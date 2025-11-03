35. Bieg Niepodległości – ostatnia szansa na zapisy

W Święto Niepodległości odbędzie się 35. Bieg Niepodległości w Warszawie – jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń sportowych w Polsce. To wyjątkowa okazja, by w sportowy sposób uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Na liście startowej zostały już ostatnie miejsca (mniej niż 1000 według stanu z 3 listopada), dlatego to ostatni moment na rejestrację!



Bieg Niepodległości w Warszawie to nie tylko sportowa rywalizacja, lecz także wyjątkowa forma patriotycznego świętowania. Od 35 lat wydarzenie gromadzi tysiące uczestników, którzy w biało-czerwonych barwach oddają hołd historii Polski. Tradycyjnie, tuż przed startem, biegacze wspólnie odśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”, tworząc niezwykłą atmosferę jedności i dumy narodowej.

Reklama Reklama

Organizatorami wydarzenia są: m.st. Warszawa, Fundacja „Maraton Warszawski” oraz Aktywna Warszawa. W tym roku frekwencja ponownie zapowiada się rekordowo – na trasie może pojawić się nawet 21 tys. uczestników.

Na tydzień przed startem zostało mniej niż 1000 miejsc dla chętnych wziąć udział w biegu Foto: mat. pras.

Start o 11:11 – biało-czerwona flaga na ulicach stolicy

Główny bieg na dystansie 10 kilometrów wystartuje punktualnie o godzinie 11:11. Uczestnicy ustawią się na starcie w białych i czerwonych koszulkach, tworząc ogromną, żywą flagę Polski. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Biegu Niepodległości i jeden z najbardziej wzruszających momentów obchodów 11 listopada w Warszawie.

W ramach wydarzenia odbędzie się również marsz Nordic Walking na dystansie 5 km – wszystkie miejsca zostały już zajęte, co pokazuje, że coraz więcej osób wybiera aktywne formy świętowania. Dla najmłodszych przygotowano Milę Niepodległości – bieg dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat, na dystansie 1918 metrów, symbolizującym rok odzyskania niepodległości. Start młodych biegaczy zaplanowano na godzinę 10.