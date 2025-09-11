Budowa tunelu do Dworca Zachodniego wkracza w decydującą fazę. Tak wygląda „tramwajowe metro”

To pierwsza taka inwestycja w Warszawie
Budowa trasy tramwajowej z ulicy Grójeckiej do Dworca Zachodniego to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych projektów komunikacyjnych w stolicy. Ta wyjątkowa inwestycja obejmuje budowę pierwszego w Warszawie tunelu dla tramwajów, który pozwoli na skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami miasta. Właśnie ukończono jeden z najtrudniejszych etapów – przebudowę ważnej magistrali ciepłowniczej, a w samym tunelu rozpoczęło się układanie płyty dennej, która będzie jego „podłogą”. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a według szacunków z nowego połączenia będzie korzystać ponad milion pasażerów rocznie.
Najbardziej widowiskowym, a jednocześnie ukrytym przed wzrokiem mieszkańców elementem inwestycji, jest budowa 500-metrowego tunelu, który połączy ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. z podziemnym przystankiem na Dworcu Zachodnim. Tunel powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr oraz Alejami Jerozolimskimi. Unikatową w Warszawie metodą budowy jest technika podstropowa, która w pierwszej kolejności wymagała wykonania ścian szczelinowych, a następnie stropu. Po zakończeniu tych prac, prace zeszły pod ziemię.
Obecnie na terenie parku trwają intensywne wykopy pod gotowym już stropem. Pod ziemią, w otoczeniu wykopu, pracują koparki, które przez specjalne otwory technologiczne wydobywają urobek na powierzchnię. Na odcinku około 300 metrów wykonawca dokopał się już do docelowej głębokości, która waha się od 10 do 10,8 metra. W ostatnich dniach zalano betonem pierwszą sekcję płyty dennej o grubości około jednego metra.
Po zakończeniu prac, tunel zostanie przykryty warstwą ziemi o wysokości od 1,9 do 2,6 metra, a na powierzchni odtworzone zostaną parkowe alejki i nowe nasadzenia. Dzięki zaplanowaniu rezerwy terenu pod budowę, udało się uniknąć dużych strat przyrodniczych.
Jednym z najbardziej wymagających etapów każdej inwestycji miejskiej jest dostosowanie licznych instalacji podziemnych. Na budowanej trasie konieczna była przebudowa magistrali ciepłowniczej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Z uwagi na zakres robót i konieczność ich prowadzenia poza sezonem grzewczym, prace rozłożono na dwa okresy letnie.
W ubiegłym roku konsorcjum firm ZUE i Fabe przebudowało prawie 400 metrów sieci, w tym 230 metrów magistrali głównej o średnicy 600 mm. W tym roku zakres prac był znacznie większy, obejmując niemal 990 metrów instalacji, z czego 740 metrów to duża magistrala DN 600. Konieczna była także przebudowa kanalizacji ogólnospławnej i sieci gazowej. Wszystkie te prace zostały już zrealizowane, co pozwoliło na rozszerzenie frontu robót na powierzchni.
Równolegle do prac pod ziemią, wykonawca kontynuuje budowę torowiska. Na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. leżą już pierwsze szyny, a podbudowa torów sięga wysokości ulicy Białobrzeskiej.
Na kluczowym skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstała już połowa „gwiazdy” – skomplikowanego układu rozjazdów, który w przyszłości umożliwi tramwajom jazdę we wszystkich relacjach. W sierpniu ruch kołowy został przełożony na drugą jezdnię ulicy Grójeckiej, co pozwoliło na prowadzenie prac od strony ulicy Banacha. Dzięki temu możliwe jest skupienie prac na jak najszybszym udrożnieniu ruchu tramwajowego. Tramwaje mają powrócić do pętli P+R Al. Krakowska w planowanym terminie, czyli w październiku 2025 r.
Planowana trasa o długości 1,6 km z 500-metrowym tunelem jest elementem strategicznego planu rozwoju transportu szynowego w Warszawie. Docelowo, obwodowa trasa tramwajowa połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.
Jak podkreśla prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozbudowa transportu szynowego nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej. Projekt „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą – Faza II” ma całkowity koszt ponad 2 miliardy złotych, z czego 900 milionów zł stanowi unijne dofinansowanie. Dzięki tym środkom, prace idą zgodnie z harmonogramem, a tramwaje do Dworca Zachodniego dojadą już w 2026 roku.
Inwestycja jest podzielona na etapy – część z nich już funkcjonuje, inne są w budowie, a kolejne w fazie projektowania. Niedawno Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na projekt odcinka od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli, co pokazuje, że rozwój obwodowej trasy nabiera tempa.