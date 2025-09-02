SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Prawie 430 raków błotnych wróciło do Puszczy Kozienickiej – to kolejny etap projektu restytucji rodzimych gatunków raków, realizowanego przez SGGW we współpracy z leśnikami i instytucjami ochrony przyrody.



Na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotnych do jednego ze zbiorników wodnych.

Odbudowa gatunku raków w Puszczy Kozienickiej

To kolejny krok w projekcie restytucji rodzimych gatunków raków, realizowanym w Puszczy Kozienickiej przy współpracy wielu instytucji i organizacji. Inicjatywa ma na celu nie tylko odbudowę populacji tego gatunku, ale także ochronę bioróżnorodności i przywracanie równowagi w ekosystemach wodnych.

Przedsięwzięcie koordynował dr Witold Strużyński z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, od lat zaangażowany w badania i ochronę raków. Wsiedlone osobniki utworzą stado podstawowe, które w przyszłości stanie się podstawą do prowadzenia rozrodu i uzyskiwania kolejnych pokoleń. Samice, przeniesione wiosną do dwóch wylęgarni w Augustowie (Kozienicki Park Krajobrazowy) i wylęgarni w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, pozwolą na uzyskanie młodych raków i ich odchowu. Następnie trafią one do wybranych, bezpiecznych zbiorników i cieków wodnych, wzmacniając lokalne populacje.

– Restytucja rodzimych gatunków raków to przykład ochrony czynnej, która wspiera odbudowę zanikających populacji. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie liczebności raków błotnych, ale także przywrócenie równowagi w ekosystemach wodnych Puszczy Kozienickiej. To działanie, które pokazuje jak nauka i praktyka mogą wspólnie działać na rzecz przyrody. – podkreśla dr Witold Strużyński.