Elektryczny smogowóz wywącha każde zanieczyszczenie

Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej Straży Miejskiej
Smogowóz to zaawansowane technologicznie mobilne laboratorium znacząco usprawniające kontrole posesji pod kątem nielegalnego spalania i zanieczyszczeń powietrza.
Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej Straży Miejskiej. Nowy nabytek uzupełni istniejącą już flotę 5 pojazdów przeznaczonych do kontroli środowiskowych.
Laboratorium na kółkach posiada zaawansowane urządzenia, takie jak kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy
Zakup pojazdu został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
Wprowadzenie elektrycznego smogowozu stanowi kolejny krok w konsekwentnie realizowanej przez miasto strategii mającej na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza.
Inwestycja w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców – powiedział Grzegorz Staniszewski, p.o. II Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej.
Najważniejszym elementem wyposażenia pojazdu jest czujnik przeznaczony do mierzenia poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu. Ponadto laboratorium na kółkach posiada inne, zaawansowane urządzenia, takie jak kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy.
Do prowadzenia kontroli posesji pod kątem zanieczyszczania środowiska uprawnionych jest 200 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Każdego roku przeprowadzają oni około 6,5 tysiąca tego typu inspekcji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak mobilne laboratorium w smogowozie, pozwoli strażnikom na szybszą i bardziej efektywną reakcję na zgłoszenia dotyczące potencjalnych naruszeń.