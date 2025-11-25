1.3°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

Pies na szkolny stres. Czworonożni pedagodzy opanują korytarze warszawskich placówek?

Publikacja: 25.11.2025 12:00

W jednej z wrocławskich szkół pies stanowił wsparcie uczniów w adaptacji po trudnym okresie nauki zd

W jednej z wrocławskich szkół pies stanowił wsparcie uczniów w adaptacji po trudnym okresie nauki zdalnej i pandemii

Foto: wroclaw.pl

Kacper Komaiszko
Czy czworonożni terapeuci dołączą do grona pedagogicznego w stołecznych szkołach? Inicjatywa, która od kilku lat z sukcesem wspiera dzieci we Wrocławiu, ma szansę trafić do Warszawy, by realnie obniżyć poziom stresu wśród uczniów i poprawić atmosferę nauki.

W trosce o zdrowie psychiczne i społeczne kompetencje dzieci i młodzieży, grupa warszawskich radnych wystosowała oficjalne zapytanie do Rafała Trzaskowskiego o możliwość wdrożenia pionierskiego programu. Mowa o akcji „Pies w szkole”, która jest z powodzeniem testowana przez placówki oświatowe na Dolnym Śląsku. Inicjatywa ma na celu wspieranie dobrostanu psychicznego uczniów poprzez regularną obecność odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych psów w szkołach.

Warszawscy radni – Renata Niewitecka, Jarosław Szostakowski i Beata Michalec – opierają swoją interpelację na dowodach, które wskazują, że kontakt z psem może znacząco wpłynąć na redukcję napięć i poprawę wyników w nauce.

Polecane
Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry
Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli

Wrocławski pierwowzór

Wrocław zasłynął jako jedno z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowało się wprowadzić pilotażowy projekt „Pies w szkole”. Akcja ta jest realizowana od 2021 roku. Głównym celem programu było wsparcie uczniów w powrocie do szkół i adaptacji po trudnym okresie nauki zdalnej i pandemii, co przyczyniło się do zmniejszenia poziomu stresu i napięcia.

Program jest prowadzony we współpracy z kluczowymi jednostkami Urzędu Miejskiego, a także ze specjalistami w dziedzinie zoopsychologii i behawiorystyki.

Reklama
Reklama
Polecane
Zaprezentowano koncepcję na zagospodarowanie toru kolarskiego na warszawskim Grochowie
rewitalizacja
Zabytkowy tor kolarski do remontu. Proponują park i pierwszy eko-basen w Warszawie

Drops i Aiko. Czworonożni koledzy z ławki

We Wrocławiu program pilotażowo ruszył jednej z tamtejszych podstawówek. Uczniowie mieli okazję poznać mopsa Dropsa, który stał się pierwszym "uczniem" na czterech łapach i przez dwa dni w tygodniu pełnił dyżury w szkolnej bibliotece. Później dołączył do niego maltańczyk Aiko. Pozytywne wyniki pilotażu sprawiły, że akcję rozszerzono również na wrocławskie liceum.

Doświadczenia cieszące się bardzo dobrymi ocenami szkół uczestniczących w programie, pokazały, że obecność psa w placówce wpływa na lepsze nastawienie dzieci do nauki, obniżając poziom agresji i redukując lęki, co przekłada się na potencjalną poprawę wyników edukacyjnych.

Korzyści potwierdzone naukowo

Warszawscy radni w swojej interpelacji powołują się na szeroki wachlarz korzyści płynących z kontaktu z odpowiednio przygotowanym psem. Wskazują, że regularny kontakt ze zwierzęciem znacząco obniża poziom stresu u uczniów. Tego typu interwencje mają udokumentowany pozytywny wpływ na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dzieci.

Obecność psa w klasie przekłada się na poprawę atmosfery i integracji rówieśniczej, a także wspiera adaptację dzieci w trudnych momentach. Co więcej, programy takie jak czytanie z psem zwiększają pewność siebie i motywację uczniów do aktywności edukacyjnych. Poza aspektem terapeutycznym, akcja kształtuje w młodzieży empatię i odpowiedzialność wobec zwierząt.

Polecane
Obiad za 8 zł czy za 25? Szokujące różnice w warszawskich stołówkach
dożywianie
Obiady w warszawskich szkołach coraz droższe. Mokotów bije rekordy
Reklama
Reklama

Pies w warszawskich szkołach?

Radni, powołując się na fakt, że wrocławskie doświadczenia udowodniły możliwość wspierania zdrowia psychicznego uczniów przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, sformułowali trzy kluczowe pytania do władz miasta. Chcą, aby Warszawa przeanalizowała możliwość wdrożenia podobnego programu. i pilotażowo uruchomienić go w wybranych placówkach.

Cały proces miałby odbyć się we współpracy z ekspertami z zakresu dobrostanu zwierząt i psychologii dziecięcej. Radni wskazują, aby miasto zaczęło od podjęcia prac koncepcyjnych nad dostosowaniem programu do lokalnych uwarunkowań Warszawy, z udziałem Biura Edukacji oraz Biura Ochrony Środowiska.

Wymogi bezpieczeństwa

W interpelacji poświęcono szczególną uwagę kwestiom bezpieczeństwa, podkreślając, że dobrostan zwierząt i uczniów musi być priorytetem. Wskazano, że wdrożenie programu wymaga przestrzegania ściśle opisanych standardów. Obejmują one przede wszystkim rygorystyczne testy behawioralne psów i spełnienie wszystkich wymogów zdrowotnych takich jak szczepienia.

Niezbędne jest również stworzenie procedur dla uczniów z alergiami lub lękiem przed zwierzętami, a także określenie jasnych zasad kontaktu ze zwierzęciem. Wrocławska praktyka udowodniła, że takie wymogi są możliwe do spełnienia, minimalizując wszelkie potencjalne ryzyka związane z obecnością zwierzęcia w szkole.

Warszawa czeka na odpowiedź prezydenta Rafała Trzaskowskiego, która zdecyduje o tym, czy stołeczne placówki oświatowe pójdą śladem Wrocławia, otwierając swoje podwoje dla czworonożnych terapeutów w ramach miejskiego programu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wizualizacja inwestycji z lotu ptaka - widok od strony południowej w kierunku kampusu
infrastruktura sportowa

UW inwestuje w nowoczesne Centrum Sportu na Ochocie

Studenci geoinformatyki na Politechnice Warszawskiej
kierunki kształcenia

Między geodezją i kartografią a informatyką. Dekada geoinformatyki

Uniwersytet Warszawski nie odczuwa skutków niżu demograficznego
przyszłość szkół wyższych

Niż demograficzny i AI zagrożeniem dla UW? Uczelnia mocno inwestuje

W tym roku to jest szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania
uczelnie

110 urodziny. Dzień Politechniki Warszawskiej

Spin-off XY-Sensing z Politechniki Warszawskiej podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (Schoo
innowacje

Naukowe produkty uboczne. Spin-offy na PW i UW

Zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026 zostaną uruchomione za pośrednictwem elektronicznego systemu z
Edukacja

Ruszają zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026

Obiad za 8 zł czy za 25? Szokujące różnice w warszawskich stołówkach
dożywianie

Obiady w warszawskich szkołach coraz droższe. Mokotów bije rekordy

Uroczyste otwarcie Domu Studenckiego Pineska
studenci

Więcej miejsc w akademikach. „Pineska” otwarta po remoncie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama