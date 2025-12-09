Pierwszy kierowca ukarany za wjazd do Strefy Czystego Transportu. Warszawa zaostrzy przepisy od 2026 roku

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
Strefa Czystego Transportu, wprowadzona w stolicy 1 lipca 2024 roku, miała na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Choć przez długi czas funkcjonowała w fazie edukacyjnej i pouczeniowej, w połowie listopada 2025 roku nastąpił punkt zwrotny. Warszawska Straż Miejska poinformowała o wystawieniu pierwszego w historii SCT mandatu karnego, co oznacza, że przepisy wkraczają w fazę realnego egzekwowania prawa.
Do historycznego ukarania doszło w połowie listopada, a wykroczenie odnotowano na Pradze Północ. Straż Miejska, odpowiedzialna za kontrolę wjazdu do strefy, nałożyła mandat na kierowcę na podstawie artykułu 96c Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę do 500 złotych za naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.
Kluczowe w wykryciu sprawcy okazały się rozwiązania technologiczne oraz specyfika warszawskiej uchwały. Zgodnie z przepisami, właściciel pojazdu niespełniającego norm emisji spalin ma prawo wjechać do SCT okazjonalnie, maksymalnie cztery razy w ciągu roku kalendarzowego. Kierowca został ukarany właśnie za przekroczenie tego limitu, dokonując co najmniej piątego nieuprawnionego wjazdu w bieżącym roku.
Strażnicy miejscy kontrolują przestrzeganie zakazu, wykorzystując w tym celu obecnie cztery kamery – znacznie więcej niż na początku wdrażania strefy. Sprzęt ten, rozstawiany na granicach strefy, współpracuje z bazą CEPiK, co pozwala na automatyczne sprawdzenie, czy dany pojazd spełnia normy emisji spalin lub czy nie przekroczył dozwolonego limitu okazjonalnych wjazdów. Mimo że do strefy prowadzą wyłącznie oznakowane wjazdy – bez szlabanów i fizycznych kontroli drogowych – to właśnie ten cyfrowy monitoring wykazał, że kierowca działał wbrew przepisom.
Strefa Czystego Transportu obejmuje obszar o powierzchni 37 km2, co stanowi około siedmiu procent powierzchni stolicy. Teren ten obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty przyległych dzielnic, takich jak Wola, Żoliborz, Mokotów, a także Praga Północ i Praga Południe.
Granice SCT wyznaczają główne arterie komunikacyjne i linie kolejowe, w tym aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Wiatraczna. Co ważne, ulice wyznaczające granice strefy nie są nią objęte, co ułatwia tranzyt i dojazd do obszarów zewnętrznych.
Obecnie, w pierwszym etapie, obowiązują następujące wymogi emisyjne:
• Pojazdy benzynowe (w tym LPG): Zakaz wjazdu dotyczy aut wyprodukowanych przed 1997 rokiem lub niespełniających normy Euro 2.
• Pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG): Zakaz dotyczy aut starszych niż 19 lat (wyprodukowanych przed 2005 rokiem) lub niespełniających normy Euro 4.
Władze miasta od początku zakładały systematyczne zaostrzanie regulacji. Wymagania stawiane samochodom będą podnoszone co dwa lata, a kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku.
• Dla silników benzynowych (w tym LPG): Od przyszłego roku pojazd będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 roku (co oznacza maksymalny wiek pojazdu na poziomie 26 lat).
• Dla silników Diesla (w tym LPG): Wymagania znacznie wzrosną – wymagana będzie norma Euro 5 lub rok produkcji nie wcześniej niż 2009 rok (maksymalny wiek pojazdu 17 lat).
Mimo zaostrzania wymogów, w mocy pozostaje wiele ustępstw.
Osoby zameldowane w Warszawie, które rozliczają tu podatki (PIT), są zwolnione z wymogów Etapu 2 aż do końca 2027 roku. Warunkiem jest jednak to, że pojazd ten musiał być ich własnością lub współwłasnością przed 1 stycznia 2024 roku.
Bezterminowo zwolnione są osoby, które do 31 grudnia 2023 roku ukończyły 70 lat, pod warunkiem, że były właścicielami pojazdu przed tą datą. Ponadto, zasady SCT nie dotyczą motocykli, skuterów i quadów, a także pojazdów osób z niepełnosprawnościami (posiadających kartę parkingową), pojazdów służb oraz pojazdów historycznych i zabytkowych.
Kierowcy, którzy nie są pewni, czy ich pojazd spełnia normy, mogą skorzystać ze specjalnej zakładki „Sprawdź swój pojazd” udostępnionej na stronie Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie rozpoczęcie egzekwowania prawa jasno sygnalizuje, że okres edukacyjny dobiegł końca, a miasto poważnie traktuje cel redukcji zanieczyszczeń w centrum stolicy.