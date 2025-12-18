Nowoczesne boisko powstanie przy LO im. Stefana Banacha

Dotychczasowe boisko LO im. Stefana Banacha swoimi standardami tkwi w epoce Gierka
Szkolne podwórko to nie tylko otoczenie budynku, ale przede wszystkim miejsce, gdzie kształtują się codzienne nawyki, relacje i pasje młodych ludzi. Dlatego Dzielnica Mokotów konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportową, sprzyjającą aktywności fizycznej i integracji. Nowe boisko przy ul. Dolnej 6 stanie się naturalnym uzupełnieniem istniejącej już bazy rekreacyjnej szkoły.
W ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6” zamiast wysłużonego betonowego placu, powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Wyposażone w poliuretanową nawierzchnię, będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną i koszykówkę. Bezpieczeństwo użytkowników zapewnią stały sprzęt sportowy oraz piłkochwyty. Projekt obejmuje również wykonanie nowych chodników i przejść, które uporządkują komunikację pieszą na terenie szkoły, poprawiając jego funkcjonalność.
Prace budowlane mają potrwać do siedmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy, a ich zakończenie przewidziane jest do 5 lipca 2026 roku. W harmonogramie prac uwzględniono także matury, tak aby nie zakłócić egzaminów dojrzałości.
Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Mokotów, podkreśla: „Stawiając na nowoczesną infrastrukturę sportową z głową, inwestujemy w zdrowie, rozwój i codzienny komfort młodych mieszkańców Mokotowa. Boisko przy ul. Dolnej będzie służyć uczniom w czasie zajęć szkolnych, ale też wzmacniać rolę szkoły jako ważnego miejsca na mapie lokalnej społeczności”.
Warto przypomnieć, że w 2024 roku na terenie szkoły została wykonana siłownia plenerowa. Obecna inwestycja stanowi jej naturalne dopełnienie i kolejny etap zagospodarowania przestrzeni wokół liceum.
– To kolejny krok w kierunku tworzenia przyjaznej, dobrze zaprojektowanej i aktywnej przestrzeni edukacyjnej – mówi Natalia Polubiec, radna Dzielnicy Mokotów. – Nowe boisko, w połączeniu z już istniejącą siłownią plenerową, daje uczniom realne możliwości rozwijania sportowych pasji i aktywnego spędzania czasu - dodaje Polubiec.
Stary Mokotów to wyjątkowa część dzielnicy – kameralna, zielona, z gęstą przedwojenną zabudową. Te atuty, czyniące ją jedną z najbardziej pożądanych części Warszawy, paradoksalnie sprawiają, że nowe inwestycje sportowe rodzą się tu z ogromnym trudem. Największym ograniczeniem jest zwyczajny brak miejsca, brak rezerw terenowych, które można łatwo przeznaczyć pod boisko, halę sportową czy siłownię plenerową.
„Sportowa inwestycja, nawet niewielka, musi wpisywać się w charakter miejsca. To często sprawia, że dobry pomysł przegrywa z formalnymi ograniczeniami” – podsumowuje Rafał Miastowski. „Nowe boisko przy ul. Dolnej 6 będzie jednak kolejnym przykładem konsekwentnych działań Dzielnicy Mokotów na rzecz tworzenia nowoczesnych, dostępnych i atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu, mimo pewnych ograniczeń”.
Do przetargu zgłosiło się dziewięciu chętnych. Za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez AK Sport Andrzej Gniado. Umowa została podpisana 5 grudnia 2025 roku, a wartość zadania wynosi 806 744,70 zł. Termin realizacji określono na 7 miesięcy od daty podpisania.