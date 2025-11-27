RegioJet uruchamia sprzedaż biletów na nowe trasy

Sprzedaż biletów odbywa się na stronie regiojet.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej przewoźnika.
To drugie połączenie jest poszerzeniem dotychczasowego pilotażowej trasy między Krakowem a Warszawą.
Na trasie łączącej największe polskie miasta, Kraków i Warszawę, RegioJet oferuje sześć par pociągów dziennie. Podróż na tym odcinku ma trwać około dwie i pół godziny. Pierwszy pociąg z Krakowa wyruszy o godzinie 5:17, docierając do stacji docelowej przed 8:00. W przeciwnym kierunku, z Warszawy Wschodniej, pierwszy odjazd zaplanowano na 5:37, z przyjazdem do Krakowa o 8:19. Z Warszawy do Trójmiasta (Gdynia/Gdańsk) kursować będą natomiast trzy pary pociągów dziennie.
W ramach nowego rozkładu uruchomione zostanie również bezpośrednie połączenie pomiędzy stolicami Polski i Republiki Czeskiej. Pociąg relacji Warszawa – Praga przejedzie przez kluczowe miasta, takie jak Ołomuniec, Ostrawa, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry, a także zatrzyma się przy lotnisku w Pyrzowicach, obsługującym Katowice.
„Nowością jest bezpośrednie połączenie stolic Republiki Czeskiej i Polski. Pociąg przejedzie m.in. przez Ołomuniec, Ostrawę, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry i zatrzyma się również przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach” – komentuje Renata Stanislavová, dyrektor generalna RegioJet.
RegioJet podał przykładowe ceny biletów obowiązujące od 14 grudnia 2025 r. Podróżni mogą nabyć bilety na połączenia:
Sprzedaż biletów odbywa się na stronie regiojet.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej przewoźnika. Wszystkie uruchamiane trasy będą obsługiwane komercyjnie w trybie open access, co oznacza, że działają bez dotacji państwowych.
Start połączenia na trasie Warszawa – Poznań został przesunięty na 1 lutego 2026 roku. Decyzja ta wynika z wydłużającej się procedury organizacji centralnego zaplecza operacyjnego oraz negocjacji dotyczących dostępu do infrastruktury.
„Przesunięcie o parę tygodni ma na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezproblemowego startu połączenia. Od lutego podróżni w Poznaniu będą mogli cieszyć się naszymi żółtymi, komfortowymi pociągami z usługami najwyższej klasy, od drugiego najlepszego przewoźnika kolejowego w Europie” – dodaje Renata Stanislavová.
Podróż pociągami RegioJet oferuje cztery klasy, dostosowane do różnych potrzeb pasażerów:
Wysoki standard obsługi przewoźnika obejmuje darmową kawę, a także możliwość zakupu szerokiej gamy przekąsek, w tym ciast, sałatek, zup i gorących dań. We wszystkich pociągach dostępne jest bezpłatne Wi-Fi, bezpłatna rezerwacja miejsca oraz możliwość anulowania biletu do 15 minut przed odjazdem bez dodatkowych kosztów. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerowie otrzymują automatyczną rekompensatę.