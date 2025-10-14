Pięć nowych pociągów dziennie z Warszawy do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem
Wniosek o wydanie zgody na wejście na jedną z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce Leo Express złożył 12 czerwca br. Po uzupełnieniu „braków o charakterze merytorycznym” jawna część wniosku została opublikowana przez Urząd.
Wynika z niej, że nowe połączenie ma ruszyć 13 grudnia 2026 r., będzie funkcjonować do 13 grudnia 2031 r. obejmując pięć rocznych rozkładów jazdy: od 2026/2027 do 2030/2031. Pociągi będą zatrzymywały się po drodze w Iławie, Malborku i Tczewie. W jedną i drugą stronę mają jeździć pięć razy dziennie. Odjazdy z Warszawy Wschodniej odbywać się mają w następujących godzinach: 9.12, 15.12, 18.12, 22.12 i 0.12. Odjazdy ze stacji Gdańsk Główny zaplanowano na godz. 22.50, 0.50, 6.50, 12.50 oraz 15.50. Trasa ma być obsługiwana składami Stadler Flirt serii 480.
Leo Express to prywatny czeski przewoźnik, którego współwłaścicielem są hiszpańskie koleje państwowe Renfe. Firma zapewnia kolejowe i autobusowe przewozy pasażerów w Europie Środkowej od 2012 r. Obsługuje już połączenia między Krakowem a Pragą. Już jakiś czas temu zapowiedziała, że chce zwiększyć swoją obecność na polskich torach.
1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi nowe połączenie na trasie Warszawa - Kraków - Praga (przedłużenie dotychczasowego połączenia Kraków - Praga). Jednocześnie linia zostanie wzmocniona o dwa dodatkowe połączenia dziennie. Ponadto od 14 grudnia 2025 r. przewoźnik wprowadzi nowe dzienne połączenie kolejowe Krakowa z Pragą, które w wybrane dni będzie uzupełniane o kolejną parę kursów.
Pod koniec września br. firma poinformowała, że w tym roku sprzedała 70 tys. biletów na swoje połączenia w Polsce. „W związku z tym sukcesem Leo Express rozważa w przyszłości rozszerzenie działalności w ramach otwartego dostępu na kolejne kluczowe miasta, takie jak Gdańsk, Łódź, Częstochowa, Poznań czy Wrocław. Trwają również przygotowania do uruchomienia połączeń do innych destynacji w Europie Środkowej, które zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie” – czytamy w komunikacie.
Leo Express nie jest jedynym konkurentem, jaki w ostatnim czasie wyrósł PKP. Połączenia między Warszawą a Krakowem uruchamia również RegioJet. Jazdy testowe na tej trasie odbyły się już we wrześniu. „Od 14 grudnia 2025 r. będziemy kursować według planowego rozkładu jazdy, czyli już z prędkościami porównywalnymi do pendolino. Do 31 marca 2026 r. będzie to jednak wciąż wydłużony okres jazd pilotażowych (…)” – czytamy na stronie przewoźnika.
Od grudnia br. planowane jest uruchomienie połączeń na trzech trasach: