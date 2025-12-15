3.5°C
Życie Warszawy

Elektryczny smogowóz wywącha każde zanieczyszczenie

Publikacja: 15.12.2025 09:45

Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej Straży Miejskiej

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Flota warszawskiej Straży Miejskiej została wzbogacona o elektryczny smogowóz. Pojazd, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu UE, będzie służył jako mobilne laboratorium analityczne. Jego głównym zadaniem będzie badanie jakości powietrza i ułatwianie kontroli posesji.

Smogowóz to zaawansowane technologicznie mobilne laboratorium znacząco usprawniające kontrole posesji pod kątem nielegalnego spalania i zanieczyszczeń powietrza.

Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej Straży Miejskiej. Nowy nabytek uzupełni istniejącą już flotę 5 pojazdów przeznaczonych do kontroli środowiskowych.

Laboratorium na kółkach posiada zaawansowane urządzenia, takie jak kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy

Foto: Szymon Pulcyn

Zakup pojazdu został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Skuteczniejsza walka z zanieczyszczeniami

Wprowadzenie elektrycznego smogowozu stanowi kolejny krok w konsekwentnie realizowanej przez miasto strategii mającej na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Inwestycja w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców – powiedział Grzegorz Staniszewski, p.o. II Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej.

Najważniejszym elementem wyposażenia pojazdu jest czujnik przeznaczony do mierzenia poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu. Ponadto laboratorium na kółkach posiada inne, zaawansowane urządzenia, takie jak kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy.

