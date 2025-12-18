Pierwszy odnowiony pociąg SKM typu Elf wrócił

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie
Naprawom głównym zostanie poddanych łącznie 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27 WE, znanych jako Elfy. Pojazdy te stanowią ponad 25 proc. całego taboru Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Przeprowadzenie prac serwisowych jest warunkiem koniecznym do dalszego dopuszczenia tych składów do ruchu pasażerskiego.
Zgodnie z przyjętym planem, proces modernizacji wszystkich wymienionych jednostek zakończy się w marcu 2028 roku. Pierwszy pociąg, który przeszedł prace serwisowe m.in. w Poznaniu, jest już eksploatowany, a kolejna jednostka ma zasilić tabor w ciągu najbliższych tygodni.
Zakres wykonanych prac obejmował całkowity demontaż oraz montaż nowych zespołów i podzespołów, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie awaryjności pojazdów. Składy zyskały nową kolorystykę, zgodną z aktualnymi barwami Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany objęły również wnętrze pociągów, gdzie wprowadzono szereg rozwiązań podnoszących standard podróży.
Wśród najważniejszych modyfikacji z perspektywy pasażera znalazły się:
Na realizację programu remontowego SKM pozyskała 276 mln złzh. Środki te pochodzą z niskooprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Instrument ten charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami w porównaniu do ofert komercyjnych, w tym brakiem marży oraz prowizji, co pozwala na optymalizację kosztów utrzymania taboru miejskiego.
Szybka Kolej Miejska pełni kluczową funkcję w systemie komunikacyjnym stolicy, będąc jedynym miejskim przewoźnikiem kolejowym w kraju. Na podstawie umowy obowiązującej do 2039 roku spółka realizuje codziennie 281 kursów, obsługując sieć o długości 232 kilometrów i 60 przystanków.
Statystyki wskazują na dynamiczny wzrost liczby pasażerów – o ile w całym ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało 18 mln osób, o tyle w bieżącym roku, do końca listopada, liczba ta wzrosła do blisko 22 milionów podróżnych.