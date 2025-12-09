9.6°C
1015.3 hPa
Życie Warszawy

Pierwszy kierowca ukarany za wjazd do Strefy Czystego Transportu. Warszawa zaostrzy przepisy od 2026 roku

Publikacja: 09.12.2025 07:40

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Przełom w funkcjonowaniu Strefy Czystego Transportu (SCT) w Warszawie. Po ponad roku obowiązywania przepisów wystawiono pierwszy, historyczny mandat. Służby skutecznie wykorzystały monitoring, by ukarać kierowcę łamiącego zasadę okazjonalnego wjazdu. Jednocześnie miasto przygotowuje się do zaostrzenia norm emisyjnych od 2026 roku.

Strefa Czystego Transportu, wprowadzona w stolicy 1 lipca 2024 roku, miała na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców. Choć przez długi czas funkcjonowała w fazie edukacyjnej i pouczeniowej, w połowie listopada 2025 roku nastąpił punkt zwrotny. Warszawska Straż Miejska poinformowała o wystawieniu pierwszego w historii SCT mandatu karnego, co oznacza, że przepisy wkraczają w fazę realnego egzekwowania prawa.

Foto: mat. pras.

Jak namierzono sprawcę?

Do historycznego ukarania doszło w połowie listopada, a wykroczenie odnotowano na Pradze Północ. Straż Miejska, odpowiedzialna za kontrolę wjazdu do strefy, nałożyła mandat na kierowcę na podstawie artykułu 96c Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę do 500 złotych za naruszenie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.

Polecane
Zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do przepisów ruchu drogowego -
bezpieczeństwo
Noga z gazu na trasie z Warszawy do Białegostoku. Na S8 pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości

Kluczowe w wykryciu sprawcy okazały się rozwiązania technologiczne oraz specyfika warszawskiej uchwały. Zgodnie z przepisami, właściciel pojazdu niespełniającego norm emisji spalin ma prawo wjechać do SCT okazjonalnie, maksymalnie cztery razy w ciągu roku kalendarzowego. Kierowca został ukarany właśnie za przekroczenie tego limitu, dokonując co najmniej piątego nieuprawnionego wjazdu w bieżącym roku.

Reklama
Reklama

Strażnicy miejscy kontrolują przestrzeganie zakazu, wykorzystując w tym celu obecnie cztery kamery – znacznie więcej niż na początku wdrażania strefy. Sprzęt ten, rozstawiany na granicach strefy, współpracuje z bazą CEPiK, co pozwala na automatyczne sprawdzenie, czy dany pojazd spełnia normy emisji spalin lub czy nie przekroczył dozwolonego limitu okazjonalnych wjazdów. Mimo że do strefy prowadzą wyłącznie oznakowane wjazdy – bez szlabanów i fizycznych kontroli drogowych – to właśnie ten cyfrowy monitoring wykazał, że kierowca działał wbrew przepisom.

Polecane
Radny zaapelował do Urzędu Dzielnicy Ursus, aby ten zadbał o zablokowanie tego niebezpiecznego wyjaz
bezpieczeństwo
„Po chodniku i pasach, na pełnej petardzie”. Groźny rajd kierowcy ciężarówki

Granice Stefy Czystego Transportu w Warszawie

Strefa Czystego Transportu obejmuje obszar o powierzchni 37 km2, co stanowi około siedmiu procent powierzchni stolicy. Teren ten obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty przyległych dzielnic, takich jak Wola, Żoliborz, Mokotów, a także Praga Północ i Praga Południe.

Granice SCT wyznaczają główne arterie komunikacyjne i linie kolejowe, w tym aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Wiatraczna. Co ważne, ulice wyznaczające granice strefy nie są nią objęte, co ułatwia tranzyt i dojazd do obszarów zewnętrznych.

Obecnie, w pierwszym etapie, obowiązują następujące wymogi emisyjne:

• Pojazdy benzynowe (w tym LPG): Zakaz wjazdu dotyczy aut wyprodukowanych przed 1997 rokiem lub niespełniających normy Euro 2.

