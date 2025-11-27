1.2°C
Życie Warszawy

RegioJet uruchamia sprzedaż biletów na nowe trasy

Publikacja: 27.11.2025 10:30

Sprzedaż biletów odbywa się na stronie regiojet.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej przewoźnika.

Foto: mat. pras.

M.B.
RegioJet, rozpoczął sprzedaż biletów na połączenia ujęte w nowym rozkładzie jazdy, które będą obowiązywać od 14 grudnia 2025 roku. Pociągi w charakterystycznym żółtym kolorze pojawią się na nowych trasach, obejmujących połączenie krajowe Kraków – Warszawa – Gdynia oraz międzynarodowe Warszawa – Ostrawa – Praga.

To drugie połączenie jest poszerzeniem dotychczasowego pilotażowej trasy między Krakowem a Warszawą.

Krajowe połączenia z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta

Na trasie łączącej największe polskie miasta, Kraków i Warszawę, RegioJet oferuje sześć par pociągów dziennie. Podróż na tym odcinku ma trwać około dwie i pół godziny. Pierwszy pociąg z Krakowa wyruszy o godzinie 5:17, docierając do stacji docelowej przed 8:00. W przeciwnym kierunku, z Warszawy Wschodniej, pierwszy odjazd zaplanowano na 5:37, z przyjazdem do Krakowa o 8:19. Z Warszawy do Trójmiasta (Gdynia/Gdańsk) kursować będą natomiast trzy pary pociągów dziennie.

Nowa trasa międzynarodowa Warszawa – Praga

W ramach nowego rozkładu uruchomione zostanie również bezpośrednie połączenie pomiędzy stolicami Polski i Republiki Czeskiej. Pociąg relacji Warszawa – Praga przejedzie przez kluczowe miasta, takie jak Ołomuniec, Ostrawa, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry, a także zatrzyma się przy lotnisku w Pyrzowicach, obsługującym Katowice.

„Nowością jest bezpośrednie połączenie stolic Republiki Czeskiej i Polski. Pociąg przejedzie m.in. przez Ołomuniec, Ostrawę, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry i zatrzyma się również przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach” – komentuje Renata Stanislavová, dyrektor generalna RegioJet.

Ceny biletów i sposób zakupu

RegioJet podał przykładowe ceny biletów obowiązujące od 14 grudnia 2025 r. Podróżni mogą nabyć bilety na połączenia:

  • Kraków – Warszawa: od 39 PLN
  • Gdynia / Gdańsk – Warszawa: od 39 PLN
  • Gdynia / Gdańsk – Kraków: od 69 PLN
  • Warszawa – Praga: od 89 PLN
  • Gliwice – Praga: od 67 PLN

Sprzedaż biletów odbywa się na stronie regiojet.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej przewoźnika. Wszystkie uruchamiane trasy będą obsługiwane komercyjnie w trybie open access, co oznacza, że działają bez dotacji państwowych.

Przesunięcie startu połączenia Warszawa – Poznań

Start połączenia na trasie Warszawa – Poznań został przesunięty na 1 lutego 2026 roku. Decyzja ta wynika z wydłużającej się procedury organizacji centralnego zaplecza operacyjnego oraz negocjacji dotyczących dostępu do infrastruktury.

„Przesunięcie o parę tygodni ma na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezproblemowego startu połączenia. Od lutego podróżni w Poznaniu będą mogli cieszyć się naszymi żółtymi, komfortowymi pociągami z usługami najwyższej klasy, od drugiego najlepszego przewoźnika kolejowego w Europie” – dodaje Renata Stanislavová.

Standard podróży i usługi na pokładzie

Podróż pociągami RegioJet oferuje cztery klasy, dostosowane do różnych potrzeb pasażerów:

  • Business (1. klasa): Przestronne, skórzane fotele w przedziałach dla czterech osób. W cenie biletu uwzględniono sok, kawę i wodę.
  • Relax (2. klasa): Skórzane siedzenia w wagonach bezprzedziałowych. Pasażerom oferowana jest bezpłatna kawa i woda.
  • Standard (2. klasa): Miejsca w przedziałach dla sześciu osób lub w nowoczesnych wagonach ASTRA z systemem rozrywki pokładowej. W cenie kawa i woda.
  • Low Cost (2. klasa): Opcja ekonomiczna, dostępna w wagonach otwartych. Pasażerowie otrzymują w cenie wodę.
Wysoki standard obsługi przewoźnika obejmuje darmową kawę, a także możliwość zakupu szerokiej gamy przekąsek, w tym ciast, sałatek, zup i gorących dań. We wszystkich pociągach dostępne jest bezpłatne Wi-Fi, bezpłatna rezerwacja miejsca oraz możliwość anulowania biletu do 15 minut przed odjazdem bez dodatkowych kosztów. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerowie otrzymują automatyczną rekompensatę.

