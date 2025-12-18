Od czwartku (18 grudnia) mieszkańcy Warszawy mogą odbierać bilety na widowisko multimedialne Mapping 3D IGNIS, które jest zaplanowane na 19 grudnia na dziedzińcu Pałacu w Wilanowie. Wejściówki dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Wilanów - ilość miejsc ograniczona.



Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą zgłaszać się po odbiór biletów od jutra do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów. Punkt ten mieści się przy ulicy Klimczaka 2. Organizatorzy zaznaczają, że wejściówki są wydawane bezpłatnie do wyczerpania zapasów. Ze względu na ograniczoną przestrzeń dziedzińca, liczba osób mogących uczestniczyć w pokazie jest ściśle określona.

Reklama Reklama

Charakterystyka widowiska multimedialnego

Mapping 3D IGNIS to projekt łączący zaawansowaną technologię wizualną z architekturą historyczną. Spektakl zostanie wyświetlony bezpośrednio na fasadzie Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Projekcja stanowi połączenie obrazu, światła oraz zsynchronizowanej warstwy dźwiękowej. Technologia mappingu 3D pozwala na cyfrowe przekształcenie bryły budynku, tworząc na jego powierzchni ruchome animacje dostosowane do detali architektonicznych obiektu.

Termin i lokalizacja pokazu

Wydarzenie odbędzie się 19 grudnia o godzinie 20:00. Miejscem pokazu jest Dziedziniec Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uczestnicy są proszeni o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem oraz posiadanie przy sobie odebranych wcześniej wejściówek, które będą weryfikowane przy wejściu na teren imprezy.