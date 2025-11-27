Obornik i gnojowica ogrzeją budynki. W SGGW otwarto biogazownię

Biogazownia znajduje się w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów–Obory
Testowana od dwóch miesięcy instalacja stanowi kolejny etap budowy zaplecza edukacyjno–badawczego SGGW, integrującego procesy wytwarzania energii odnawialnej z działalnością dydaktyczną i naukową. Stanowi ona kluczowy element Centrum Edukacji Ekologicznej Odnawialnych Źródeł Energii.
Jak podkreśla uczelnia, budowa mikrobiogazowni rozwiązuje istotny problem środowiskowy związany z gospodarowaniem obornikiem i gnojowicą w powiązaniu z chowem bydła w RZD Wilanów-Obory. Odpady te są wykorzystane do produkcji biogazu, a następnie energii elektrycznej i cieplnej – co ogranicza zużycie paliw kopalnych oraz emisję odorów.
Instalacja pozwoli na:
Biogazownia jest częścią projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE”, który umożliwi łączenie praktyki, nauki i edukacji ekologicznej, przyczyniając się do budowania świadomości i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zielonej energetyki.
Projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE” jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”. Jego całkowity koszt to 4 977 672 zł.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego centrum edukacyjnego, obejmującego:
Centrum umożliwi prowadzenie zajęć dla studentów, uczniów, mieszkańców regionu, a także badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technologii OZE.