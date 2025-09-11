Budowa tunelu do Dworca Zachodniego wkracza w decydującą fazę. Tak wygląda „tramwajowe metro”

Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego wkracza w decydującą fazę. W powstającym tunelu, pierwszym tego typu w stolicy, trwają kluczowe prace, a na powierzchni finalizowane są roboty, które pozwolą na rozbudowę naziemnego odcinka.



Budowa trasy tramwajowej z ulicy Grójeckiej do Dworca Zachodniego to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych projektów komunikacyjnych w stolicy. Ta wyjątkowa inwestycja obejmuje budowę pierwszego w Warszawie tunelu dla tramwajów, który pozwoli na skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami miasta. Właśnie ukończono jeden z najtrudniejszych etapów – przebudowę ważnej magistrali ciepłowniczej, a w samym tunelu rozpoczęło się układanie płyty dennej, która będzie jego „podłogą”. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a według szacunków z nowego połączenia będzie korzystać ponad milion pasażerów rocznie.

Tunel, którego budowa kryje się pod ziemią

Najbardziej widowiskowym, a jednocześnie ukrytym przed wzrokiem mieszkańców elementem inwestycji, jest budowa 500-metrowego tunelu, który połączy ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. z podziemnym przystankiem na Dworcu Zachodnim. Tunel powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr oraz Alejami Jerozolimskimi. Unikatową w Warszawie metodą budowy jest technika podstropowa, która w pierwszej kolejności wymagała wykonania ścian szczelinowych, a następnie stropu. Po zakończeniu tych prac, prace zeszły pod ziemię.

Tunel powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr oraz Alejami Jerozolimskimi Foto: Tramwaje Warszawskie

Obecnie na terenie parku trwają intensywne wykopy pod gotowym już stropem. Pod ziemią, w otoczeniu wykopu, pracują koparki, które przez specjalne otwory technologiczne wydobywają urobek na powierzchnię. Na odcinku około 300 metrów wykonawca dokopał się już do docelowej głębokości, która waha się od 10 do 10,8 metra. W ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję płyty dennej o grubości około jednego metra.

Po zakończeniu prac, tunel zostanie przykryty warstwą ziemi o wysokości od 1,9 do 2,6 metra, a na powierzchni odtworzone zostaną parkowe alejki i nowe nasadzenia. Dzięki zaplanowaniu rezerwy terenu pod budowę, udało się uniknąć dużych strat przyrodniczych.