Pierwszy odnowiony pociąg SKM typu Elf wrócił

W czwartek, 18 grudnia, na trasę linii S2 łączącą Lotnisko Chopina z Sulejówkiem Miłosną wyjechał pierwszy skład typu 27 WE po generalnym remoncie. Modernizacja została zrealizowana w ramach programu napraw taboru warszawskiego przewoźnika, finansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.



Naprawom głównym zostanie poddanych łącznie 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27 WE, znanych jako Elfy. Pojazdy te stanowią ponad 25 proc. całego taboru Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Przeprowadzenie prac serwisowych jest warunkiem koniecznym do dalszego dopuszczenia tych składów do ruchu pasażerskiego.

Przedział pasażrski świeży i pachnący,własnie oddny do eksploatcji Foto: mat pras.

Zgodnie z przyjętym planem, proces modernizacji wszystkich wymienionych jednostek zakończy się w marcu 2028 roku. Pierwszy pociąg, który przeszedł prace serwisowe m.in. w Poznaniu, jest już eksploatowany, a kolejna jednostka ma zasilić tabor w ciągu najbliższych tygodni.

Zakres prac technicznych i udogodnienia dla pasażerów

Zakres wykonanych prac obejmował całkowity demontaż oraz montaż nowych zespołów i podzespołów, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie awaryjności pojazdów. Składy zyskały nową kolorystykę, zgodną z aktualnymi barwami Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany objęły również wnętrze pociągów, gdzie wprowadzono szereg rozwiązań podnoszących standard podróży.

Wśród najważniejszych modyfikacji z perspektywy pasażera znalazły się: