Życie Warszawy

Obornik i gnojowica ogrzeją budynki. W SGGW otwarto biogazownię

Publikacja: 27.11.2025 07:45

Biogazownia znajduje się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów–Obory

Foto: SGGW

rbi
Nowoczesną mikrobiogazownię otwarto w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów–Obory Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.Inwestycja umożliwi produkcję ekologicznej energii, prowadzenie badań i edukację w zakresie OZE.

Testowana od dwóch miesięcy instalacja stanowi kolejny etap budowy zaplecza edukacyjno–badawczego SGGW, integrującego procesy wytwarzania energii odnawialnej z działalnością dydaktyczną i naukową. Stanowi ona kluczowy element Centrum Edukacji Ekologicznej Odnawialnych Źródeł Energii.

Mikrobiogazownia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Jak podkreśla uczelnia, budowa mikrobiogazowni rozwiązuje istotny problem środowiskowy związany z gospodarowaniem obornikiem i gnojowicą w powiązaniu z chowem bydła w RZD Wilanów-Obory. Odpady te są wykorzystane do produkcji biogazu, a następnie energii elektrycznej i cieplnej – co ogranicza zużycie paliw kopalnych oraz emisję odorów.

Instalacja pozwoli na:

  • osiągnięcie samowystarczalności energetycznej kompleksu,
  • redukcję poboru energii z sieci zewnętrznej,
  • tworzenie warunków do badań i innowacji na styku nauka–biznes,
  • popularyzowanie wiedzy o OZE wśród społeczności lokalnej i młodzieży.

Centrum Edukacji Ekologicznej Odnawialnych Źródeł Energii SGGW

Biogazownia jest częścią projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE”, który umożliwi łączenie praktyki, nauki i edukacji ekologicznej, przyczyniając się do budowania świadomości i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zielonej energetyki.

Projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE” jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”. Jego całkowity koszt to 4 977 672 zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

