Nowoczesne boisko powstanie przy LO im. Stefana Banacha

Uczniowie XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha, mogą cieszyć się z wiadomości o budowie nowego, wielofunkcyjnego boiska. Inwestycja o wartości ponad 800 tys. zł, której umowę podpisano na początku grudnia 2025 roku, znacząco wzbogaci ofertę sportową i rekreacyjną w tej części Warszawy.



Szkolne podwórko to nie tylko otoczenie budynku, ale przede wszystkim miejsce, gdzie kształtują się codzienne nawyki, relacje i pasje młodych ludzi. Dlatego Dzielnica Mokotów konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportową, sprzyjającą aktywności fizycznej i integracji. Nowe boisko przy ul. Dolnej 6 stanie się naturalnym uzupełnieniem istniejącej już bazy rekreacyjnej szkoły.

W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” zamiast wysłużonego betonowego placu, powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Wyposażone w poliuretanową nawierzchnię, będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Bezpieczeństwo użytkowników zapewnią stały sprzęt sportowy oraz piłkochwyty. Projekt obejmuje również wykonanie nowych chodników i przejść, które uporządkują komunikację pieszą na terenie szkoły, poprawiając jego funkcjonalność.

Inwestycja z myślą o młodych i całej społeczności

Prace budowlane mają potrwać do siedmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy, a ich zakończenie przewidziane jest do 5 lipca 2026 roku. W harmonogramie prac uwzględniono także matury, tak aby nie zakłócić egzaminów dojrzałości.

Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów, podkreśla: „Stawiając na nowoczesną infrastrukturę sportową z głową, inwestujemy w zdrowie, rozwój i codzienny komfort młodych mieszkańców Mokotowa. Boisko przy ul. Dolnej będzie służyć uczniom w czasie zajęć szkolnych, ale też wzmacniać rolę szkoły jako ważnego miejsca na mapie lokalnej społeczności”.