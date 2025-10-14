Węższa Kijowska i paraliż tramwajów. Duży remont przy Dworcu Wschodnim

Podczas remontu na ulice wyjadą autobusy zastępcze
W związku z pilnymi pracami modernizacyjnymi na torowisku przy Dworcu Wschodnim, Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza istotne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Remont rozpocznie się tuż po północy w środę, 15 października, i potrwa do końca dnia w piątek, 24 października. Prace skupią się na ulicy Kijowskiej, co wymusi wprowadzenie dwóch odmiennych organizacji ruchu: jednej w dni powszednie i drugiej, bardziej restrykcyjnej, w weekend.
W dni robocze, czyli od środy do piątku (15-17 października) oraz w kolejnym tygodniu od poniedziałku do piątku (20-24 października), kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni.
Robotnicy wygrodzą lewy pas ulicy Kijowskiej na odcinku prowadzącym w kierunku Targowej, w rejonie przystanku tramwajowego. Tym samym ruch samochodowy zostanie skierowany na buspas. Należy liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Dodatkowo, utrudnienia dotkną również pieszych – nieczynne będzie jedno z przejść zlokalizowanych w strefie remontu.
Największych utrudnień należy spodziewać się w weekend, 18 i 19 października. Oprócz zachowania zmian wprowadzonych w dni powszednie, tramwajarze wprowadzą dodatkowe zamknięcia.
Dla kierowców jadących od strony ulicy Zabranieckiej zamknięta zostanie zawrotka. Pojazdy, które będą chciały zawrócić, będą musiały skorzystać z objazdu: przez torowisko przy ul. Brzeskiej. Ruch pieszy również zostanie znacznie ograniczony – zamknięte będą dwie zebry.
Remont torowiska w bezpośredni sposób wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej, zwłaszcza w weekend 18 i 19 października.
Linie 7 i 28 zostaną skrócone. Obie linie będą kursować jedynie do skrzyżowania Targowej z Kijowską. Pasażerowie muszą mieć na uwadze, że ich trasa zakończy się wcześniej niż zwykle.
Największe modyfikacje dotkną linię 13:
• W sobotę linia ta będzie kursowała na skróconej trasie, dojeżdżając jedynie do przystanku Ratuszowa-Zoo.
• W niedzielę kursowanie linii 13 zostanie całkowicie zawieszone.
W celu zminimalizowania utrudnień dla pasażerów, na ulice wyjadą autobusy zastępcze. Uruchomiona zostanie linia Z-7, która będzie kursować na trasie: Kijowska – Kawęczyńska – Kijowska. Autobusy te mają zapewnić transport na odcinku wyłączonym z ruchu tramwajowego.
Pełne przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi w sobotę, 25 października.