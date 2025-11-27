Obornik i gnojowica ogrzeją budynki. W SGGW otwarto biogazownię

tworzenie warunków do badań i innowacji na styku nauka–biznes,

popularyzowanie wiedzy o OZE wśród społeczności lokalnej i młodzieży.

Centrum Edukacji Ekologicznej Odnawialnych Źródeł Energii SGGW

Biogazownia jest częścią projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE”, który umożliwi łączenie praktyki, nauki i edukacji ekologicznej, przyczyniając się do budowania świadomości i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zielonej energetyki.

Projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej OZE” jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”. Jego całkowity koszt to 4 977 672 zł.

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego centrum edukacyjnego, obejmującego:

mikrobiogazownię z instalacją do produkcji biogazu rolniczego,

układ kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną i ciepło,

instalację fotowoltaiczną,

zaplecze laboratoryjne i dydaktyczne,

przestrzeń demonstracyjną przystosowaną do zwiedzania i dydaktyki, w tym przeszklone elementy instalacji, monitoring online oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum umożliwi prowadzenie zajęć dla studentów, uczniów, mieszkańców regionu, a także badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technologii OZE.