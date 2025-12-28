LightOn rozbłyśnie na Woli przy Prostej 69

Nowy gmach zaoferuje około 23,6 tys. mkw. powierzchni biurowej
Ukończenie budowy jest przewidzianena początek 2029 roku. Inwestycja dostarczy ponad 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni najmu – informuje urbanity.pl.
Wniosek o pozwolenie na realizację nowego budynku biurowo-usługowego przy ulicy Prostej 69 wpłynął do urzędu 22 grudnia 2025 roku. Inwestorem jest spółka Prosta 69 Sp. z o.o., powiązana z CPI Property Group. Procedura administracyjna jest obecnie w toku. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego obiektu z 1997 roku i zastąpienie go czternastokondygnacyjną konstrukcją. Jest to debiut deweloperski tej grupy kapitałowej na terenie Warszawy.
Nowy obiekt zaoferuje około 23,6 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Główna część budynku będzie liczyć dziesięć pięter, natomiast dominanta architektoniczna pomieści cztery dodatkowe poziomy. Średnia powierzchnia jednego piętra biurowego wyniesie blisko 2 197 metrów kwadratowych. W częściach wspólnych inwestor przewidział miejsce na lokale handlowe, usługowe oraz punkty gastronomiczne. Na dziesiątym piętrze zaplanowano zielony taras o powierzchni 550 metrów kwadratowych, dostępny dla użytkowników budynku.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez urbanity.pl, pod budynkiem powstanie dwupoziomowa hala garażowa. Przewidziano w niej 226 miejsc postojowych obsługiwanych przez system rotacyjny. Projekt uwzględnia również potrzeby użytkowników pojazdów elektrycznych poprzez instalację stacji ładowania oraz rozbudowaną infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów.
Koncepcja architektoniczna LightOn powstała w wyniku współpracy zespołu projektowego CPI Property Group pod kierownictwem Mikołaja Płonki z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Budynek ma zostać zrealizowany zgodnie z wymogami certyfikacji WELL, BREEAM, SmartScore oraz WiredScore. Ma to zapewnić wysoką efektywność energetyczną oraz odpowiedni standard technologiczny przestrzeni pracy.
Nazwa projektu nie jest przypadkowa i odnosi się do przeszłości nieruchomości przy ulicy Prostej 69. Przed laty w tym miejscu działały Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych Polam im. J. Grimau. Zakład ten był znany z produkcji drutów wykorzystywanych przy wytwarzaniu komponentów oświetleniowych, co stało się bezpośrednią inspiracją dla nazwy LightOn.
Rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z rozbiórką obecnej zabudowy zaplanowano jeszcze na 2025 rok. Po oczyszczeniu terenu wykonawca przystąpi do wznoszenia nowej konstrukcji. Według aktualnych założeń inwestora budynek LightOn zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2029 roku.