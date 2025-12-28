LightOn rozbłyśnie na Woli przy Prostej 69

Infrastruktura podziemna i udogodnienia dla transportu

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez urbanity.pl, pod budynkiem powstanie dwupoziomowa hala garażowa. Przewidziano w niej 226 miejsc postojowych obsługiwanych przez system rotacyjny. Projekt uwzględnia również potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych poprzez instalację stacji ładowania oraz rozbudowaną infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów.

Architektura i certyfikacja środowiskowa

Koncepcja architektoniczna LightOn powstała w wyniku współpracy zespołu projektowego CPI Property Group pod kierownictwem Mikołaja Płonki z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Budynek ma zostać zrealizowany zgodnie z wymogami certyfikacji WELL, BREEAM, SmartScore oraz WiredScore. Ma to zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz odpowiedni standard technologiczny przestrzeni pracy.

Nawiązanie do przemysłowej historii Woli

Nazwa projektu nie jest przypadkowa i odnosi się do przeszłości nieruchomości przy ulicy Prostej 69. Przed laty w tym miejscu działały Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych Polam im. J. Grimau. Zakład ten był znany z produkcji drutów wykorzystywanych przy wytwarzaniu komponentów oświetleniowych, co stało się bezpośrednią inspiracją dla nazwy LightOn.

Na dziesiątym piętrze zaplanowano zielony taras o powierzchni 550 mkw., dostępny dla użytkowników budynku. Foto: mat. pras.

Harmonogram prac budowlanych

Rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z rozbiórką obecnej zabudowy zaplanowano jeszcze na 2025 rok. Po oczyszczeniu terenu wykonawca przystąpi do wznoszenia nowej konstrukcji. Według aktualnych założeń inwestora budynek LightOn zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2029 roku.