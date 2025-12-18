Nawet 3 pokoje i 70 mkw. Tak wyglądają nowe mieszkania dla warszawskiej policji

W tym roku Warszawa przekazała 70 lokali służbom mundurowym
Stołeczny ratusz podjął kroki, aby wesprzeć służby mundurowe w obszarze mieszkalnictwa. Przekazanie kluczy do nowo wyremontowanych lokali ma być sygnałem, że miasto aktywnie angażuje się w stabilizację sytuacji kadrowej w policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej.
Inicjatywa przekazywania mieszkań nie jest działaniem jednorazowym, lecz stanowi integralną część szerokiego projektu pod nazwą „Warszawa chroni”. Prezydent Rafał Trzaskowski wielokrotnie podkreślał, że bezpieczeństwo warszawiaków traktowane jest w sposób systemowy, co oznacza jednoczesne inwestowanie w infrastrukturę krytyczną oraz bezpośrednie wsparcie dla ludzi stojących na straży porządku.
Program obejmuje nie tylko dofinansowanie dodatkowych patroli czy zakup nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim budowanie odporności miasta poprzez zacieśnianie współpracy z formacjami mundurowymi.
Skala tego wsparcia jest wymierna i znajduje odzwierciedlenie w budżecie stolicy. W ostatnich latach miasto przeznaczyło na wsparcie policji kwotę przekraczającą 40 mln zł, z czego aż 11 mln zł wydatkowano w samym tylko ostatnim roku. Samorząd stoi na stanowisku, że każda złotówka wydana na służby mundurowe przekłada się na poczucie spokoju mieszkańców, dlatego tak istotne jest zapewnienie funkcjonariuszom warunków, które pozwolą im skupić się wyłącznie na trudnej i wymagającej służbie.
49 mieszkań trafiło do Komendy Stołecznej Policji
Aby przekazane lokale mogły stać się prawdziwym domem dla funkcjonariuszy i ich rodzin, miasto przeprowadziło w nich gruntowne remonty. Całkowity koszt modernizacji oddanych mieszkań wyniósł około 1,2 mln zł, co pozwoliło na odnowienie standardu technicznego i estetycznego nieruchomości. W zależności od stanu pierwotnego danej jednostki, koszt remontu pojedynczego mieszkania wahał się w granicach od 30 do ponad 60 tys. zł.
Standard wykończenia obejmuje świeżo odmalowane ściany, nowe podłogi oraz kompletnie przygotowane węzły sanitarne wyposażone w wanny lub prysznice, umywalki i zlewy. W kuchniach zamontowano kuchenki gazowe, zapewniając niezbędną bazę do wprowadzenia się. Choć najemcy muszą samodzielnie zadbać o meble, lokale są w pełni przygotowane do zamieszkania od zaraz.
Zróżnicowany metraż mieszkań, wynoszący od 25 do nawet 70 m2 kwadratowych, pozwala na elastyczne dopasowanie lokalu do potrzeb konkretnego policjanta, przy czym najczęściej spotykane są funkcjonalne jednostki o powierzchni od 35 do 45 m2.
Stolica zainwestowała w remonty 1,2 miliona zł
Na mapie warszawskich dzielnic to Wola wysunęła się na prowadzenie w kwestii przygotowania zasobów mieszkaniowych dla funkcjonariuszy. To właśnie tutaj przygotowano dotychczas 40 gotowych lokali, co stanowi znaczną część tegorocznej puli. Co więcej, to nie koniec inwestycji w tej części miasta, ponieważ do końca bieżącego roku na Woli planowane jest oddanie kolejnych pięciu mieszkań.
Najwięcej, bo już 40 mieszkań przygotowano na terenie Woli
Problem braków kadrowych w policji to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi garnizon stołeczny. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko samą Warszawę, ale również dziewięć okolicznych powiatów, co czyni go najbardziej wymagającym obszarem operacyjnym w kraju. Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, komendant stołeczny policji, zwraca uwagę, że mimo systematycznego spadku liczby wakatów, stabilizacja mieszkalnictwa jest niezbędnym czynnikiem przyciągającym nowych kandydatów do służby.
Najemcy muszą samodzielnie zadbać o meble
Procedura przydzielania mieszkań służbowych opiera się na transparentnych zasadach, gdzie kluczowym kryterium jest sytuacja rodzinna funkcjonariusza. Większe lokale, składające się z dwóch lub trzech pokoi, dedykowane są policjantom z rodzinami, natomiast mniejsze kawalerki z oddzielną kuchnią trafiają do osób samotnych. Takie podejście pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów miejskich.
Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, co daje funkcjonariuszom poczucie stabilizacji w początkowym okresie służby w stolicy. Istnieje również możliwość przedłużenia tego terminu, co sprawia, że mieszkania te stają się długofalowym wsparciem dla osób dbających o bezpieczeństwo miasta.