Drops i Aiko. Czworonożni koledzy z ławki

We Wrocławiu program pilotażowo ruszył jednej z tamtejszych podstawówek. Uczniowie mieli okazję poznać mopsa Dropsa, który stał się pierwszym "uczniem" na czterech łapach i przez dwa dni w tygodniu pełnił dyżury w szkolnej bibliotece. Później dołączył do niego maltańczyk Aiko. Pozytywne wyniki pilotażu sprawiły, że akcję rozszerzono również na wrocławskie liceum.

Doświadczenia cieszące się bardzo dobrymi ocenami szkół uczestniczących w programie, pokazały, że obecność psa w placówce wpływa na lepsze nastawienie dzieci do nauki, obniżając poziom agresji i redukując lęki, co przekłada się na potencjalną poprawę wyników edukacyjnych.

Korzyści potwierdzone naukowo

Warszawscy radni w swojej interpelacji powołują się na szeroki wachlarz korzyści płynących z kontaktu z odpowiednio przygotowanym psem. Wskazują, że regularny kontakt ze zwierzęciem znacząco obniża poziom stresu u uczniów. Tego typu interwencje mają udokumentowany pozytywny wpływ na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dzieci.

Obecność psa w klasie przekłada się na poprawę atmosfery i integracji rówieśniczej, a także wspiera adaptację dzieci w trudnych momentach. Co więcej, programy takie jak czytanie z psem zwiększają pewność siebie i motywację uczniów do aktywności edukacyjnych. Poza aspektem terapeutycznym, akcja kształtuje w młodzieży empatię i odpowiedzialność wobec zwierząt.

Pies w warszawskich szkołach?

Radni, powołując się na fakt, że wrocławskie doświadczenia udowodniły możliwość wspierania zdrowia psychicznego uczniów przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, sformułowali trzy kluczowe pytania do władz miasta. Chcą, aby Warszawa przeanalizowała możliwość wdrożenia podobnego programu. i pilotażowo uruchomienić go w wybranych placówkach.

Cały proces miałby odbyć się we współpracy z ekspertami z zakresu dobrostanu zwierząt i psychologii dziecięcej. Radni wskazują, aby miasto zaczęło od podjęcia prac koncepcyjnych nad dostosowaniem programu do lokalnych uwarunkowań Warszawy, z udziałem Biura Edukacji oraz Biura Ochrony Środowiska.

Wymogi bezpieczeństwa

W interpelacji poświęcono szczególną uwagę kwestiom bezpieczeństwa, podkreślając, że dobrostan zwierząt i uczniów musi być priorytetem. Wskazano, że wdrożenie programu wymaga przestrzegania ściśle opisanych standardów. Obejmują one przede wszystkim rygorystyczne testy behawioralne psów i spełnienie wszystkich wymogów zdrowotnych takich jak szczepienia.

Niezbędne jest również stworzenie procedur dla uczniów z alergiami lub lękiem przed zwierzętami, a także określenie jasnych zasad kontaktu ze zwierzęciem. Wrocławska praktyka udowodniła, że takie wymogi są możliwe do spełnienia, minimalizując wszelkie potencjalne ryzyka związane z obecnością zwierzęcia w szkole.

Warszawa czeka na odpowiedź prezydenta Rafała Trzaskowskiego, która zdecyduje o tym, czy stołeczne placówki oświatowe pójdą śladem Wrocławia, otwierając swoje podwoje dla czworonożnych terapeutów w ramach miejskiego programu.