramwajowej, która połączy ulicę Kasprzaka z Dworcem Zachodnim. Aż pięć z siedmiu propozycji zmieściło się w budżecie wynoszącym ponad 20 mln zł.



Nowa inwestycja to ważny element obwodowego połączenia, które znacząco poprawi komunikację, zwłaszcza podziemną częścią trasy.

Kto zaprojektuje tramwaj z Kasprzaka?

W postępowaniu przetargowym na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla trasy Kasprzaka–Dworzec Zachodni złożono siedem ofert. Co istotne, aż pięć z nich mieści się w określonym przez zamawiającego budżecie, który wynosi 20,3 mln zł brutto. Obecnie komisja przetargowa rozpoczyna ocenę formalną złożonych dokumentów, by wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.

Przebieg przyszłej trasy tramwajowe łączącej Wolę z Dworcem Zachodnim Foto: mat. pras.

Szczegóły trasy i podział inwestycji

Planowana trasa będzie miała długość około 1,4 km, z czego niemal 0,9 km będzie przebiegać pod ziemią. Tory poprowadzą przez już istniejący tunel pod stacją kolejową, a następnie w nowym tunelu, w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Połączenie z ul. Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku Szpital Wolski.

Trasa została podzielona na dwa zadania, co umożliwia jej etapowanie: