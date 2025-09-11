Tunel tramwajowy do Dworca Zachodniego coraz głębszy

Pod ziemią trwają intensywne prace, m.in. przy zbrojeniach
Wykonawca pogłębia wykop i zbroi podłogę tunelu, by ukończyć inwestycję w planowanym terminie.
Budowa tunelu prowadzona jest metodą podstropową, co oznacza, że prace odbywają się od góry do dołu. Na 300-metrowym odcinku, zlokalizowanym pod Parkiem Pięciu Sióstr, wykonawca osiągnął już docelową głębokość 10 do 10,8 m. Na tym etapie, kładzione są zbrojenia pod płytę denną, a betonem zalano już pierwszą sekcję podłogi.
Cała inwestycja obejmuje budowę 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej, w tym 500-metrowego tunelu, który zakończy się podziemnym przystankiem w rejonie peronów kolejowych. Zgodnie z planami, tramwaj ma dojechać do Dworca Zachodniego w 2026 roku.
Inwestycja stanowi element obwodowej trasy tramwajowej, która połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Budowa jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.