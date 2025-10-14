10.6°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy

Pięć nowych pociągów dziennie z Warszawy do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Publikacja: 14.10.2025 14:26

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem

Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem

Foto: Leo Express/materiały prasowe

Maria Krzos
Czeski przewoźnik Leo Express otrzymał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na uruchomienie pociągów na trasie Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny - Warszawa Wschodnia – poinformował Kolejowy Portal. Nowe połączenie ma ruszyć 13 grudnia 2026 r.

Wniosek o wydanie zgody na wejście na jedną z najpopularniejszych tras kolejowych w Polsce Leo Express złożył 12 czerwca br. Po uzupełnieniu „braków o charakterze merytorycznym” jawna część wniosku została opublikowana przez Urząd.

Pięć nowych par pociągów dziennie na trasie Warszawa – Gdańsk

Wynika z niej, że nowe połączenie ma ruszyć 13 grudnia 2026 r., będzie funkcjonować do 13 grudnia 2031 r. obejmując pięć rocznych rozkładów jazdy: od 2026/2027 do 2030/2031. Pociągi będą zatrzymywały się po drodze w Iławie, Malborku i Tczewie. W jedną i drugą stronę mają jeździć pięć razy dziennie. Odjazdy z Warszawy Wschodniej odbywać się mają w następujących godzinach: 9.12, 15.12, 18.12, 22.12 i 0.12. Odjazdy ze stacji Gdańsk Główny zaplanowano na godz. 22.50, 0.50, 6.50, 12.50 oraz 15.50. Trasa ma być obsługiwana składami Stadler Flirt serii 480.

Planowany rozkład jazdy Leo Express Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny - Warszawa Wschodnia
Pobierz

Pociągi Leo Express na trasie Praga-Kraków-Warszawa

Leo Express to prywatny czeski przewoźnik, którego współwłaścicielem są hiszpańskie koleje państwowe Renfe. Firma zapewnia kolejowe i autobusowe przewozy pasażerów w Europie Środkowej od 2012 r. Obsługuje już połączenia między Krakowem a Pragą. Już jakiś czas temu zapowiedziała, że chce zwiększyć swoją obecność na polskich torach.

1 marca 2026 r. Leo Express uruchomi nowe połączenie na trasie Warszawa - Kraków - Praga (przedłużenie dotychczasowego połączenia Kraków - Praga). Jednocześnie linia zostanie wzmocniona o dwa dodatkowe połączenia dziennie. Ponadto od 14 grudnia 2025 r. przewoźnik wprowadzi nowe dzienne połączenie kolejowe Krakowa z Pragą, które w wybrane dni będzie uzupełniane o kolejną parę kursów.

Reklama
Reklama
Polecane
Air China Airbus A330-300
samolot
Air China zmienia typ samolotu na trasie Warszawa-Pekin

Pod koniec września br. firma poinformowała, że w tym roku sprzedała 70 tys. biletów na swoje połączenia w Polsce. „W związku z tym sukcesem Leo Express rozważa w przyszłości rozszerzenie działalności w ramach otwartego dostępu na kolejne kluczowe miasta, takie jak Gdańsk, Łódź, Częstochowa, Poznań czy Wrocław. Trwają również przygotowania do uruchomienia połączeń do innych destynacji w Europie Środkowej, które zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie” – czytamy w komunikacie.

Drugi konkurent PKP Intercity: nowe pociągi z Warszawy uruchamia RegioJet

Leo Express nie jest jedynym konkurentem, jaki w ostatnim czasie wyrósł PKP. Połączenia między Warszawą a Krakowem uruchamia również RegioJet. Jazdy testowe na tej trasie odbyły się już we wrześniu. „Od 14 grudnia 2025 r. będziemy kursować według planowego rozkładu jazdy, czyli już z prędkościami porównywalnymi do pendolino. Do 31 marca 2026 r. będzie to jednak wciąż wydłużony okres jazd pilotażowych (…)” – czytamy na stronie przewoźnika.

Od grudnia br. planowane jest uruchomienie połączeń na trzech trasach:

  • Warszawa-Poznań,
  • Kraków - Warszawa - Gdynia,
  • Warszawa - Ostrawa - Praga.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Air China Airbus A330-300
samolot

Air China zmienia typ samolotu na trasie Warszawa-Pekin

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze
przebudowa

Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Wiadukt ma być gotowy do użytku do grudnia 2025 roku
infrastruktura drogowa

Olbrzymie ciężarówki sprawdziły nowy wiadukt w Rembertowie

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
kolej

Do Lublina w półtorej godziny. Jest umowa na remont linii otwockiej

Szybka budowa odcinka „C” ma spowodować, że mocno obciążona sieć tramwajowa biegnąca ulicą Grójecką
transport szynowy

Radni Ochoty zaapelują do prezydenta. „Pospieszcie się z tym tramwajem”

Dworzec Warszawa Centralna
kolej

Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Jak pojadą pociągi?

Do wypadku doszło w rejonie przystanku Warszawa Gocławek
wypadek

Paraliż kolejowy w Warszawie. Utrudnienia w pociągach SKM i KM

Wzdłuż Grójeckiej tramwajarze kończą prace przy pasach przytorowych
remont na torach

Tramwaje na Grójeckiej i Marszałkowskiej. To nie koniec prac

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama