W obliczu niespodziewanej rezygnacji czeskiego przewoźnika RegioJet z ponad tysiąca kursów w nowym rozkładzie jazdy, inny czeski operator - Leo Express - deklaruje pełną gotowość do realizacji swoich planów.



Przewoźnik potwierdza, że zgodnie z zapowiedziami, połączenia między Krakowem a Warszawą ruszą 1 marca 2026 roku. Leo Express jednocześnie podkreśla swoją niezawodność i wysoki standard świadczonych usług.

Deklaracja Leo Express w kontekście kryzysu

W odpowiedzi na masowe odwołania połączeń przez RegioJet, które zaskoczyły zarówno pasażerów, jak i zarządcę infrastruktury PKP PLK, Leo Express wydał komunikat uspokajający. Firma zapewnia, że jej plany dotyczące polskiego rynku kolejowego pozostają niezmienne.

Przewoźnik zamierza uruchomić połączenia między Krakowem a Warszawą od 1 marca 2026 roku, a w dalszej perspektywie planuje rozszerzenie swojej oferty. Leo Express pozycjonuje się jako jeden z najbardziej niezawodnych operatorów w Europie Środkowej, gwarantując pasażerom komfort podróży.

W zakresie komfortu przewoźnik obiecuje klasę Premium z poczęstunkiem w cenie biletu i w pełni regulowanymi fotelami. Jednocześnie dostępne będą bilety w klasie Economy w przystępnych cenach, już od 9 zł. Leo Express deklaruje, że na jego pokładach nie dochodzi do awarii ogrzewania czy klimatyzacji, a w przeciwnym razie pasażerom przysługuje zwrot 100 proc ceny biletu.