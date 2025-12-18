-0.2°C
Nowoczesne boisko powstanie przy LO im. Stefana Banacha

Publikacja: 18.12.2025 07:00

Dotychczasowe boisko LO im. Stefana Banacha swoimi standardami tkwi w epoce Gierka

Foto: mat. pras.

M.B.
Uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha, mogą cieszyć się z wiadomości o budowie nowego, wielofunkcyjnego boiska. Inwestycja o wartości ponad 800 tys. zł, której umowę podpisano na początku grudnia 2025 roku, znacząco wzbogaci ofertę sportową i rekreacyjną w tej części Warszawy.

Szkolne podwórko to nie tylko otoczenie budynku, ale przede wszystkim miejsce, gdzie kształtują się codzienne nawyki, relacje i pasje młodych ludzi. Dlatego Dzielnica Mokotów konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportową, sprzyjającą aktywności fizycznej i integracji. Nowe boisko przy ul. Dolnej 6 stanie się naturalnym uzupełnieniem istniejącej już bazy rekreacyjnej szkoły.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” zamiast wysłużonego betonowego placu, powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Wyposażone w poliuretanową nawierzchnię, będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Bezpieczeństwo użytkowników zapewnią stały sprzęt sportowy oraz piłkochwyty. Projekt obejmuje również wykonanie nowych chodników i przejść, które uporządkują komunikację pieszą na terenie szkoły, poprawiając jego funkcjonalność.

Inwestycja z myślą o młodych i całej społeczności

Prace budowlane mają potrwać do siedmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy, a ich zakończenie przewidziane jest do 5 lipca 2026 roku. W harmonogramie prac uwzględniono także matury, tak aby nie zakłócić egzaminów dojrzałości.

Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów, podkreśla: „Stawiając na nowoczesną infrastrukturę sportową z głową, inwestujemy w zdrowie, rozwój i codzienny komfort młodych mieszkańców Mokotowa. Boisko przy ul. Dolnej będzie służyć uczniom w czasie zajęć szkolnych, ale też wzmacniać rolę szkoły jako ważnego miejsca na mapie lokalnej społeczności”.

Nowe boisko przy ul. Dolnej 6 stanie się naturalnym uzupełnieniem istniejącej już bazy rekreacyjnej szkoły.

Foto: mat. pras.

Kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej

Warto przypomnieć, że w 2024 roku na terenie szkoły została wykonana siłownia plenerowa. Obecna inwestycja stanowi jej naturalne dopełnienie i kolejny etap zagospodarowania przestrzeni wokół liceum.

– To kolejny krok w kierunku tworzenia przyjaznej, dobrze zaprojektowanej i aktywnej przestrzeni edukacyjnej – mówi Natalia Polubiec, radna Dzielnicy Mokotów. – Nowe boisko, w połączeniu z już istniejącą siłownią plenerową, daje uczniom realne możliwości rozwijania sportowych pasji i aktywnego spędzania czasu - dodaje Polubiec.

Mokotów stawia na aktywność mimo wyzwań

Stary Mokotów to wyjątkowa część dzielnicy – kameralna, zielona, z gęstą przedwojenną zabudową. Te atuty, czyniące ją jedną z najbardziej pożądanych części Warszawy, paradoksalnie sprawiają, że nowe inwestycje sportowe rodzą się tu z ogromnym trudem. Największym ograniczeniem jest zwyczajny brak miejsca, brak rezerw terenowych, które można łatwo przeznaczyć pod boisko, halę sportową czy siłownię plenerową.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

