Więcej miejsc w stołecznych akademikach. Dom Studencki Pineska otwarty po remoncie

Siłownia, sala bankietowa, sala konferencyjna i sala bilardowa – Dom Studencki Pineska należący do Politechniki Warszawskiej został wyremontowany, a właściwie gruntownie przebudowany. Od końca października mogą z niego korzystać studenci.



Jak podkreślają pracownicy uczelni, budynek ten wyznacza aktualnie zupełnie nowy standard jeśli chodzi o miejsca do zakwaterowania, którymi dysponuje Politechnika Warszawska.

Otwarcie Domu Studenckiego Pineska

Dom studencki Pineska przeszedł w ostatnich miesiącach gruntowną przebudowę. Jak podkreślił podczas uroczystości rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba, to nie był zwykły remont, gdyż w zasadzie większość ścian została wyburzona i powstała nowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni.

Zmieniono układ pomieszczeń w budynku z zabudowy „koszarowej”. Powstały segmenty i pokoje z samodzielnymi łazienkami i aneksami kuchennymi lub kuchniami – część ma oddzielne pomieszczenie, w którym znajduje się kuchnia, a część ma aneks znajdujący się w przedpokoju. Całość została na nowo urządzona i wyposażona w nowy sprzęt, w tym AGD. Wymienione zostały okna i zrobiona została na nowo elewacja. Wszystkie instalacje są nowe, a cały budynek będzie teraz znacznie bardziej oszczędny.

– Czuję dziś ogromną satysfakcję i dumę, że mogliśmy uczestniczyć w finansowaniu tak udanego przedsięwzięcia. A to dopiero początek. Już od przyszłego roku na modernizacje i remonty akademików w całej Polsce popłyną setki milionów złotych - podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.