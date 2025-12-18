Nawet 3 pokoje i 70 mkw. Tak wyglądają nowe mieszkania dla warszawskiej policji

Standard lokali i koszty modernizacji

Aby przekazane lokale mogły stać się prawdziwym domem dla funkcjonariuszy i ich rodzin, miasto przeprowadziło w nich gruntowne remonty. Całkowity koszt modernizacji oddanych mieszkań wyniósł około 1,2 mln zł, co pozwoliło na odnowienie standardu technicznego i estetycznego nieruchomości. W zależności od stanu pierwotnego danej jednostki, koszt remontu pojedynczego mieszkania wahał się w granicach od 30 do ponad 60 tys. zł.

Standard wykończenia obejmuje świeżo odmalowane ściany, nowe podłogi oraz kompletnie przygotowane węzły sanitarne wyposażone w wanny lub prysznice, umywalki i zlewy. W kuchniach zamontowano kuchenki gazowe, zapewniając niezbędną bazę do wprowadzenia się. Choć najemcy muszą samodzielnie zadbać o meble, lokale są w pełni przygotowane do zamieszkania od zaraz.

Zróżnicowany metraż mieszkań, wynoszący od 25 do nawet 70 m2 kwadratowych, pozwala na elastyczne dopasowanie lokalu do potrzeb konkretnego policjanta, przy czym najczęściej spotykane są funkcjonalne jednostki o powierzchni od 35 do 45 m2.

Stolica zainwestowała w remonty 1,2 miliona zł Foto: PAP / Rafał Guz

Mundurowi wprowadzą się na Wolę

Na mapie warszawskich dzielnic to Wola wysunęła się na prowadzenie w kwestii przygotowania zasobów mieszkaniowych dla funkcjonariuszy. To właśnie tutaj przygotowano dotychczas 40 gotowych lokali, co stanowi znaczną część tegorocznej puli. Co więcej, to nie koniec inwestycji w tej części miasta, ponieważ do końca bieżącego roku na Woli planowane jest oddanie kolejnych pięciu mieszkań.

Najwięcej, bo już 40 mieszkań przygotowano na terenie Woli Foto: PAP / Rafał Guz

Walka z wakatami

Problem braków kadrowych w policji to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi garnizon stołeczny. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko samą Warszawę, ale również dziewięć okolicznych powiatów, co czyni go najbardziej wymagającym obszarem operacyjnym w kraju. Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, komendant stołeczny policji, zwraca uwagę, że mimo systematycznego spadku liczby wakatów, stabilizacja mieszkalnictwa jest niezbędnym czynnikiem przyciągającym nowych kandydatów do służby.

Najemcy muszą samodzielnie zadbać o meble Foto: PAP / Rafał Guz

Zasady przyznawania lokali i warunki najmu

Procedura przydzielania mieszkań służbowych opiera się na transparentnych zasadach, gdzie kluczowym kryterium jest sytuacja rodzinna funkcjonariusza. Większe lokale, składające się z dwóch lub trzech pokoi, dedykowane są policjantom z rodzinami, natomiast mniejsze kawalerki z oddzielną kuchnią trafiają do osób samotnych. Takie podejście pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów miejskich.

Umowy najmu zawierane są na okres trzech lat, co daje funkcjonariuszom poczucie stabilizacji w początkowym okresie służby w stolicy. Istnieje również możliwość przedłużenia tego terminu, co sprawia, że mieszkania te stają się długofalowym wsparciem dla osób dbających o bezpieczeństwo miasta.