Reklama
Reklama

• Pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG): Zakaz dotyczy aut starszych niż 19 lat (wyprodukowanych przed 2005 rokiem) lub niespełniających normy Euro 4.

Polecane
W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e
Z PERSPEKTYWY SIODEŁKA
Nextbike z gigantycznym hubem operacyjnym w Warszawie

Nadchodzące zmiany. Nowe wymogi Strefy Czystego Transportu od 2026 roku

Władze miasta od początku zakładały systematyczne zaostrzanie regulacji. Wymagania stawiane samochodom będą podnoszone co dwa lata, a kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku.

• Dla silników benzynowych (w tym LPG): Od przyszłego roku pojazd będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2000 roku (co oznacza maksymalny wiek pojazdu na poziomie 26 lat).

• Dla silników Diesla (w tym LPG): Wymagania znacznie wzrosną – wymagana będzie norma Euro 5 lub rok produkcji nie wcześniej niż 2009 rok (maksymalny wiek pojazdu 17 lat).

Polecane
Według najnowszego planu nowy most Krasińskiego byłby mostem tramwajowo-pieszo-rowerowym
plany
Wraca pomysł mostu Krasińskiego. Ale auta nim nie pojadą?
Reklama
Reklama

Wyjątki i zwolnienia od nowych przepisów

Mimo zaostrzania wymogów, w mocy pozostaje wiele ustępstw.

Osoby zameldowane w Warszawie, które rozliczają tu podatki (PIT), są zwolnione z wymogów Etapu 2 aż do końca 2027 roku. Warunkiem jest jednak to, że pojazd ten musiał być ich własnością lub współwłasnością przed 1 stycznia 2024 roku.

Bezterminowo zwolnione są osoby, które do 31 grudnia 2023 roku ukończyły 70 lat, pod warunkiem, że były właścicielami pojazdu przed tą datą. Ponadto, zasady SCT nie dotyczą motocykli, skuterów i quadów, a także pojazdów osób z niepełnosprawnościami (posiadających kartę parkingową), pojazdów służb oraz pojazdów historycznych i zabytkowych.

Kierowcy, którzy nie są pewni, czy ich pojazd spełnia normy, mogą skorzystać ze specjalnej zakładki „Sprawdź swój pojazd” udostępnionej na stronie Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie rozpoczęcie egzekwowania prawa jasno sygnalizuje, że okres edukacyjny dobiegł końca, a miasto poważnie traktuje cel redukcji zanieczyszczeń w centrum stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Umowę z inwestorem prywatnym podpisał z ramienia miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
partnerstwo publiczno-prywatne

Jest umowa na rewitalizację Hali Gwardii. Termin to 2029 rok

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chce, by miasto zaciągnęło kredyty na sumę 2,05 mld zł
finanse

Rafał Trzaskowski zadłuża Warszawę. M.in. na „pokrycie wydatków po inwazji Rosji na Ukrainę”

Radni donoszą o utrudnianiu odstrzału dzików przez obrońców praw zwierząt
zwierzę warszawskie

Aktywiści utrudniają odstrzał dzików w Warszawie?

Badanie próbek pozostałej oryginalne elewacji i kwerenda archiwalna pomogły w uzyskaniu tego spektak
zabytek

Praski neogotyk jak nowy. Targowa 62 po renowacji

John Lennon i Yoko Ono podczas nagrywania "Give peace a chance" (1969)
wspomnienie

45. rocznica śmierci Johna Lennona. Wieczne wołanie o pokój

To już ostatnie taie kadry, na początku roku wieżowiec symbol lat 70. zacznie znikać
inwestycje

Rozbiórkę Intraco można już zacząć. Znamy haromonogram prac

Sygnały usłyszane podczas Syrena-25 mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego
BEZPIECZEŃSTWO

Syreny zawyją na Mazowszu. To na szczęście tylko ćwiczenia

Nazwa Warszawa Centralna zadebiutowała zanim jeszcze zostałą wbita pierwsza łopata na budowie nowego
Historie warszawskie ...

Pociąg pospieszny odchodzi z … 50 lat od otwarcia Dworca Centralnego

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama