2.3°C
1017.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

LightOn rozbłyśnie na Woli przy Prostej 69

Publikacja: 28.12.2025 12:15

Nowy gmach zaoferuje około 23,6 tys. mkw. powierzchni biurowej

Nowy gmach zaoferuje około 23,6 tys. mkw. powierzchni biurowej

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie planowana jest budowa nowoczesnego biurowca LightOn. Spółka należąca do CPI Property Group złożyła wniosek o pozwolenie na budowę obiektu, który powstanie w miejscu dotychczasowego biurowca z lat dziewięćdziesiątych.

Ukończenie budowy jest przewidzianena początek 2029 roku. Inwestycja dostarczy ponad 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni najmu – informuje urbanity.pl.

Szczegóły wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na realizację nowego budynku biurowo-usługowego przy ulicy Prostej 69 wpłynął do urzędu 22 grudnia 2025 roku. Inwestorem jest spółka Prosta 69 Sp. z o.o., powiązana z CPI Property Group. Procedura administracyjna jest obecnie w toku. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego obiektu z 1997 roku i zastąpienie go czternastokondygnacyjną konstrukcją. Jest to debiut deweloperski tej grupy kapitałowej na terenie Warszawy.

Parametry techniczne i funkcjonalne biurowca LightOn

Nowy obiekt zaoferuje około 23,6 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Główna część budynku będzie liczyć dziesięć pięter, natomiast dominanta architektoniczna pomieści cztery dodatkowe poziomy. Średnia powierzchnia jednego piętra biurowego wyniesie blisko 2 197 metrów kwadratowych. W częściach wspólnych inwestor przewidział miejsce na lokale handlowe, usługowe oraz punkty gastronomiczne. Na dziesiątym piętrze zaplanowano zielony taras o powierzchni 550 metrów kwadratowych, dostępny dla użytkowników budynku.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Infrastruktura podziemna i udogodnienia dla transportu

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez urbanity.pl, pod budynkiem powstanie dwupoziomowa hala garażowa. Przewidziano w niej 226 miejsc postojowych obsługiwanych przez system rotacyjny. Projekt uwzględnia również potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych poprzez instalację stacji ładowania oraz rozbudowaną infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów.

Architektura i certyfikacja środowiskowa

Koncepcja architektoniczna LightOn powstała w wyniku współpracy zespołu projektowego CPI Property Group pod kierownictwem Mikołaja Płonki z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Budynek ma zostać zrealizowany zgodnie z wymogami certyfikacji WELL, BREEAM, SmartScore oraz WiredScore. Ma to zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz odpowiedni standard technologiczny przestrzeni pracy.

Polecane
Tak ma wyglądać CPK
samolot
Centralny Port Komunikacyjny. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę

Nawiązanie do przemysłowej historii Woli

Nazwa projektu nie jest przypadkowa i odnosi się do przeszłości nieruchomości przy ulicy Prostej 69. Przed laty w tym miejscu działały Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych Polam im. J. Grimau. Zakład ten był znany z produkcji drutów wykorzystywanych przy wytwarzaniu komponentów oświetleniowych, co stało się bezpośrednią inspiracją dla nazwy LightOn.

Na dziesiątym piętrze zaplanowano zielony taras o powierzchni 550 mkw., dostępny dla użytkowników bu

Na dziesiątym piętrze zaplanowano zielony taras o powierzchni 550 mkw., dostępny dla użytkowników budynku.

Foto: mat. pras.

Harmonogram prac budowlanych

Rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z rozbiórką obecnej zabudowy zaplanowano jeszcze na 2025 rok. Po oczyszczeniu terenu wykonawca przystąpi do wznoszenia nowej konstrukcji. Według aktualnych założeń inwestora budynek LightOn zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2029 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wieża ciśnień w stołecznych Filtrach jest tyleż ich symbolem co znakiem niedostępności tej instytucj
warszawskie historie Szczepańskiego

Niebezpieczeństwo rozwiało się z kroplami padającej mżawki

Do prezydenta Warszawy wpłynął apel dotyczący uchwalenia zakazu używania pirotechniki. Czy takie wid
zwyczaje

Warszawa przed decyzją o zakazie fajerwerków. To koniec huku w stolicy?

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Sytuacja na drogach wciąż pozostaje wymagająca
bezpieczeństwo

Trudna doba na jezdniach i chodnikach

Akcja gaszenia pożaru na Bakalarskiej trwała pięć godzin
bezpieczeństwo

Pożar kontenerów targowiska na Bakalarskiej. Zatrzymano podejrzanego

Akcja wielu polskich filmów świątecznych toczy się w Warszawie
przed telewizorem

Co obejrzeć z Warszawą w tle w świąteczny czas? Od „Misia” po hity Netflixa

Skyfall Warsaw to najbardziej oryginalny taras widokowy w Polsce
miasto z innej perspektywy

Najlepsze punkty widokowe w Warszawie. Gdzie spojrzeć na miasto z góry?

Wnętrze przedwojennej restauracji w Warszawie
kuchnia

Smaki przedwojennej Warszawy. Gdzie poczuć jej smak?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama