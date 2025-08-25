15.4°C
Życie Warszawy

Modernizacje i inwestycje na terenie SGGW

Publikacja: 25.08.2025 07:50

Uczelnia zadbała także o codzienny komfort mieszkańców kampusu

Uczelnia zadbała także o codzienny komfort mieszkańców kampusu

Foto: SGGW

rbi
W lipcu i sierpniu na SGGW trwały modernizacje, remonty i inwestycje, które od października pozwolą całej społeczności – studentom, pracownikom oraz gościom – cieszyć się jeszcze lepiej przygotowanymi miejscami do nauki, pracy i relaksu.

Jednym z najważniejszych projektów była gruntowna modernizacja Auli Kryształowej, serca uroczystości akademickich na uczelni. Prace akustyczne poprawiły jakość dźwięku, co zwiększy komfort odbioru wykładów i koncertów. Zmieniona kolorystyka wnętrza, zaprojektowana w konsultacji z dekoratorem, łączy teraz elegancję z ciepłem, charakterystycznym dla tego wyjątkowego miejsca.

Odnowiona została też szatnia, hol oraz dodano stylowe żyrandole, które nadały Auli nowy blask i podniosły rangę organizowanych tam wydarzeń.

Modernizacja infrastruktury sportowej na SGGW

Modernizacje objęły także infrastrukturę sportową. Pływalnia przeszła naprawę ślizgu, podnosząc bezpieczeństwo korzystających. Boiska przy Domach Studenckich „Limba” i „Ikar” wyposażono w nowe oświetlenie zasilane energią z instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu można z nich korzystać także po zmroku.

Wymiana oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne dokonana została również w halach sportowych.

Uczelnia zadbała także o codzienny komfort mieszkańców kampusu. Odświeżono pokoje w wybranych Domach Studenckich i wprowadzono energooszczędne oświetlenie LED, również zasilane z paneli fotowoltaicznych.

Nowoczesne, ekologiczne toalety z bezwodnymi pisuarami powstały w Auli Kryształowej oraz obiektach sportowych, a wymiana przyłączy wodnych w kilku budynkach dydaktycznych poprawiła standard i niezawodność infrastruktury.

Leśne pokoje wyciszeń

Nowością są także Leśne pokoje wyciszeń, które powstają na kilku wydziałach (Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Leśnym, Technologii Drewna, Zastosowań Informatyki i Matematyki, Ogrodniczym, Biologii i Biotechnologii, Rolnictwa i Ekologii) oraz w Centrum Wodnym. Te spokojne przestrzenie, urządzone w leśnym klimacie z kojącymi dźwiękami natury i elementami sprzyjającymi relaksowi oraz koncentracji, będą dostępne bez wcześniejszej rezerwacji dla wszystkich członków społeczności uczelni.

