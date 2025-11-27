RegioJet uruchamia sprzedaż biletów na nowe trasy

RegioJet, rozpoczął sprzedaż biletów na połączenia ujęte w nowym rozkładzie jazdy, które będą obowiązywać od 14 grudnia 2025 roku. Pociągi w charakterystycznym żółtym kolorze pojawią się na nowych trasach, obejmujących połączenie krajowe Kraków – Warszawa – Gdynia oraz międzynarodowe Warszawa – Ostrawa – Praga.



To drugie połączenie jest poszerzeniem dotychczasowego pilotażowej trasy między Krakowem a Warszawą.

Krajowe połączenia z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta

Na trasie łączącej największe polskie miasta, Kraków i Warszawę, RegioJet oferuje sześć par pociągów dziennie. Podróż na tym odcinku ma trwać około dwie i pół godziny. Pierwszy pociąg z Krakowa wyruszy o godzinie 5:17, docierając do stacji docelowej przed 8:00. W przeciwnym kierunku, z Warszawy Wschodniej, pierwszy odjazd zaplanowano na 5:37, z przyjazdem do Krakowa o 8:19. Z Warszawy do Trójmiasta (Gdynia/Gdańsk) kursować będą natomiast trzy pary pociągów dziennie.

Nowa trasa międzynarodowa Warszawa – Praga

W ramach nowego rozkładu uruchomione zostanie również bezpośrednie połączenie pomiędzy stolicami Polski i Republiki Czeskiej. Pociąg relacji Warszawa – Praga przejedzie przez kluczowe miasta, takie jak Ołomuniec, Ostrawa, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry, a także zatrzyma się przy lotnisku w Pyrzowicach, obsługującym Katowice.

„Nowością jest bezpośrednie połączenie stolic Republiki Czeskiej i Polski. Pociąg przejedzie m.in. przez Ołomuniec, Ostrawę, Racibórz, Gliwice, Tarnowskie Góry i zatrzyma się również przy katowickim lotnisku w Pyrzowicach” – komentuje Renata Stanislavová, dyrektor generalna RegioJet.