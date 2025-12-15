Elektryczny smogowóz wywącha każde zanieczyszczenie

Flota warszawskiej Straży Miejskiej została wzbogacona o elektryczny smogowóz. Pojazd, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu UE, będzie służył jako mobilne laboratorium analityczne. Jego głównym zadaniem będzie badanie jakości powietrza i ułatwianie kontroli posesji.



Smogowóz to zaawansowane technologicznie mobilne laboratorium znacząco usprawniające kontrole posesji pod kątem nielegalnego spalania i zanieczyszczeń powietrza.

Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej Straży Miejskiej. Nowy nabytek uzupełni istniejącą już flotę 5 pojazdów przeznaczonych do kontroli środowiskowych.

Laboratorium na kółkach posiada zaawansowane urządzenia, takie jak kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy Foto: Szymon Pulcyn

Zakup pojazdu został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Skuteczniejsza walka z zanieczyszczeniami

Wprowadzenie elektrycznego smogowozu stanowi kolejny krok w konsekwentnie realizowanej przez miasto strategii mającej na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.