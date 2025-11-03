10.2°C
35. Bieg Niepodległości – ostatnia szansa na zapisy

Publikacja: 03.11.2025 16:30

Bieg niepodległości w Warszawie

Bieg niepodległości w Warszawie

Foto: UM Warszawa

M.B.
W Święto Niepodległości odbędzie się 35. Bieg Niepodległości w Warszawie – jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń sportowych w Polsce. To wyjątkowa okazja, by w sportowy sposób uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Na liście startowej zostały już ostatnie miejsca (mniej niż 1000 według stanu z 3 listopada), dlatego to ostatni moment na rejestrację!

Bieg Niepodległości w Warszawie to nie tylko sportowa rywalizacja, lecz także wyjątkowa forma patriotycznego świętowania. Od 35 lat wydarzenie gromadzi tysiące uczestników, którzy w biało-czerwonych barwach oddają hołd historii Polski. Tradycyjnie, tuż przed startem, biegacze wspólnie odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”, tworząc niezwykłą atmosferę jedności i dumy narodowej.

Organizatorami wydarzenia są: m.st. Warszawa, Fundacja „Maraton Warszawski” oraz Aktywna Warszawa. W tym roku frekwencja ponownie zapowiada się rekordowo – na trasie może pojawić się nawet 21 tys. uczestników.

Na tydzień przed startem zostało mniej niż 1000 miejsc dla chętnych wziąć udział w biegu

Foto: mat. pras.

Start o 11:11 – biało-czerwona flaga na ulicach stolicy

Główny bieg na dystansie 10 kilometrów wystartuje punktualnie o godzinie 11:11. Uczestnicy ustawią się na starcie w białych i czerwonych koszulkach, tworząc ogromną, żywą flagę Polski. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Biegu Niepodległości i jeden z najbardziej wzruszających momentów obchodów 11 listopada w Warszawie.

W ramach wydarzenia odbędzie się również marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – wszystkie miejsca zostały już zajęte, co pokazuje, że coraz więcej osób wybiera aktywne formy świętowania. Dla najmłodszych przygotowano Milę Niepodległości – bieg dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat, na dystansie 1918 metrów, symbolizującym rok odzyskania niepodległości. Start młodych biegaczy zaplanowano na godzinę 10.

35. Bieg Niepodległości – część Warszawskiej Triady Biegowej

Tegoroczna edycja Biegu Niepodległości zamyka cykl Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”, na którą składają się również Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Każde z tych wydarzeń upamiętnia ważne momenty w historii Polski, łącząc sport, patriotyzm i pamięć narodową. Co ciekawe, medale z trzech biegów tworzą wspólny zestaw – symboliczny obraz polskiej drogi do wolności.

Na mecie na każdego uczestnika będzie czekał medal na pamiątkę wydarzenia

Foto: mat. pras.

Medale, pakiety i informacje organizacyjne

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal inspirowany motywami narodowymi – wyjątkową nagrodę za wysiłek i sportową postawę. To także piękne podsumowanie wspólnego świętowania i chwila, którą wielu uczestników zapamięta na długo.

Pakiety startowe można odebrać w Biurze Zawodów w Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82, Warszawa, poziom 0, wejście główne) w dniach 7–10 listopada. W dniu biegu biuro będzie zamknięte – wyjątek stanowią uczestnicy spoza Warszawy, którzy mogą odebrać wcześniej opłacone pakiety w godz. 8-10. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.

