Życie Warszawy

Tunel tramwajowy do Dworca Zachodniego coraz głębszy

Publikacja: 11.09.2025 14:30

Pod ziemią trwają intensywne prace, m.in. przy zbrojeniach

Foto: mat. pras.

M.B.
Budowa tunelu tramwajowego, który połączy ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. z podziemnym przystankiem na Dworcu Zachodnim, weszła w kluczową fazę. Oto jak wyglądają prace pod ziemią.

Wykonawca pogłębia wykop i zbroi podłogę tunelu, by ukończyć inwestycję w planowanym terminie.

Prace idą pełną parą

Budowa tunelu prowadzona jest metodą podstropową, co oznacza, że prace odbywają się od góry do dołu. Na 300-metrowym odcinku, zlokalizowanym pod Parkiem Pięciu Sióstr, wykonawca osiągnął już docelową głębokość 10 do 10,8 m. Na tym etapie, kładzione są zbrojenia pod płytę denną, a betonem zalano już pierwszą sekcję podłogi.

Co ciekawe, park, pod którym powstaje tunel, był od początku projektowany z myślą o rezerwie pod przyszłą trasę tramwajową.

Tramwajem do Dworca Zachodniego w 2026 r.

Cała inwestycja obejmuje budowę 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej, w tym 500-metrowego tunelu, który zakończy się podziemnym przystankiem w rejonie peronów kolejowych. Zgodnie z planami, tramwaj ma dojechać do Dworca Zachodniego w 2026 roku.

Inwestycja stanowi element obwodowej trasy tramwajowej, która połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Budowa jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

