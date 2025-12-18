3.5°C
1027 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pierwszy odnowiony pociąg SKM typu Elf wrócił

Publikacja: 18.12.2025 16:15

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie

Foto: mat. pras.

M.B.
W czwartek, 18 grudnia, na trasę linii S2 łączącą Lotnisko Chopina z Sulejówkiem Miłosną wyjechał pierwszy skład typu 27 WE po generalnym remoncie. Modernizacja została zrealizowana w ramach programu napraw taboru warszawskiego przewoźnika, finansowanego ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Naprawom głównym zostanie poddanych łącznie 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27 WE, znanych jako Elfy. Pojazdy te stanowią ponad 25 proc. całego taboru Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Przeprowadzenie prac serwisowych jest warunkiem koniecznym do dalszego dopuszczenia tych składów do ruchu pasażerskiego.

Przedział pasażrski świeży i pachnący,własnie oddny do eksploatcji

Przedział pasażrski świeży i pachnący,własnie oddny do eksploatcji

Foto: mat pras.

Zgodnie z przyjętym planem, proces modernizacji wszystkich wymienionych jednostek zakończy się w marcu 2028 roku. Pierwszy pociąg, który przeszedł prace serwisowe m.in. w Poznaniu, jest już eksploatowany, a kolejna jednostka ma zasilić tabor w ciągu najbliższych tygodni.

Zakres prac technicznych i udogodnienia dla pasażerów

Zakres wykonanych prac obejmował całkowity demontaż oraz montaż nowych zespołów i podzespołów, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie awaryjności pojazdów. Składy zyskały nową kolorystykę, zgodną z aktualnymi barwami Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany objęły również wnętrze pociągów, gdzie wprowadzono szereg rozwiązań podnoszących standard podróży.

Wśród najważniejszych modyfikacji z perspektywy pasażera znalazły się:

Reklama
Reklama
  • instalacja szyb o podwyższonych parametrach izolacji termicznej, ograniczających nagrzewanie wnętrza,
  • montaż dodatkowych poręczy i uchwytów,
  • wprowadzenie gniazd USB wspierających standard szybkiego ładowania,
  • wymiana tapicerki materiałowej na pokrycia wykonane z ekoskóry.
Polecane
Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej
Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

Finansowanie inwestycji ze środków Krajowego Planu Odbudowy

Na realizację programu remontowego SKM pozyskała 276 mln złzh. Środki te pochodzą z niskooprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Instrument ten charakteryzuje się preferencyjnymi warunkami w porównaniu do ofert komercyjnych, w tym brakiem marży oraz prowizji, co pozwala na optymalizację kosztów utrzymania taboru miejskiego.

SKM - poręcze w rśodku wagonu

SKM - poręcze w rśodku wagonu

Foto: mat. pras.

Rola Szybkiej Kolei Miejskiej w transporcie aglomeracyjnym

Szybka Kolej Miejska pełni kluczową funkcję w systemie komunikacyjnym stolicy, będąc jedynym miejskim przewoźnikiem kolejowym w kraju. Na podstawie umowy obowiązującej do 2039 roku spółka realizuje codziennie 281 kursów, obsługując sieć o długości 232 kilometrów i 60 przystanków.

Statystyki wskazują na dynamiczny wzrost liczby pasażerów – o ile w całym ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało 18 mln osób, o tyle w bieżącym roku, do końca listopada, liczba ta wzrosła do blisko 22 milionów podróżnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Po ponad pół wieku tramwaje wracają na Rakowiecką na odcinku od ul. Puławskiej do alei Niepodległośc
nowa linia

Tramwaje na Rakowieckiej pojadą w poniedziałek. Czy to kosztowna fanaberia?

Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 październi
samolot

LOT poleci z Warszawy do Bangkoku. Pięć razy w tygodniu

Pojazdy WTP w świątecznej dekoracji
rozkład jazdy

Jak pojedzie komunikacja w święta?

Mieszkańcy Wawra walczą o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra
linie komunikacyjne

Szybki autobus z Wawra do metra. Będzie nowe połączenie przez most Południowy?

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”
kolej

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

W poniedziałek, 15 grudnia w stołecznym ratuszu spotkali się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i
drogi

Buspas między Warszawą a Łomiankami. Jest zgoda na szybkie, tymczasowe rozwiązanie

Źródłem problemu korków w centrum Warszawy mają być okolice Starego Miasta
ograniczenia w ruchu

Warszawa kasuje samochodowy dojazd do Starówki. Wszystko przez gigantyczne korki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama