0.8°C
1010.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Publikacja: 29.12.2025 12:25

Metro coraz bardziej dostępne. Wymiana oznaczeń na linii M1 trwa

Nowe ślady dla osób niepełnosprawnych

Foto: ztm

M.B.
Warszawski Transport Publiczny (WTP) kontynuuje modernizację najstarszych stacji linii M1. W 2025 roku kluczowe przystanki podziemnej kolei zyskały nowoczesne, granitowe oznakowanie dotykowe.

Inwestycja o wartości ponad 1,7 mln zł to kolejny krok w stronę pełnej dostępności stołecznej komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowoczesny granit zamiast stali: Trwalej i bezpieczniej

Systematyczna modernizacja infrastruktury metra skupia się na wymianie wysłużonych elementów na rozwiązania najwyższej jakości. Stare ścieżki dotykowe wykonane ze stali nierdzewnej są sukcesywnie zastępowane przez prefabrykowane płyty granitowe ryflowane.

Dlaczego wybrano granit? To materiał, który charakteryzuje się:

  • Większą trwałością:
  • Bezpieczeństwem:
  • Zgodnością ze standardami:

Gdzie pojawiły się zmiany w 2025 roku?

W minionym roku prace koncentrowały się na antresolach oraz w przejściach podziemnych pięciu ważnych punktów na mapie Warszawy. Nowe ścieżki prowadzące, pola uwagi i pasy ostrzegawcze pojawiły się na stacjach:

Reklama
Reklama
  1. Kabaty
  2. Wilanowska
  3. Centrum
  4. Świętokrzyska
  5. Dworzec Gdański
  6. Ratusz Arsenał

Łącznie na tych stacjach ułożono 1523 mb ścieżek prowadzących, 142 mb pasów ostrzegawczych (przed schodami) oraz 137 mb pól uwagi. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł dokładnie 1 751 097,93 zł brutto.

Podsumowanie modernizacji w liczbach

Parametr Wartość
Łączna długość oznaczeń ponad 1,8 km
Koszt inwestycji ok. 1,75 mln zł
Materiał granit ryflowany
Liczba objętych stacji 5 (kluczowe punkty przesiadkowe)

Historia modernizacji: Standardy z lat 80. kontra współczesność

Pierwszy odcinek warszawskiego metra, budowany w latach 1985–1995, powstawał w czasach, gdy potrzeby osób o ograniczonej mobilności nie były priorytetem. Brakowało wind, a systemy oznaczeń dotykowych niemal nie istniały.

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) od lat sukcesywnie nadrabia te zaległości. Oprócz wymiany nawierzchni, na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano szereg innych kluczowych inwestycji:

  • Budowa nowych wind:dodatkowe dźwigi pojawiły się m.in. na stacjach Imielin, Stokłosy, Ursynów, Racławicka, Służew oraz Pole Mokotowskie (aż 3 nowe windy).
  • Plany tyflograficzne:
Reklama
Reklama

Warto przypomnieć, że prace w 2025 roku są kontynuacją działań z roku poprzedniego, kiedy to zmodernizowano stacje: Służew, Pole Mokotowskie, Politechnika, Ratusz Arsenał oraz Plac Wilsona.

Komfort podróży dla każdego

Modernizacja metra to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim realnego ułatwienia życia codziennego. Dzięki systematycznym zmianom, warszawska kolej podziemna staje się jednym z najbardziej przyjaznych środków transportu dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Oba dofinansowane i rozwijane na Politchnice Warszawskiej projekty dotyczą gogli noktowizyjnych
innowacje

Poszerzanie nocnej perespektywy. Naukowcy z Politechniki pracują nad systemem gogli noktowizyjnych

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich
nauczanie

„Wyjście z klasą” w warszawskich szkołach. Które placówki biorą udział?

Warszawa zwiększa wydatki na stypendia artystyczne
mecenat

Warszawa zwiększa wydatki na stypendia artystyczne

Absolwenci z tytułem magistra lub magistra inżyniera, posiadający co najmniej dobrą ocenę na dyplomi
rekrutacja

Politechnika Warszawska szuka przyszłych doktorów. Ruszył nabór

Dotychczasowe boisko LO im. Stefana Banacha swoimi standardami tkwi w epoce Gierka
infrastruktura sportowa

Nowoczesne boisko powstanie przy LO im. Stefana Banacha

Na Uniwersytecie Warszawskim wzrosła m.in. liczba publikacji w prestiżowych wydawnictwach naukowych
szkoły wyższe

Uniwersytet Warszawski doskonali badania naukowe. Co udało się osiągnąć uczelni?

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Na zdjęciu: Rafał T
konkurs

Badacze nagrodzeni za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześnie
promocja nauki

Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z astronautą

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama