Pięć nowych pociągów dziennie z Warszawy do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Czeski przewoźnik Leo Express otrzymał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na uruchomienie pociągów na trasie Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny - Warszawa Wschodnia – poinformował Kolejowy Portal. Nowe połączenie ma ruszyć 13 grudnia 2026 r.



Wniosek o wydanie zgody na wejście na jedną z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce Leo Express złożył 12 czerwca br. Po uzupełnieniu „braków o charakterze merytorycznym” jawna część wniosku została opublikowana przez Urząd.

Pięć nowych par pociągów dziennie na trasie Warszawa – Gdańsk

Wynika z niej, że nowe połączenie ma ruszyć 13 grudnia 2026 r., będzie funkcjonować do 13 grudnia 2031 r. obejmując pięć rocznych rozkładów jazdy: od 2026/2027 do 2030/2031. Pociągi będą zatrzymywały się po drodze w Iławie, Malborku i Tczewie. W jedną i drugą stronę mają jeździć pięć razy dziennie. Odjazdy z Warszawy Wschodniej odbywać się mają w następujących godzinach: 9.12, 15.12, 18.12, 22.12 i 0.12. Odjazdy ze stacji Gdańsk Główny zaplanowano na godz. 22.50, 0.50, 6.50, 12.50 oraz 15.50. Trasa ma być obsługiwana składami Stadler Flirt serii 480.

Planowany rozkład jazdy Leo Express Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny - Warszawa Wschodnia Pobierz

Pociągi Leo Express na trasie Praga-Kraków-Warszawa

Leo Express to prywatny czeski przewoźnik, którego współwłaścicielem są hiszpańskie koleje państwowe Renfe. Firma zapewnia kolejowe i autobusowe przewozy pasażerów w Europie Środkowej od 2012 r. Obsługuje już połączenia między Krakowem a Pragą. Już jakiś czas temu zapowiedziała, że chce zwiększyć swoją obecność na polskich torach.

1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi nowe połączenie na trasie Warszawa - Kraków - Praga (przedłużenie dotychczasowego połączenia Kraków - Praga). Jednocześnie linia zostanie wzmocniona o dwa dodatkowe połączenia dziennie. Ponadto od 14 grudnia 2025 r. przewoźnik wprowadzi nowe dzienne połączenie kolejowe Krakowa z Pragą, które w wybrane dni będzie uzupełniane o kolejną parę kursów.