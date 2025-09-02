SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotnych
Na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotnych do jednego ze zbiorników wodnych.
To kolejny krok w projekcie restytucji rodzimych gatunków raków, realizowanym w Puszczy Kozienickiej przy współpracy wielu instytucji i organizacji. Inicjatywa ma na celu nie tylko odbudowę populacji tego gatunku, ale także ochronę bioróżnorodności i przywracanie równowagi w ekosystemach wodnych.
Przedsięwzięcie koordynował dr Witold Strużyński z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, od lat zaangażowany w badania i ochronę raków. Wsiedlone osobniki utworzą stado podstawowe, które w przyszłości stanie się podstawą do prowadzenia rozrodu i uzyskiwania kolejnych pokoleń. Samice, przeniesione wiosną do dwóch wylęgarni w Augustowie (Kozienicki Park Krajobrazowy) i wylęgarni w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, pozwolą na uzyskanie młodych raków i ich odchowu. Następnie trafią one do wybranych, bezpiecznych zbiorników i cieków wodnych, wzmacniając lokalne populacje.
– Restytucja rodzimych gatunków raków to przykład ochrony czynnej, która wspiera odbudowę zanikających populacji. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie liczebności raków błotnych, ale także przywrócenie równowagi w ekosystemach wodnych Puszczy Kozienickiej. To działanie, które pokazuje jak nauka i praktyka mogą wspólnie działać na rzecz przyrody. – podkreśla dr Witold Strużyński.
Degradacja środowiska przyczyniła się do znaczącego spadku populacji raka błotnego
Rak błotny (Astacus leptodactylus) objęty jest w Polsce częściową ochroną. Jego populacje zmniejszyły się wskutek nadmiernej eksploatacji, chorób sprowadzonych przez gatunki inwazyjne oraz degradacji środowiska. Współczesne działania ochronne – prowadzone we współpracy SGGW, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Kozienickiego Parku Krajobrazowego – dają szansę na przywrócenie tego gatunku w naturalnych siedliskach.
W grudniu 2023 roku SGGW podpisała z partnerami porozumienie dotyczące ochrony rodzimych gatunków raków i ryby różanki. Wspólne działania obejmują monitoring, wsiedlenia i edukację przyrodniczą, a także rozwój infrastruktury, m.in. wylęgarni raków w Augustowie.
Dzięki takim inicjatywom SGGW włącza się w ochronę i odbudowę przyrody, pokazując, że misją uczelni przyrodniczej jest nie tylko kształcenie, lecz także troska o przyszłość polskich ekosystemów.