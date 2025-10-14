Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Tramwaje Warszawskie rozpoczynają remont torowiska przy Dworcu Wschodnim. Od środy, 15 października, do piątku, 24 października, kierowców i pasażerów czekają duże utrudnienia. Węziej będzie na Kijowskiej, a w weekend linie tramwajowe zmienią trasy.



W związku z pilnymi pracami modernizacyjnymi na torowisku przy Dworcu Wschodnim, Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza istotne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Remont rozpocznie się tuż po północy w środę, 15 października, i potrwa do końca dnia w piątek, 24 października. Prace skupią się na ulicy Kijowskiej, co wymusi wprowadzenie dwóch odmiennych organizacji ruchu: jednej w dni powszednie i drugiej, bardziej restrykcyjnej, w weekend.

Zmiany dla kierowców

W dni robocze, czyli od środy do piątku (15-17 października) oraz w kolejnym tygodniu od poniedziałku do piątku (20-24 października), kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni.

Robotnicy wygrodzą lewy pas ulicy Kijowskiej na odcinku prowadzącym w kierunku Targowej, w rejonie przystanku tramwajowego. Tym samym ruch samochodowy zostanie skierowany na buspas. Należy liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Dodatkowo, utrudnienia dotkną również pieszych – nieczynne będzie jedno z przejść zlokalizowanych w strefie remontu.