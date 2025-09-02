27.9°C
1008.5 hPa
Życie Warszawy

SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Publikacja: 02.09.2025 12:57

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotny

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotnych

Foto: SGGW

rbi
Prawie 430 raków błotnych wróciło do Puszczy Kozienickiej – to kolejny etap projektu restytucji rodzimych gatunków raków, realizowanego przez SGGW we współpracy z leśnikami i instytucjami ochrony przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotnych do jednego ze zbiorników wodnych.

Odbudowa gatunku raków w Puszczy Kozienickiej

To kolejny krok w projekcie restytucji rodzimych gatunków raków, realizowanym w Puszczy Kozienickiej przy współpracy wielu instytucji i organizacji. Inicjatywa ma na celu nie tylko odbudowę populacji tego gatunku, ale także ochronę bioróżnorodności i przywracanie równowagi w ekosystemach wodnych.

Polecane
Uczelnia zadbała także o codzienny komfort mieszkańców kampusu
nowy rok akademicki
Modernizacje i inwestycje na terenie SGGW

Przedsięwzięcie koordynował dr Witold Strużyński z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, od lat zaangażowany w badania i ochronę raków. Wsiedlone osobniki utworzą stado podstawowe, które w przyszłości stanie się podstawą do prowadzenia rozrodu i uzyskiwania kolejnych pokoleń. Samice, przeniesione wiosną do dwóch wylęgarni w Augustowie (Kozienicki Park Krajobrazowy) i wylęgarni w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, pozwolą na uzyskanie młodych raków i ich odchowu. Następnie trafią one do wybranych, bezpiecznych zbiorników i cieków wodnych, wzmacniając lokalne populacje.

– Restytucja rodzimych gatunków raków to przykład ochrony czynnej, która wspiera odbudowę zanikających populacji. Naszym celem jest nie tylko zwiększenie liczebności raków błotnych, ale także przywrócenie równowagi w ekosystemach wodnych Puszczy Kozienickiej. To działanie, które pokazuje jak nauka i praktyka mogą wspólnie działać na rzecz przyrody. – podkreśla dr Witold Strużyński.

Reklama
Reklama

Gdzie żyje rak błotny?

Degradacja środowiska przyczyniła się do znaczącego spadku populacji raka błotnego

Degradacja środowiska przyczyniła się do znaczącego spadku populacji raka błotnego

Foto: Ullrich Mühlhoff

Rak błotny (Astacus leptodactylus) objęty jest w Polsce częściową ochroną. Jego populacje zmniejszyły się wskutek nadmiernej eksploatacji, chorób sprowadzonych przez gatunki inwazyjne oraz degradacji środowiska. Współczesne działania ochronne – prowadzone we współpracy SGGW, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Kozienickiego Parku Krajobrazowego – dają szansę na przywrócenie tego gatunku w naturalnych siedliskach.

W grudniu 2023 roku SGGW podpisała z partnerami porozumienie dotyczące ochrony rodzimych gatunków raków i ryby różanki. Wspólne działania obejmują monitoring, wsiedlenia i edukację przyrodniczą, a także rozwój infrastruktury, m.in. wylęgarni raków w Augustowie.

Dzięki takim inicjatywom SGGW włącza się w ochronę i odbudowę przyrody, pokazując, że misją uczelni przyrodniczej jest nie tylko kształcenie, lecz także troska o przyszłość polskich ekosystemów.

Polecane
Dzięki Polityce Otwartej Nauki oraz nowym repozytoriom naukowcy UW zyskają nie tylko narzędzia do sz
Promocja nauki
Czym zajmują się naukowcy? UW wdraża Politykę Otwartej Nauki
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rzecznik umawia się również na spotkania w szkołach z uczniami, a także dyrekcją i kadrą nauczyciels
Rzecznik Praw Uczniowskich

Damian Jaworek wznawia dyżury i spotkania w szkołach

W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektr
szkoły wyższe

Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

W Warszawie brakuje nauczycieli. Najwięcej wakatów dotyczy nauczycieli wspomagająych dla dzieci z or
nowy rok szkolny

Ilu nauczycieli brakuje w Warszawie? Które specjalizacje przodują na liście wakatów?

Popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc.
nowy rok szkolny

Witaj szkoło. Ile kosztują przybory edukacyjne?

Projekt koncentruje się nie tylko na modernizacji infrastruktury, ale również na działaniach edukacy
remont

Szkoła z zielonymi dachami i fotowoltaiką za 10 mln zł

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od tego roku będzie można studiować ratownictwo medyczne
Nowy rok studencki

Ponad 3600 studentów zacznie naukę na WUM

Przed studentkami Politechniki Warszawskiej i ich drużynami ostatnia prosta – wielki finał
mistrzostwa

Dwie studentki Politechniki powalczą w finale Cyberiady

Uniwersytet Warszawski obserwuje spadek liczby przerw w studiowaniu czy korekt ścieżki studiów
szkoły wyższe

Warszawskie uczelnie walczą z rezygnacjami ze studiów. Jak poważne jest to zjawisko?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama