Życie Warszawy

Więcej miejsc w stołecznych akademikach. Dom Studencki Pineska otwarty po remoncie

Publikacja: 02.11.2025 07:57

Uroczyste otwarcie Domu Studenckiego Pineska

Foto: Politechnika Warszawska

rbi
Siłownia, sala bankietowa, sala konferencyjna i sala bilardowa – Dom Studencki Pineska należący do Politechniki Warszawskiej został wyremontowany, a właściwie gruntownie przebudowany. Od końca października mogą z niego korzystać studenci.

Jak podkreślają pracownicy uczelni, budynek ten wyznacza aktualnie zupełnie nowy standard jeśli chodzi o miejsca do zakwaterowania, którymi dysponuje Politechnika Warszawska.

Otwarcie Domu Studenckiego Pineska

Dom studencki Pineska przeszedł w ostatnich miesiącach gruntowną przebudowę. Jak podkreślił podczas uroczystości rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba, to nie był zwykły remont, gdyż w zasadzie większość ścian została wyburzona i powstała nowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni.

Zmieniono układ pomieszczeń w budynku z zabudowy „koszarowej”. Powstały segmenty i pokoje z samodzielnymi łazienkami i aneksami kuchennymi lub kuchniami – część ma oddzielne pomieszczenie, w którym znajduje się kuchnia, a część ma aneks znajdujący się w przedpokoju. Całość została na nowo urządzona i wyposażona w nowy sprzęt, w tym AGD. Wymienione zostały okna i zrobiona została na nowo elewacja. Wszystkie instalacje są nowe, a cały budynek będzie teraz znacznie bardziej oszczędny.

– Czuję dziś ogromną satysfakcję i dumę, że mogliśmy uczestniczyć w finansowaniu tak udanego przedsięwzięcia. A to dopiero początek. Już od przyszłego roku na modernizacje i remonty akademików w całej Polsce popłyną setki milionów złotych - podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

Siłownia i sala bankietowa w akademiku

Zważywszy na skalę działań i nowy układ, liczba miejsc uległa zmniejszeniu. W tej chwili dom studencki oferuje 141 miejsc, w tym 4 w dwóch pokojach gościnnych i 1 w pokoju jednoosobowym dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. W obiekcie przygotowane zostały również 4 pomieszczenia wspólne dla mieszkańców w jednym z pionów budynku: siłownia, sala bankietowa, sala konferencyjna i sala bilardowa, a także 2 pokoje cichej nauki. Dodatkowo studenci będą mieć do dyspozycji pokój dla rady mieszkańców, a w piwnicy przygotowana zostanie pralnia i suszarnia. Ponadto zainstalowana została winda, której wcześniej w tym budynku nie było – wszystko to, by zwiększyć komfort mieszkańców i odpowiedzieć na potrzeby studentów.

– Dokładnie 100 lat temu do tego budynku po raz pierwszy wprowadzili się studenci – mówił podczas otwarcia akademika przedstawiciel Samorządu Studentów PW Bartosz Chmiel. – I choć wiele się od tamtej pory zmieniło, duch wspólnoty, który tu wtedy powstał, pozostał ten sam. Dziś, po 100 latach, wracamy tu z szacunkiem do tej historii i z dumą, że Pineska znów staje się domem – nowoczesnym, bezpiecznym, energooszczędnym, ale przede wszystkim pełnym życia i ludzi, którzy tworzą tu codzienność akademicką – dodał.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

