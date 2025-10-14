11.2°C
Życie Warszawy

Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Publikacja: 14.10.2025 07:35

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Tramwaje Warszawskie rozpoczynają remont torowiska przy Dworcu Wschodnim. Od środy, 15 października, do piątku, 24 października, kierowców i pasażerów czekają duże utrudnienia. Węziej będzie na Kijowskiej, a w weekend linie tramwajowe zmienią trasy.

W związku z pilnymi pracami modernizacyjnymi na torowisku przy Dworcu Wschodnim, Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza istotne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Remont rozpocznie się tuż po północy w środę, 15 października, i potrwa do końca dnia w piątek, 24 października. Prace skupią się na ulicy Kijowskiej, co wymusi wprowadzenie dwóch odmiennych organizacji ruchu: jednej w dni powszednie i drugiej, bardziej restrykcyjnej, w weekend.

Zmiany dla kierowców

W dni robocze, czyli od środy do piątku (15-17 października) oraz w kolejnym tygodniu od poniedziałku do piątku (20-24 października), kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni.

Robotnicy wygrodzą lewy pas ulicy Kijowskiej na odcinku prowadzącym w kierunku Targowej, w rejonie przystanku tramwajowego. Tym samym ruch samochodowy zostanie skierowany na buspas. Należy liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Dodatkowo, utrudnienia dotkną również pieszych – nieczynne będzie jedno z przejść zlokalizowanych w strefie remontu.

Weekendowe utrudnienia

Największych utrudnień należy spodziewać się w weekend, 18 i 19 października. Oprócz zachowania zmian wprowadzonych w dni powszednie, tramwajarze wprowadzą dodatkowe zamknięcia.

Dla kierowców jadących od strony ulicy Zabranieckiej zamknięta zostanie zawrotka. Pojazdy, które będą chciały zawrócić, będą musiały skorzystać z objazdu: przez torowisko przy ul. Brzeskiej. Ruch pieszy również zostanie znacznie ograniczony – zamknięte będą dwie zebry.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Remont torowiska w bezpośredni sposób wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej, zwłaszcza w weekend 18 i 19 października.

Linie 7 i 28 zostaną skrócone. Obie linie będą kursować jedynie do skrzyżowania Targowej z Kijowską. Pasażerowie muszą mieć na uwadze, że ich trasa zakończy się wcześniej niż zwykle.

Największe modyfikacje dotkną linię 13:

• W sobotę linia ta będzie kursowała na skróconej trasie, dojeżdżając jedynie do przystanku Ratuszowa-Zoo.

• W niedzielę kursowanie linii 13 zostanie całkowicie zawieszone.

Autobusy zastępcze

W celu zminimalizowania utrudnień dla pasażerów, na ulice wyjadą autobusy zastępcze. Uruchomiona zostanie linia Z-7, która będzie kursować na trasie: Kijowska – Kawęczyńska – Kijowska. Autobusy te mają zapewnić transport na odcinku wyłączonym z ruchu tramwajowego.

Pełne przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w sobotę, 25 października.

Źródło: zyciewarszawy.pl

